В социальных сетях появилась информация о том, что республиканская лаборатория санитарно-эпидемиологической службы Абхазии, которая проводит ПЦР-тестирование, временно остановила свою работу якобы из-за того, что 90% сотрудников заразились коронавирусом. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик в интервью «Эху Кавказа» заявила, что эта информация не соответствует действительности, а ограничения в заборе проб введены по приказу министра здравоохранения Эдуарда Бутба.

30 января на сайте ИА «Абхазия-Информ» было опубликовано сообщение о том, что с 31 января все пункты забора проб на COVID-19 в Абхазии должны будут перестроить свою работу. Это связано с тем, что 90% сотрудников головной ПЦР-лаборатории санитарно-эпидемиологической службы имеют положительный результат теста на ковид. Число исследований будет сокращено с 1200 до 500, а все остальные пациенты будут переведены на антигенное экспресс-тестирование.

«Абхазия-Информ» сообщает, что граждане из Нового Афона, Гудауты, Пицунды и Гагры должны обращаться в гагрскую ПЦР-лабораторию. А из Сухума, Агудзер, Очамчыры, Ткуарчала и Гала – в очамчырскую.

«Эхо Кавказа» связалось с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик. Она заявила, что распространяемая информация о закрытии лаборатории СЭС не соответствует действительности:

«Прошла информация в соцсетях о том, что лаборатория не работает, эта информация – ложная. У нас сотрудники болели и раньше. Да, в настоящее время у нас заболели сотрудники, но это не 90%. У меня заболело всего пять человек (из четырнадцати), и все болеют очень легко. Думаю, через пять дней они все выйдут на работу. Они все привитые, никаких показаний нет для госпитализации. Лаборатория продолжает работать, тем более что у нас есть филиалы в Очамчыре и в Гагре. Они работают в нормальном штатном режиме. Четко в рамках приказа министра здравоохранения мы ограничили забор проб именно на ПЦР-исследование».

Людмила Скорик пояснила, что новый штамм омикрон, который появился в Абхазии, привел к тому, что резко возросло число инфицированных и на пункты забора проб ежедневно стали приходить тысячи людей. Выдержать такой стремительный рост числа исследований в сутки лаборатория не может, и, что самое главное, в этом нет необходимости, потому что «омикрон» протекает легко. Отныне проводить ПЦР-тестирование будут только по назначению врачей:

«Тестировать всех сразу и поголовно лаборатория не могла ни месяц, ни два, ни три месяца тому назад. И тестировать сразу всех только из-за того, что они у себя что-то подозревают, не может ни одна лаборатория в мире. Любая лаборатория ограничена в возможностях.

– Несколько дней подряд были очень высокие цифры по количеству тестов, проведенных в сутки, – тысяча и больше, и примерно у половины результаты были положительные, так почему принято решение ограничить число исследований?

– Чтобы мы не пропустили именно тяжелые штаммы, и это должен решать только врач. С легким течением «омикрон» проходит в течение пяти-семи дней. И никакого дополнительного исследования для него не требуется. Лечение таких больных должно проходить чисто симптоматически: витаминами, горячим питьем и домашним постельным режимом. Тем же пациентам, которые температурят и тяжело переносят вирусные заболевания, – вот на таких больных мы сейчас направляем свои дополнительные исследования в виде ПЦР-тестирования на COVID-19».

Людмила Скорик сообщила, что в обязательном порядке будут делать тесты людям из группы риска, т.е. тем, кому более 60-ти лет, беременным, кормящим и температурящим более двух дней:

«Действительно, объем исследований, которые поступают с заборочных пунктов, достаточно мощный. Естественно, одна лаборатория не может выдержать такую нагрузку, поэтому после совещания в Министерстве здравоохранения нами было принято совместное решение перевести основную часть пациентов, которые обращаются в лечебные учреждения, на антиген-тестирование. Для ПЦР-исследования есть строгие показания. Это возраст более 60-ти лет, это беременные и кормящие и это температурящие в момент забора биопробы на исследование. Они должны температурить выше 38 градусов более двух дней, чтобы мы не упустили такого пациента на дельта-штамм».

По словам Людмилы Скорик, несмотря на резкий рост инфицированных, число пациентов в больницах не растет, а даже, наоборот, снижается. Она советует не поддаваться панике и более тщательно соблюдать все санитарно-гигиенические меры. Скорик напоминает, что сейчас к коронавирусной инфекции добавились обычные сезонные вирусные инфекции – грипп и ОРВИ. Как омикрон, так и обычные вирусные инфекции протекают пять-семь дней и особого лечения не требуют. При ухудшении состояния здоровья надо звонить на горячую линию штаба по защите населения от коронавирусной инфекции и обращаться к участковому лечащему врачу в поликлинику.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия