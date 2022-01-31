Супруге премьер-министра Ираклия Гарибашвили был передан участок лесного массива в Бакуриани площадью почти в 6000 кв. метров в пользование на 49 лет. Оппозиция и часть неправительственного сектора подвергли власти критике за подобные действия. А «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением на этот счет пользователей социальных сетей.

– Как вы относитесь к тому, что супруге премьер-министра Ираклия Гарибашвили был передан участок лесного массива в Бакуриани?

Давид: То, что подобное происходит в Грузии, не удивительно. Не знаю, почему «националы» накинулись на «мечтателей», ведь они тоже грешили этим. Не думаю, что кто-то забыл, как они передавали земли и недвижимость своим близким и знакомым за один доллар. Но, конечно, я не оправдываю действия нынешних представителей власти. Обычно в Грузии так: когда группа людей приходит во власть, они автоматически начинают думать, что вся страна – это их собственность. Подобное не должно происходить, если они утверждают, что не пользуются своей властью, то, по их логике, всем гражданам должны передать во временное пользование по полгектара земли. Иначе это просто коррупция.

Мари: Я считаю, что этот факт не что иное, как присвоение земли, принадлежащей государству. И это делается ради родственников одного высокопоставленного чиновника, который, напротив, должен защищать государство от подобного. То, что произошло, абсолютно неприемлемо, и мне кажется, любой человек согласится с этим. Впрочем, от представителей нашего правительства это вполне ожидаемо, они делали подобные вещи и раньше, делают сейчас и в будущем не откажутся от этого, я уверена. Нам предстоит стать свидетелями еще многих подобных преступлений, тут не может быть двух мнений.

Женя: Я все же считаю, что давать в безвозмездное пользование можно только свое имущество или земли. Если выгодно (государству), то это другая история, а так… я просто считаю, что человек пользуется своим положением, и это вызовет большое возмущение у народа, поскольку все это, так или иначе, принадлежит государству. И не важно, что это было отдано на определенный срок.

Артем: Вообще, нет проблем в передаче леса, лесного или земельного участка, не важно, во временное владение и с определенными условиями. Но тут главное – кому дают такой лесной участок, а кому – нет. Мы знаем, что Тамазашвили – супруга Ираклия Гарибашвили, и тут возникает вопрос: а если бы это был бы другой человек, рядовой гражданин, у которого там есть дом, и за ним он хочет иметь площадку, лес, за которым бы он ухаживал. Интересно, дадут такому человеку во временное пользование, вот в чем вопрос? В остальном я не вижу ничего плохого.

Бачо: Подобные действия со стороны представителей правительства, а тем более премьер-министра, можно причислить к измене родине. Во многих странах мира за такое свергали власть, а в не очень цивилизованных государствах даже убивали чиновников. Я не знаю, как этот факт можно оценить положительно? Без разницы – жене ты передаешь участок государственной земли и леса или гостям с другой планеты, это неприемлемо. Это действие никак не связано с попыткой развивать страну или даже просто Бакуриани.