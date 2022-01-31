На шахте в Ткибули произошел взрыв, один человек погиб

На шахте в Ткибули произошел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько человек. Один из них скончался в больнице.

По информации управляющей компании «Грузуголь», детали происшествия выясняют на месте представители Службы охраны труда компании.



«Произошел инцидент. Сейчас на шахту приехала наша охрана труда, они выясняют, что произошло. Мы пока точно не знаем, что произошло. Это еще предстоит уточнить, однако, насколько мне известно, пять-шесть человек ранены. Особенно сильно пострадал один мужчина, который, к сожалению, умер. Остальные пострадавшие имеют легкие ранения», – заявила глава службы по связям с общественностью «Грузугля» Гванца Делибадзе.

По информации главы ожогового центра университетской клиники им. Хечинашвили Гуги Кашибадзе, шахтеры, пострадавшие во время несчастного случая на шахте Миндели, предположительно, получили повреждения в результате взрыва метана.

«На рассвете в наш центр доставили восемь шахтеров. Предположительно, они получили различные травмы в результате взрыва метана. В ожогово-реанимационное отделение помещены трое человек, состояние одного из них особо тяжелое. У него поражено 60% тела, что усугубляется повреждением дыхательных путей и продолжающимся шоком. На данном этапе состояние здоровья у всех стабильное», – заявил Кашибадзе.

Как заявили Первому каналу Грузии в МВД, начато расследование по статье 240 УК Грузии, предусматривающей нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.