В Грузии зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Совет безопасности ООН собрался в понедельник по инициативе США на заседание по ситуации вокруг Украины, вблизи границ которой, как утверждает западная разведка, Россия сосредоточила свыше ста тысяч своих военных.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании, отметила, что в международной организации приветствуют усилия по диалогу, призывают воздерживаться от провокаций и продолжать работу по поиску дипломатического урегулирования кризиса.

Страны Запада обеспокоены сведениями о передвижении российских войск у границ Украины. Они считают, что Москва может планировать вторжение в эту страну. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не готовит подобной операции. США и ряд других стран–членов НАТО организовали поставку Украине военного снаряжения и оружия, включая противотанковые ракеты, на случай обострения обстановки. При этом Вашингтон и европейские союзники неоднократно выражали надежду на деэскалацию ситуации с помощью дипломатии.

«Мы видим данные, которые указывают на то, что Россия может планировать в начале февраля разместить более 30 тысяч военных в Беларуси, близ границы с Украиной», - сказала в понедельник на заседании Совбеза ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд. Она отметила, что в Беларуси уже находятся около 5 тысяч военных из России, а также «баллистические ракеты малой дальности, спецподразделения и силы ПВО». Концентрацию российских сил вблизи Украины Томас-Гринфил назвала «крупнейшей мобилизацией войск в Европе за несколько десятилетий».

Одновременно Томас-Гринфилд вновь указала, что США рассчитывают на избрание Россией пути дипломатии при урегулировании нынешнего кризиса. «Мы рассчитываем на мир и на диалог, мы не хотим конфронтации, но проявим решительность, быстроту и единодушие в случае вторжения России на Украину», - приводят информагентства слова американского дипломата.

В заявлении американского президента Джо Байдена по поводу обсуждения в Совбезе ООН говорится, что США на заседании «подробно охарактеризовали характер российской угрозы для суверенитета и территориальной целостности Украины», а также последствия этой угрозы для всего современного международного порядка. «Если Россия искренне намерена решать имеющиеся у обеих сторон вопросы в области безопасности посредством диалога, то Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие. Если вместо этого Россия решит отказаться от дипломатии и напасть на Украину, она понесет ответственность и столкнется с быстрыми и серьезными последствиями», – приводит слова Байдена «Голос Америки».

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил ранее в понедельник, что Россия против проведения заседания Совета безопасности по Украине. Он указал на то, что обсуждение было предложено организовать «из-за домыслов и безосновательных обвинений», которые Россия неоднократно опровергала. Российский постпред призвал не поддерживать предложение США о проведении заседания. Однако, в результате процедурного голосования было принято решение, что встреча состоится - 10 членов Совбеза ООН проголосовали «за», Россия и Китай - «против», еще три страны воздержались (для проведения заседания была необходима поддержка 9 стран), отмечает «Интерфакс».

В беседе с журналистами Василий Небензя исключил возможность вторжения России на Украину в случае провала переговоров по российским предложениям о гарантиях безопасности. США и Североатлантический Союз дали понять, что не поддерживают главное требование Москвы, связанное с отказом от дальнейшего расширения НАТО на восток. «В каком контексте вы увязываете наши переговоры по европейской и глобальной безопасности и так называемым «нападением на Украину», как будто если они провалятся, мы вторгнемся на Украину. Я могу это исключить», - сказал Небензя журналистам в Нью-Йорке.

Никакого проекта резолюции по итогам дискуссии в Совбезе ООН принимать не предлагается. Россия в любом случае обладает правом вето и, по всей видимости, заблокировала бы проект резолюции с осуждением ее действий.