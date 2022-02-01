«Омикрон» подкорректировал культурную программу

Культурным учреждениям Абхазии, наконец, разрешили открыться. 25 января президент подписал соответствующее распоряжение. Несмотря на это, далеко не все оказались готовы принимать посетителей.

Семь долгих месяцев музеи и театры ждали разрешения вновь открыться, и, по сути, 25 января должно было быть радостным днем, ведь все это время культурные учреждения были единственными принудительно закрытыми на карантин организациями в Абхазии. Но распоряжение повлекло за собой волну негодования, потому что оно было опубликовано на следующий день после того, как в Абхазии выявили рекордное число заболевших коронавирусом людей: 24 января из 1036 сдавших тест 538 оказались инфицированы, а 28 января тест показал положительный результат уже у 701 человека. Ни разу за два года пандемии в Абхазии не было таких пугающих цифр.

Культурные учреждения отреагировали на ситуацию по-разному.

Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера активнее всех требовал открытия и без остановки готовился к нему, поэтому уже на следующий день, 26 января, зрителям показали спектакль «Радость вопреки всему», который рисует образ испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки, а 29 января – «Последнего из ушедших» по одноименному роману абхазского прозаика Баграта Шинкуба. РУСДРАМ также объявил о репертуаре на февраль и о своих гастролях: с 9 по 12 марта на сцене московского Театрального центра «На Страстном» будет показано пять спектаклей.

Музей Банка Абхазии, посвященный истории денег на территории страны, открыл свои двери для посетителей в понедельник, 31 января. Однако, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, были выработаны особые правила осмотра экспозиции. О том, как работает музей, рассказала его сотрудница Лана Басария:

«Музей Банка Абхазии, наконец, вновь открыл свои двери для посетителей, и, конечно, нас не может не беспокоить ситуация с коронавирусом в стране, поэтому мы следуем всем санитарным нормам: сотрудники постоянно носят маски, и это же требование обязательно для каждого посетителя. Также в течение дня в музее работает очиститель воздуха. Теперь в Музей Банка Абхазии можно будет попасть только по звонку, и в зал мы пускаем только по пять человек. Мы, конечно, очень хотим работать в полную силу, как в прежние времена, но сегодня, учитывая ситуацию, это то, что мы можем предложить нашим посетителям, чтобы не закрываться совсем».

Но далеко не все разделяют позицию Музея Банка Абхазии и РУСДРАМа. Даже притом, что культурным учреждения разрешили открыться, большинство из них остались закрытыми. Связано это с тем, что много работников культуры заболело и организации боятся стать местом распространения коронавируса.

Решение пока не открываться принял Абхазский государственный музей. Среди его сотрудников есть заболевшие, и, чтобы не подвергать посетителей опасности, администрация музея решила, что учреждение должно оставаться на карантине.

У Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба в планах только показ премьерного спектакля «Сариа» 15 и 16 февраля. Эта постановка о трагической судьбе супруги и соратницы государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба создана по сценарию писательницы Зарины Кануковой, а режиссером-постановщиком выступила Мадина Аргун.

То время, что театр был закрыт, его коллектив активно работал сразу над несколькими новыми спектаклями, однако, когда они будут показаны – пока не понятно. Щарида Тужба, заместитель генерального директора Абхазского драматического театра по связям с общественностью и СМИ, рассказала о том, что мешает труппе выступать перед зрителями уже сейчас:

«Задолго до получения приказа об открытии и снятии ограничительных мер мы практически беспрерывно работали над новыми спектаклями, которые в ближайшее время порадуют наших зрителей. К сожалению, запланированный нами репертуар на февраль и март отменился буквально вчера. Болезнь вносит свои коррективы в нашу жизнь, как бы мы не планировали. У нас есть заболевшие актеры, которые принимают участие во многих спектаклях. Есть те, кто болеет коронавирусом, есть те, кто просто болеет тяжелой формой гриппа, именно поэтому кроме премьерного спектакля мы не можем ничего показать в ближайшее время. В каждом спектакле у нас участвует много людей, и в составе актеров каждой постановки есть кто-то, кто болеет. Поэтому сейчас очень сложно собрать один спектакль и показать».

Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба формально открылась, однако пока на ближайший месяц запланированных мероприятий нет. Но это может измениться, если кто-то из музыкантов обратится в филармонию с предложением организовать концерт.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия