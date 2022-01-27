Та, кого нельзя называть, или Поттериана по-грузински

Пока Москва, Вашингтон и Брюссель спорят об архитектуре европейской безопасности, в Тбилиси продолжается спор о формулировках, которые Грузия должна использовать при выражении поддержки Украине. Исключение «Грузинской мечтой» упоминания в тексте Российской Федерации в оппозиции назвали заигрыванием с Москвой.

На фоне усиливающейся эскалации напряженности между Россией и Западом число сторонников членства Грузии в Евросоюзе и НАТО выросло. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Национальным демократическим институтом (NDI).

Тем не менее грузинские власти продолжают придерживаться политики нераздражения России. Текст резолюции в поддержку Украины, по мнению оппозиции, стал лакмусовой бумажкой для «Грузинской мечты». То, что в документе ни словом не упоминается Российская Федерация, считают противники власти, наглядно показывает, что правящая партия, заявившая о консультациях со стратегическими партнерами, консультировалась явно не с западными, а северными «партнерами».

«Ссылка на Российскую Федерацию в этом документе была для нас очень важна для отражения реальной оценки происходящих процессов. «Грузинская мечта» утверждает, что консультировалась с международными партнерами. Интересно, какой международный партнер посоветовал не упоминать Россию? Таким советником мог бы стать Григорий Карасин, с которым у «Грузинской мечты» хорошие отношения. Весь мир говорит о готовящейся агрессии России в Украине», – заявил представитель партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

Как отмечают в оппозиции, «трусливая позиция» руководства Грузии, отраженная в тексте резолюции, позволяет интерпретировать документ, в том числе, и как поддержку Москве, которая обвиняет Запад в том, что именно НАТО пытается развязать войну на территории Украины, а Россия лишь вынуждена защищаться.

«Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами. Понятно, что напряженность в Европе снизится, если НАТО отведет свои силы из восточноевропейских стран. К этому мы и призываем», – заявил на сегодняшнем брифинге замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

В «Грузинской мечте», со своей стороны, считают обвинения оппозиции абсурдными и отмечают, что противники власти заботятся не о благополучии Украины, а о том, как бы дестабилизировать ситуацию в Грузии. По мнению председателя юридического комитета парламента Анри Оханашвили, при составлении текста резолюции «Мечта» руководствовалась интересами Грузии, в то время как оппоненты своими собственными:

«Давайте спросим, что действительно важно. Мы мотивированы поддержать украинский народ и ясно дать понять в резолюции, что не может быть никакого нарушения территориальной целостности или какой-либо эскалации. Учитывая проблему территориальной целостности нашей страны, я считаю правильным поддержать украинский народ и призвать всех довести до международного сообщества нашу позицию, что мы не приветствуем какую-либо эскалацию в центре Европы. Так что поддержка Украины заложена в тексте резолюции. Если они говорят, мы должны осуждать кого-то, то в тексте прямо сказано: эскалация недопустима. Видимо, нашими оппонентами движут какие-то другие интересы. Я думаю, что это заранее спланированная провокационная кампания, которая была ориентирована не на желание выразить солидарность с украинским народом, а стратегия, направленная на очередную пиар-кампанию».

Так или иначе, отказ США и НАТО от удовлетворения основного требования Москвы – предоставления гарантий нерасширения альянса на Восток, по мнению наблюдателей, может заставить российское руководство перейти к более активным действиям. Переброска сил к украинским границам продолжается. В том числе и в соседнюю Беларусь, откуда, по данным некоторых западных СМИ, и планируется атака непосредственно на Киев, если развитие событий пойдет по силовому сценарию.

В Москве дали понять, что разочарованы нежеланием Запада удовлетворить ультиматум, выдвинутый российскими властями. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что письменные ответы из Вашингтона и Брюсселя не дают того пространства для дипломатического маневра, на который надеялись в Москве:

«Что касается содержания документа, то там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу реакции позитивной в этом документе нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток».

Под второстепенными вопросами Лавров имел в виду вопрос восстановления договоров об ограничении ядерных вооружений и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон и его союзники также готовы обсудить с Россией взаимные ограничения на проведение военных учений. В частности, предлагается проводить их вдали от границ, чтобы маневры не воспринимались как подготовка к нападению на соседнюю страну.

Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они, по его словам, находятся без разрешения этих стран:

«Мы готовы выслушать, что беспокоит Россию, и вступить в реальный диалог о поддержании основ безопасности. Для этого Россия должна вывести войска из соседних стран и уважать право независимых государств на выбор того, как будет обеспечиваться их безопасность».

НАТО, по словам Столтенберга, «готово к худшему», поэтому альянс наращивает присутствие в Балтийском и Черном морях и приводит войска в готовность. По словам Столтенберга, при необходимости силы реагирования могут быть мобилизованы в течение нескольких дней.

В Москве в ответ дали понять: хоть возможность для диалога еще остается, но решать это будет уже непосредственно президент Путин. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков:

«Как бы диаметрально противоположно ни расходились наши взгляды, диалог нужен всегда. Мы, еще раз повторяю, не будем спешить с оценками. Нужно время, чтобы проанализировать. Ну и, в конце концов, чтобы была нашим президентом соответствующая позиция сформулирована».

Вечером 26 января посол США в Москве передал МИД России ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге отказался раскрывать подробности этого ответа, но сказал, что НАТО не отступает от принципа «открытых дверей» и предлагает России дипломатический путь отношений.