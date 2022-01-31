«Шаваер у» или длинная скамья запасных

Имена девяти претендентов на пост президента Южной Осетии уже известны. Эксперты уверены, что это еще не предел и желающих будет еще больше. Вопрос в том, кто пройдет отсев кандидатов на стадии регистрации.

Кандидатов в президенты уже девять. Инициативные группы одних уже уведомили ЦИК о выдвижении, другие пока только объявили об этом, но их участие не вызывает сомнений.

О выдвижении еще одного кандидата уведомила общественная организация ветеранов Отечественной войны 1989-2008 годов, не указав имени своего кандидата. Администратор группы в Facebook «Вестник Алания» Мурат Ванеев-Уанети, в миру начальник управления внутренней политики в администрации президента Южной Осетии Мурат Ванеев, опубликовал накануне пост следующего содержания:

«Не понимаю... У нас выдвижение кандидатов в президенты или перепись населения, или вечер знакомств? Шаваер у?)))»

Очевидно, автор недоумевает по поводу наплыва кандидатов. Пользователь Абрек Бестаев, пожалуй, разделяет мнение админа: «Это начало, их будет около 100 человек».

По мнению югоосетинского политолога Вячеслава Гобозова, десять – не окончательное число кандидатов. До конца срока выдвижения кандидатов 20 февраля остается три недели, будут еще. В общем, пока их не так уж и много, если сравнивать с 2011 годом, – тогда их было семнадцать, но еще до первого тура шестеро сняли свои кандидатуры.

В этот раз, считает Вячеслав Гобозов, из тех, кто уже зарегистрировался, по меньше мере пятеро (президент не в счет) не откажутся от борьбы и не снимут свои кандидатуры:

«На самом деле большое количество кандидатов, готовых идти до конца, определяется тем, что большинство из них уверено в неминуемости второго тура. Они пойдут до конца в первом туре, чтобы во втором торговаться с оставшимися претендентами об условиях союза для себя и своих людей. Если бы они были уверены, что все окончится в первом туре, тогда другое дело, а так их может оказаться даже больше, чем пять. Но тут еще многое зависит от того, скольким из них ЦИК не откажет в регистрации».

Конечно, говорит Вячеслав Гобозов, объектами переговоров после первого тура будут те кандидаты, кто продемонстрирует результат, достойный внимания потенциальных союзников. Тем же, чьи электоральные симпатии ограничены 1%, лучше сторговаться втемную до дня голосования.

Ставший традиционный вопрос – кто на этих выборах кандидат от Москвы? Как могут кураторы снять с дистанции неугодного, мы видели дважды, когда отменили победу Аллы Джиоевой в 2011 году и не допустили к выборам Эдуарда Кокойты в 2017 году.

Но насколько поднимает рейтинг в глазах южных осетин статус московского фаворита (если вообще поднимает)? Ждут ли избиратели, кого Москва назовет «своим» или «своими», если их окажется больше одного, как это было в 2017 году? По наблюдениям политолога не очень-то и ждут. Более того, югоосетинского избирателя даже раздражают эти демонстрации особой благосклонности к парню с соседней улицы как к исключительному кадровому решению. Говорит Вячеслав Гобозов:

«Южных осетин понять можно. «Кандидат от Москвы» – это кто? Это ведь не кандидат от высшего руководства России, который определен в результате серьезной аналитической и так далее работы. Собираются несколько чиновников далеко не первой руки, которым понравился кто-то в Южной Осетии, и начинают его проталкивать без всякой привязки к местности – насколько он популярен в республике, на его реальные способности. В принципе, ситуация понятная – мы не в высшем приоритете российской политики, чтобы нами занимались лучшие умы. Поэтому и получаются такие ситуации, когда ставки делают не на совсем приемлемых для общества кандидатов. А общество у нас послевоенное, оно имеет собственное мнение. Тем более у нас маленькое общество, все друг друга знают, здесь не сделаешь кандидата с нуля. Ну, не сделаешь… Не в этих условиях. Поэтому самый лучший вариант, если люди выберут сами.

– Как вы сказали, еще неизвестно, кого допустят к выборам, а кого «срежут» на стадии регистрации. Но есть ли смысл для действующей власти в корректировке списков кандидатов, если учесть, что почти все претенденты идут на выборы как оппозиция? Ведь очевидно, что те, кого не допустят, будут консолидироваться с теми, кого пропустят.

– Это удивительные грабли, на которые наши власти наступают всякий раз во время выборов. Так было и на выборах 2001 года, когда избрали Эдуарда Джабеевича. Тогда в результате корректировки списка не допустили к участию Хугаева Резо Георгиевича. Вот эти все телодвижения непонятные всегда приводили к прямо противоположному результату – к радикализации общества, к еще большему недоверию к власти и даже к неприятию режима. Казалось бы, властям не стоит делать никакие корректировки, раз уж они идут ей во вред. Но это логически так, а на деле всякий раз кого-то не допускают к выборам и получают результат прямо противоположный тому, ради чего все затевалось».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия