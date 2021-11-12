«Первая причина – незаконная добыча криптовалюты»

В Абхазии с тревогой ожидают наступления зимы, а с ним и неизбежного энергокризиса, который вызван незаконной добычей криптовалют на территории республики. В абхазском парламенте прошло закрытое заседание комитета по экономической политике и реформам с участием представителей РУП «Черноморэнерго». «Эхо Кавказа» поговорило с председателем комитета Александром Цишба о его итогах.

В Абхазии все еще солнечно, но наблюдается похолодание, и по ночам температура воздуха на побережье упала до плюс семи-восьми, не говоря уже о предгорьях, а это неизбежно влечет за собой повышение нагрузки на сети. Главный инженер РУП «Черноморэнерго» Тимур Кация в интервью Абхазскому телевидению сообщил: электросети не выдерживают, что приводит к аварийным отключениям, вода в Джварском водохранилище ИнгурГЭС практически закончилась (обратная сторона солнечной погоды, то есть отсутствия дождей); вопрос с перетоком российской электроэнергии еще не решен; веерные отключения будут продолжены, но в каком объеме и по какому графику, еще не известно. «Как-то выкарабкаемся», – заявил он в заключение.

А в абхазском парламенте прошло закрытое заседание комитета по экономической политике и реформам с участием представителей РУП «Черноморэнерго». Обсуждались энергокризис, использование бюджетных средств на приобретение приборов учета и электроснабжение республики в зимний период. Председатель комитета Александр Цишба рассказал сегодня «Эху Кавказа»:

«Что предшествовало проведению комитетского заседания? Мы подготовили запросы о необходимых мероприятиях для поддержания энергетической отрасли в Республике Абхазия на ближайшую перспективу. Имеется в виду – и на 2022 год. Как известно, с начала года шли ремонтные работы в деривационном тоннеле ИнгурГЭС, и в это время мы получали переток электроэнергии из Российской Федерации. Точнее, этот переток мы получали с конца 2020 года. И вот с апреля, когда был закончен ремонт, по сегодняшний день мы потребили уже 37 процентов из 40, которые по существующей договоренности должны получать из выработки ИнгурГЭС. Практически, по предварительным данным, мы потребили уже до трех миллиардов киловатт-часов. А в предыдущие годы в среднем потребляли около двух миллиардов киловатт-часов. С чем это связано? Конечно, первая причина – незаконная добыча криптовалюты».

Как известно, майнинг-аппараты раскиданы по всей Абхазии, и останавливать их деятельность стало еще труднее, чем раньше. Есть надежда, что проблему в какой-то мере поможет решить технопарк в селе Гячрипш. Там майнинг-фермы будут работать на легальной основе – по специализированному перетоку электроэнергии из России по повышенному тарифу. Цишба говорит:

«Но пока, к сожалению, это на стадии переговоров с российской стороной. Даже если там будет до ста мегаватт, мы не сможем переместить туда всех криптодобытчиков, но это реально снизило бы нагрузки на сети и энергодифицит».

Энергокризис, продолжил парламентарий, может настигнуть нас в момент, когда будут сильные холода. Надо срочно снижать потребление электроэнергии и как-то экономить. Переговоры с Россией о перетоке ведутся, но когда он будет и в каком количестве, пока неизвестно. В прошлом году во время ремонта деривационного тоннеля республика запрашивала 700 миллионов киловатт-часов, а фактически потребили миллиард киловатт-часов.

Немало внимания на заседании комитета было уделено использованию бюджетных средств для приобретения приборов учета. Еще при формировании бюджета на 2021 год парламент направил 100 миллионов рублей на установку электросчетчиков. Но в августе руководство Минэкономики и «Черноморэнерго» обратились в Народное Собрание с просьбой перераспределить эти деньги на более актуальные нужды отрасли – финансирование работ по капитальному ремонту ВЛ-220 «Ачгуара», восстановление поврежденного в результате стихийного бедствия ВЛ «Салхино», приобретение двух трансформаторов для Очамчыра-тяга, где произошел пожар, устранение последствий стихии и в целом на приобретение материалов и оборудования для обеспечения запаса на перспективу. К единому мнению депутаты не пришли: часть была за перераспределение средств, часть – против. Но вопрос так и не был вынесен на голосование, хотя председатель комитета Натали Смыр выступала «за»: зачем нам счетчики, если не будет электричества. Александр Цишба говорит:

«Работа по учету и контролю ведется. Где-то на 31 миллион рублей счетчики закуплены. Но мы хотим, чтобы это мероприятие было реализовано на полную сумму».

Обсуждался на заседании и вопрос ремонта высоковольтной линии «Ачгуара», где из-за перегрузок часто происходят аварии. Приступить к основным работам там можно, только обесточив линию. Хотели сделать это еще в месяцы ремонта деривационного тоннеля, но не получилось, так как на завоз необходимых материалов ушло немало времени. Теперь ремонт «Ачгуара» можно будет продолжить после начала перетока электроэнергии из России. Александр Цишба говорит:

«Участок этот очень проблемный. Там 31 километр высоковольтной линии, которую нам нужно поменять. Но наверняка у нас зимой не будет столько проблем, если успеем поменять их быстро».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия