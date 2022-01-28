Югоосетинская неделя: президентская кампания и рекорд 2011 года

В минувшую пятницу югоосетинский парламент назвал дату выборов – 10 апреля. После ее оглашения Центральная избирательная комиссия готова к приему уведомлений от инициативных групп о выдвижении кандидатов в президенты.

По закону они должны предупредить Центризбирком за пять суток до проведения собрания, чтобы представители ЦИК могли присутствовать на мероприятии и удостовериться в соблюдении процедуры выдвижения кандидата в президенты.

С начала недели в ЦИК обратились четыре инициативных группы: в поддержку бывшего сотрудника Министерства обороны Владимира Пухаева, художника и экс-комбатанта Гено Каджаева, депутата парламента и экс-сотрудника Госохраны Гарри Мулдарова и предпринимателя Альберта Валиева.

О своем намерении участвовать в выборах заявили еще четверо: президент Анатолий Бибилов, министр обороны Ибрагим Гассеев, депутат парламента Давид Санакоев и филолог Неля Гогичева.

То есть в той или иной форме обозначились уже восемь претендентов, и это только за первую неделю подачи уведомлений. Что-то подсказывает, это не предел. Наблюдателям время заключать пари, будет ли превышен рекорд 2011 года – семнадцать кандидатов на пост президента.

Вспомним 2011 год. У тогдашнего президента Эдуарда Кокойты закончился второй срок, преемников нет, да и быть не может, потому что наследовать нечего – политический режим себя исчерпал. Политический ландшафт гладкий, как бильярдный стол: его сначала зачистил авторитарный режим, а затем и он покидает поле. На политическом рынке спрос есть, а предложений нет. Это такое окно возможностей, чтобы попробовать себя в новом деле, главное – разделить с избирателем его недовольство властью.

И в этот раз обилие кандидатов как верный признак неуспеха политического режима – законы нарушены, государственные институты и процедуры сломаны. Любой, кто смотрит на это пепелище, признается себе, не лукавя: я уж точно не хуже.

Одно из открытий нового политического сезона – протекция Москвы больше не производит впечатления на избирателя. Людям даже неинтересно об этом говорить. Это тоже заслуга неуспеха нынешних деятелей. Оказалось, товарищи кураторы семь лет тащили в президенты самого обычного парня и теперь в полной мере делят с ним ответственность за результаты. В этом смысле словосочетание «кандидат от Москвы» вызывает скорее настороженность избирателя.

Это же относится и к местным лоббистам, известным в республике людям. Агитируя избирателей за тех, кто впоследствии разочаровал, они поистратили доверие общества.

Другой вопрос, что эти кандидаты могут предложить избирателю, кроме своего пламенного сердца и незапятнанной биографии. Без внятных программ развития выборы президента превращаются в некое подобие советского конкурса «а ну-ка, парни». По мнению политолога Вячеслава Гобозова, это уже неинтересно:

«Для меня куда важнее эмоционального состояния политиков их представление о будущем, в том числе, как они видят институт президентства. Не хочется опять бежать по кругу – выбрать очередного князя и через пару лет снова прийти к противостоянию. Для меня важно, будут ли на этих выборах политические силы представлять реальные программы реформ? Если мы не откажемся от этой президентской монархии, мы каждый раз будем начинать с нуля, с самого начала, и вместо того, чтобы двигаться вперед, мы каждый раз будем бежать по кругу. И тогда нет никакой разницы, кого на этот раз выберут? И в обществе чем дальше, тем больше понимания, что этот вопрос основополагающий. Я часто привожу такой пример. Посмотрите, кто у нас был президентом: профессор, комсомольский работник, генерал КГБ, сейчас генерал МЧС. Совершенно разные люди, но в итоге у них складывается все совершенно одинаково и не слишком удачно. Это означает, что вина не только в них, но и в той системе, которая приводит их к закономерному и не слишком приятному финалу».

Ну и, конечно, людей интересуют правила игры на этих выборах. Даст ли возможность государство участвовать в избирательной кампании всем желающим или будет ставить палки в колеса, как это было на прошлых парламентских выборах? Тогда всех неугодных мажоритариев ЦИК обмишурил – подсунул им неправильные бланки деклараций и подписных листов, неверные образцы их заполнения, а потом не допустил к выборам якобы из-за того, что они не смогли сформировать пакет документов по форме.

Теперь новый состав ЦИК, и он явно дистанцируется от репутации своих предшественников. С прошлой субботы Избирком публикует на своем сайте инструкции, как организовывать мероприятие по выдвижению кандидатов и оформить его документально. Свое мнение по поводу этих инструкций в интервью «Эху Кавказа» выразил депутат Давид Санакоев:

«В принципе, хорошо, что они хоть какую-то инструкцию издали, но она должна быть более детализированной. Там до конца непонятно, как заполнять бланки. Например, как писать: «год рождения» или сокращенно «г.р.»? Или в графе «паспортные данные» указывать только серию и номер или расписывать полностью: кем и когда выдан? Это важно, потому что они могут придираться к таким моментам, как это было на парламентских выборах в 2019 году, когда большую часть мажоритариев не допустили к выборам из-за неправильно расставленных запятых.

– В целом требования ЦИК изменились?

– Скажем так, усложнились. Теперь, например, они требуют, чтобы список членов инициативной группы был составлен в алфавитном порядке, раньше такого не было. Еще одно нововведение: теперь необходимо нотариально заверять все документы, которые кандидат сдает в ЦИК».

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Другая новость недели: «омикрон» начинает массово распространяться в Южной Осетии. В среду Югосетпотребнадзор сообщил об антирекорде заболеваемости COVID-19 – 146 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Днем ранее было выявлено 115 случаев, в конце прошлой недели – 171. При этом, считают медики, статистика отражает далеко не полную картину заболеваемости, так как многие инфицированные предпочитают лечиться самостоятельно на дому.

Эта новость плохая. Хорошую рассказала журналистам Элеонора Джиоева – главный инфекционист республики. По ее словам, несмотря на рост числа инфицированных, большого прироста больных в стационаре не наблюдается:

«За последнюю неделю количество пациентов в «красной зоне» колеблется от 26 до 28-32 человек… В отношении лекарственного обеспечения могу сказать, что остродефицитные, дорогостоящие, генно-инженерные биологические препараты у нас в наличии есть в достаточном количестве. Тем более, на этой неделе мы получим очередную партию генно-инженерных препаратов-антикоагулянтов, растворов. И кислорода у нас достаточно, станция работает в обычном режиме, больные получают его в нужном объеме… В пользу «омикрона» (как распространившегося штамма) говорит, во-первых, массовость выявленных случаев коронавирусной инфекции, семейные очаги, скорость распространения и, безусловно, клиника, которая выражается в поражении верхних дыхательных путей – больные жалуются на першение в горле, сухость, сухой кашель, который их мучает, на высокую лихорадку. Отмечают остро выраженную слабость и повышенную утомляемость».

С 22 января школы и детские сады Южной Осетии приостановили работу до 1 февраля. Десятидневный карантин объявлен Министерством образования «в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в республике». До 1 февраля решением оперативного штаба запрещено проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Приостановлена работа детских развлекательных центров, объектов физической культуры и спорта. Объектам общественного питания также запрещено проведение празднично-торжественных мероприятий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия