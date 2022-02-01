Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины без упоминания России

Парламент Грузии сегодня, 1 февраля, принял резолюцию в поддержку Украины, проект которой предложила правящая партия «Грузинская мечта». Текст резолюции «О возможной военной эскалации в Украине» разработали члены парламентского большинства - Георгий Хелашвили, Мака Бочоришвили, Леван Карумидзе, Гиви Миканадзе и Тамар Талиашвили.

Регистрацию для голосования прошли 107 депутатов, при этом 74 из них проголосовали «за», никто не выступил против, а подавляющее большинство присутствующих в зале представителей оппозиции воздержались от голосования, сообщает агентство «Новости-Грузия». Оппозиция во время обсуждения раскритиковала проект, назвав его текст «недостаточно четким» из-за того, что в нем не указывалась роль Российской Федерации. Несмотря на призывы оппозиции внести в текст резолюции слова «Российская Федерация», правящая партия от этого категорически отказалась.

В тексте резолюции сказано, что Грузия осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против территориальной целостности суверенного государства.

«Парламент Грузии, опираясь на Конституцию Грузии, законодательство и международные договоры, приветствует признание и установление принципов мира и сотрудничества в международных отношениях;

придерживается принципов международного порядка и международно признанных норм международного права, в том числе принципов нерушимости границ и территориальной целостности и суверенитета государства;

выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает новую угрозу не только Украине, но и региональному миру и безопасности;

заявляет, что членство в Североатлантическом альянсе является суверенным правом государства и что любые попытки ограничить это право военно-политическими средствами категорически неприемлемы;

считает, что предотвращение войны в Украине должно быть главной заботой международного сообщества;

выражает солидарность с дружественным украинским народом, который может серьезно пострадать от любой возможной военной эскалации.

Ввиду всего вышеизложенного, парламент Грузии призывает правительство Грузии, используя дипломатические инструменты и в тесной координации со стратегическими партнерами, продолжать вносить свой вклад в предотвращение войны в Украине», - говорится в резолюции.

Один из создателей проекта резолюции, заместитель председателя комитета по внешним связям Георгий Хелашвили, заявил, что цель документа – «снизить напряженность».

«Наша главная задача сегодня, как видно из резолюции - снизить напряженность, чтобы как-нибудь избежать катастрофы. Для вас эта разница может быть незначительной, но это очень важная разница между резолюциями 2014 года и нынешней резолюцией», - сказал Георгий Хелашвили, обращаясь к оппозиции.

Вместе с тем Хелашвили отметил, что резолюции, принятые в связи с Украиной в 2014 году в ответ на продолжающуюся аннексию Крыма, которые касались обострения военной ситуации, были поддержаны «Грузинской мечтой», а не оппозиционной партией «Единое национальное движение».