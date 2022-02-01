Обзор грузинской прессы

«Что случилось в Ткибули?» – статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство netgazeti. Издание связалось с родными и близкими пострадавших при взрыве в ткибульской шахте, чтобы выяснить подробности произошедшего. В беседе с журналистом этого СМИ – Лукой Пертая, родственник одного из пострадавших Заза Зарнадзе, который работает на том же предприятии, сказал:

«Пострадавшие находились внизу, в таком месте, которое считалось безопасным. По сути, они должны были выйти оттуда невредимыми и взрыва там не должно было произойти. В шахте шла нормальная работа, тут у каждого свое дело и свой участок. Я выполнял свою работу, но вдруг позвонил диспетчер и сообщил о произошедшем. Подобное тоже случается. Мы должны помогать друг другу в таких случаях. Всячески постарались вывести их оттуда живыми, сделали все, что могли».

Среди раненых был 52-летний Чабука Сопромадзе, которого вывели из шахты живым, рассказывает Заза Зарнадзе. Его доставили в местную клинику, однако он находился в критическом состоянии, и, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Еще восемь шахтеров получили травмы разной тяжести.

Во избежание повторения событий необходимо своевременно выявлять и устранять имеющиеся нарушения норм безопасности, говорится в заявлении Народного защитника Грузии. Кроме того, МВД, Министерство труда и Инспекция труда Грузии должны своевременно и эффективно отреагировать на инцидент и использовать рычаги, предусмотренные всем законодательством, для их исправления, считает омбудсмен.

По факту взрыва начато расследование по статье 240 УК – «Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ».

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Делегация партии «Лело» во главе с Мамукой Хазарадзе планирует посетить 3 февраля Украину, чтобы непосредственно в Киеве выразить поддержку украинскому народу. Грузинские оппозиционеры за два дня планируют провести встречи в Раде и пообщаться с представителями исполнительной власти, пишет газета «Резонанси». На вопрос издания: планирует ли осуществить подобный визит в Украину правящая партия или парламентская делегация, представители «Грузинской мечты» отказываются отвечать, а действия членов «Лело» называют популистскими и безответственными. Во всяком случае, так отозвался о запланированной поездке оппозиции в Киев депутат от большинства Гурам Мачарашвили:

«Если мы проследим короткую политическую историю фракции «Лело», мы поймем, что то, о чем они обычно говорят, они никогда не делают, либо делают неправильно. Сейчас пытаются сделать какой-то популистский ход, а когда ты ни за что не несешь ответственности, легко делать популистские заявления. Мы («Грузинская мечта») несем ответственность перед обществом, а оппозиция, к сожалению, не чувствует ее перед обществом. Вы думаете, если российские власти услышат это заявление, они испугаются? А если представители «Лело» действительно туда поедут, то Москва вовсе откажется от этой военной эскалации?»

Между тем политолог Гия Хухашвили считает, что власти Грузии должны хоть в какой-то мере прислушиваться к оппозиции, государство должно выражать Украине четкую поддержку наряду с другими странами мира. От этого зависит и безопасность самой Грузии, считает респондент издания.

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«Дебют мечты» – так грузинские СМИ назвали победу подопечных бывшего игрока сборной Грузии по футболу Шота Арвеладзе из английского клуба «Халл Сити» над «Суонси» (2:0) в туре «Чемпионшипа». Арвеладзе лишь несколько дней назад стал главным тренером «тигров», подписав контракт с клубом на 2,5 года. Мало кто мог представить себе столь успешное начало карьеры в клубе, пишет сайт Общественного вещателя Грузии.

«У меня потрясающие чувства. Если бы я мог написать сценарий, по которому бы проходил матч, я бы написал его именно таким. Надеюсь, мы продолжим играть так же и в следующих матчах и покажем лучший футбол. В первом тайме мы показали отличные атакующие навыки, во втором хорошо оборонялись. Ребята показали просто прекрасные характер и дисциплину. Я очень рад, что у меня есть такие игроки», – сказал Арвеладзе.

Кстати, последним местом его работы был клуб «Пахтакор», с которым он дважды стал чемпионом Узбекистана. Также бывший грузинский футболист возглавлял турецкие «Кайсериспор», «Касымпашу» и «Маккаби» из Тель-Авива.