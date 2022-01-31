Стрельба, аварии и майнинг-фермы

Сотни метров горящих электропроводов, тысячи майнинг-аппаратов и стрельба из пистолета по зданию РУП «Черноморэнерго» – вот что собой представляет сегодня энергосистема Абхазии. Из-за чрезмерных нагрузок аварии случаются практически каждый день. Ситуацию не удается стабилизировать из-за подпольных майнинг-ферм, разбросанных по всей республике.

Вторая половина нынешнего января выдалась в Абхазии стабильно холодной, по здешним, конечно, меркам. Плюс непрекращающаяся работа майнинг-ферм (хоть курс биткоина и упал с рекордных в прошлом ноябре примерно 67 тысяч долларов США почти вдвое, до примерно 37 тысяч, подпольные фермеры продолжают свой бизнес). Вот это и есть основные факторы, определяющие чрезмерные нагрузки на давно одряхлевшие электросети республики. Из-за перегрева отдельных участков время от времени приходится по часу и больше их отключать, и все равно то и дело в энергосистеме происходят аварии.

Вот только некоторые в последние дни в столице. Вечером 28 января из-за повышенной нагрузки на электросети произошло возгорание проводов в Старом поселке. После этого многие пользователи соцсетей могли «любоваться», как они полыхают в выложенном кем-то видеоролике. Только на следующий день жители поселка получили электричество. Еще одно возгорание произошло на подстанции на улице Арцах. С ночи 29 января из-за аварии на подстанции НИИЭПиТ без света оставались центр Сухума и район рынка. Электроснабжение удалось восстановить к полудню 30 января. Несколько аварий на линиях электропередачи произошли в Сухуме и в воскресенье 30 января. В микрорайоне Турбаза оборвался высоковольтный провод в гористой местности, а до этого в том же микрорайоне была еще серия аварий.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником МУП СУЭС администрации города Тимуром Джинджолия. Вот что он рассказал:

«Сложность была в том, что кабель, который питал эту часть города – улицы Ладария, Батумскую и верхнюю часть Комсомольской, – повредился и он проходил под большим слоем бетона. Для того чтобы устранить последствия аварии, нами была устроена эта часть линии воздушной. Установили опоры, протянули воздушную линию, запитали. Потом у нас вышел из строя кабель, который проходил тоже по Турбазе. На нашем кабеле оказался магазин большой. Тоже пришлось укладывать метров восемьдесят живого кабеля. Уложили. После этого повредился от перегруза кабель уже в районе Госдачи. Там уложили 120 метров кабеля нового. После этого уже вчера «воздушка» в горах там повредилась, обрыв провода произошел в очень труднодоступном месте. Вчера возились целый день практически, устранили, подали... Плюс еще на Старом поселке провода сгорели…

– На Старом поселке я видел, как и многие в соцсетях, как это было: провод горит… И сколько его метров сгорело?

– Там у нас метров 250 выгорело провода, если все вместе посчитать».

Хоть воочию увидели эту картину, ведь самые упертые интернет-комментаторы твердят, что народ обманывают, отключая электроэнергию, чтобы продавать ее в Турцию. («И вывозят ее в трюмах кораблей из морпорта», – съязвил один сухумец по этому поводу.) Джинджолия откликнулся:

«Пускай вот эти все, которые так говорят, посмотрят или у себя дома, или по соседству. Огромное количество майнинг-машинок установлено по домам.

– Все-таки холода больше влияют сейчас или майнинг-фермы?

– Смотрите. Во время зимы в домайнинговый период были у нас, конечно, проблемы, но несравнимые с теми, что этой зимой. Обеспечить людей светом, теплом, работой всех электроприборов и плюс к этому еще нагрузка по майнингу – к такому наши сети оказались не готовы. Горит все. Новое оборудование, которое мы смонтировали, установили за десять лет, оно приходит в негодность, оно у нас горит, оно у нас падает… Маленький пример. В квартире у человека, в секционном доме, нами было обесточено двенадцать машинок. Это недели две назад».

Джинджолия добавил, что только Новый год криптодобытчики позволили себе и окружающим встретить спокойно, а потом снова «повтыкали в сеть» майнинг-аппараты.

В последние дни силовые структуры республики после продолжительного перерыва наконец начали сообщать и о «выловленных рыбешках покрупнее». Сотрудники Службы госбезопасности Абхазии совместно с представителями Госстандарта обнаружили действующую майнинг-ферму в селе Калдахуара Гудаутского района. Об этом появилось сообщение 22 января на сайте СГБ. На территории объекта был найден 251 аппарат для добычи криптовалюты. Оборудование демонтировали и поместили на склад временного хранения Госстандарта республики. По оперативным данным, владельцем криптофермы является Эдуард Хагуш. В отношении собственника по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы.

Те же организации пресекли деятельность двух майнинг-ферм в результате рейда, который проходил 26 января. Одна ферма, на 65 единиц оборудования, находилась в Гудауте на территории лесопилки. Владелец был установлен. Второй объект нашли в лесном массиве села Гудаа в Очамчырском районе. Там находилось 416 единиц майнинг-оборудования, незаконно подключенных к энергосистеме. Ферму охраняли двое мужчин. Собственники оборудования устанавливаются. Вся техника для майнинга была демонтирована и помещена на склад временного хранения Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

Вчера сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии обнаружили три действующие майнинг-фермы в Очамчырском и Сухумском районах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В отношении владельцев объектов составлены административные протоколы, оборудование изъято и передано на временное хранение на склад МВД. На приусадебном участке Аслана Думава в селе Тхина Очамчырского района работало 79 аппаратов по добыче криптовалюты. Майнинг-ферму обесточили. Еще 36 аппаратов изъяли на улице Адлейба в Очамчыре. По этому объекту административный протокол составлен в отношении Зазы Квацбая. Действующую криптоферму обнаружили на территории тепличного хозяйства в селе Гумиста Сухумского района. Объект, на котором было установлено 39 устройств, принадлежит Алмасу Цвижба.

В Абхазии майнинг криптовалют запрещен до 30 марта 2022 года. Все указывает на то, что запрет будет продлен.

Между тем Сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авидзба позавчера приговорил Алхаса Хварцкия к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с выплатой штрафа в 15 тыс. рублей, сообщили на сайте суда. Согласно статье 67 (Условное осуждение) УК Республики Абхазия, наказание считается условным с испытательным сроком на три года. По версии следствия, 25 ноября 2021 года примерно в 22:50 в Сухуме Хварцкия стрелял из пистолета ТТ в здание «Черноморэнерго». Нарушитель был задержан милицией. Как выяснило следствие, оружие было приобретено им незаконно. Следственный отдел сухумского УВД возбудил тогда уголовное дело по ст. 207 ч. 2 (Хулиганство) и ст. 217 ч. 1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК Республики Абхазия. Хварцкия был помещен под домашний арест.

Комментаторы в соцсетях очень по-разному откликнулись на эту информацию. Кто-то возмущался слишком мягким приговором. Кто-то, как и после его задержания в ноябре, стал за Харцкия заступаться:

« Вот тебе на! Не знаю, за что он стрелял. (От отчаяния, наверное), но за то, что дети и больные мерзнут, каждый второй готов стрелять»;

«Бедный человек, нервы были на исходе».

Другие удивлялись их логике («Ну, пойдемте все стрелять по энергетикам – и сразу у нас появится бесперебойный свет?») Третьи сообщали, что вообще-то осужденного вывело из себя то, что у него обесточили майнинг-ферму. И писали:

«Ну, если бы законы у нас реально работали, то он вроде еще по предыдущему суду должен был еще сидеть и не условно... Или нет? …28 апреля Сухумским городским судом под председательством судьи Марата Авидзба вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Алхаса Хварцкия … и назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, с лишением права управлять транспортным средством на три года. 12 февраля 2020 года Алхас Хварцкия совершил ДТП – на встречной полосе движения совершил наезд на пешехода Э. Джинджолия, в результате которого последняя от полученных телесных повреждений скончалась на месте».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия