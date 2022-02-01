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В Абхазии три партии выдвинули своих кандидатов в депутаты
Сегодня, 1 февраля, политические партии «Амцахара», Народная партия и Партия экономического развития Абхазии представили протоколы съездов в Центральную избирательную комиссию самопровозглашенной республики. Решениями съездов были выдвинуты кандидатами в депутаты парламента по соответствующим округам:
От партии «Амцахара»:
- Астамур Герхелия - по избирательному округу № 2
- Беслан Торчуа - по избирательному округу № 3
- Галуст Трапизонян - по избирательному округу № 14
- Алиса Гулария - по избирательному округу № 20
- Гиви Хурхумал - по избирательному округу № 27
- Тенгиз Какубава - по избирательному округу № 28
- Алмас Акаба - по избирательному округу № 29
- Беслан Эмурхба - по избирательному округу № 33
- Беслан Аршба - по избирательному округу № 35.
От Народной партии Абхазии:
- Астамур Какалия - по избирательному округу №8.
От Партии экономического развития Абхазии:
- Анна Калягина - по избирательному округу №8
- Александр Басария - по избирательному округу №9.
Центризбиркомом зарегистрированы пять партий: Партия экономического развития Абхазии, «Народный фронт за справедливость и развитие». «Амцахара», Народная партия Абхазии и «Апсны».
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Другие новости дня
Депутат Госдумы пообещал «отрезать головы» за перевод на русский угроз в адрес Янгулбаевых
Депутат Государственной Думы России Адам Делимханов провел в инстаграме прямой эфир, в котором угрожал расправой родственникам правозащитника Абубакара Янгулбаева, а также тем, кто переведет видеозапись этого эфира на русский язык, сообщает Кавказ.Реалии.
Выступая в своем инстаграме, Делимханов, в частности, сказал: «Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык…».
Обращение депутата перевел оппозиционный чеченским властям телеграм-канала 1ADAT.
При этом в опубликованной ранее сегодня в инстаграме Делимханова записи на русском языке содержатся оскорбления в адрес Янгулбаевых и неконкретные угрозы: «Мы заставим их ответить сполна, всегда заставляли и будем заставлять!.. Вы сами подписали себе приговор…».
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой – родителей экс-юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева – в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.
- Позднее министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского. Затем появилась информация о возбуждении на нее дела по обвинению в применении насилия к полицейскому – якобы немолодая женщина с сахарным диабетом после суток дороги без медикаментов набросилась на составлявшего на нее протокол участкового.
- С момента похищения достоверной информации о судьбе и состоянии здоровья больной инсулинозависимым диабетом Заремы Мусаевой нет. К ней не допускают адвокатов.
- В конце января Абубакар Янгулбаев сообщил, что проживающие в Чечне родственники – всего около 15 человек – перестали выходить на связь и не появляются дома. Кроме того, в декабре в Чечне похитили – и вскоре отпустили – около 40 родственников Янгулбаевых.
- Чеченские силовики считают братьев Янгулбаевых причастными к созданию и модерированию оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Вчера Ибрагим Янгулбаев был заочно арестован в рамках уголовного дела, возбужденного против него за публикации в этом канале.
- Власти Чечни организовали «флэшмоб», в рамках которого жители разных районов республики записали и выложили в соцсети видеообращения с призывами к семье Янгулбаевых «не порочить честь всего народа».
- В конце 2021 года жена Адама Делимханова стала помощницей главы республики Рамзана Кадырова. В подписи к официальному видео с назначения сказано, что пока глава Чечни вместе с соратниками «боролся с международным терроризмом», Разита Делимханова принимала их в своем доме как самых дорогих людей.
- Четверо братьев Адама Делимханова занимают различные высокие посты в силовых структурах Чечни, один из которых – Алибек – имеет высшую награду страны, звание «Героя России».
- По данным совместного расследования «Медиазоны» и The Scanner Project, Адам Делимханов был в числе высокопоставленных чеченских полицейских и чиновников, с которыми осужденные за убийство Бориса Немцова уроженцы Чечни созванивались за несколько дней до убийства, в день убийства, а также сразу после его совершения.
Шотландский премьер призвала бороться с влиянием российских олигархов в Лондоне
Первый министр Шотландии Никола Стёрджен призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона бороться с коррупционным влиянием российских олигархов в Лондоне. Ее статья опубликована в британской газете The Guardian.
Материал политика озаглавлен «Неспособность Британии взять под контроль российские грязные деньги поспособствовала атаке Путина». В тексте Стёрджен заявляет, что состояния российских элит размещены за границей, однако санкции против них готовятся «вялые и неэффективные».
Говоря про кризис вокруг Украины и возможную атаку России на нее, Стёрджен пишет, что нельзя закрывать на обстоятельства, которые привели к этому кризису. «В том числе - на то, что капитал с прямыми связями с режимом Путина процветает в Великобритании, часто с минимальным вниманием к его происхождению, или к влиянию, который он оказывает на наше общество».
В статье напоминается об обвинениях в финансировании правящей в Великобритании Консервативной партии со стороны россиян, имеющих связи с Кремлем. Стёрджен призвала Джонсона «восстановить пошатнувшуюся репутацию своего правительства», приняв меры в отношении российского финансирования Консервативной партии и «влияния «Лондонграда» (так в Великобритании называют богатых представителей российской диаспоры) на деятельность в Великобритании».
- Колонка в The Guardian опубликована на фоне визита Джонсона в Киев во вторник, 1 февраля. Премьер-министр Великобритании заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, что дальнейшее вторжение на территорию Украины стало бы для Путина поражением, а для России и мира - «военной катастрофой». Кроме того, во вторник Украина анонсировала расширение сотрудничества с Великобританией и Польшей.
- В среду у Джонсона запланирован телефонный разговор с Путиным. В субботу канцелярия премьер-министра распространила заявление, что перед главой МИД королевства Лиз Трасс и министром обороны Беном Уоллесом поставлена задача «улучшить отношения с Москвой».
- Стёрджен - последовательный критик лондонской политики. Ее партия добивается проведения нового референдума о независимости Шотландии. Против этого резко выступает Джонсон.
Минобороны Грузии: в 2022 году состоятся учения НАТО-Грузия
Грузия в третий раз примет учения НАТО-Грузия в 2022 году, маневры будут проводиться Силами обороны Грузии с участием стран альянса и стран-партнеров. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщило Министерство обороны Грузии.
В учениях, запланированных для проведения в Совместном учебно-оценочном центре НАТО и Грузии, примут участие военнослужащие из более чем 20 стран-членов и стран-партнеров, которые будут «развивать навыки, необходимые для планирования операций НАТО с помощью компьютерного моделирования», сказано в сообщении министерства.
Окончательные детали учений были доработаны представителями альянса и их грузинскими коллегами в течение последних трех дней в JTEC, расположенном в Крцанисском национальном учебном центре недалеко от столицы Тбилиси.
Во встречах приняли участие заместитель командующего/начальник штаба Учебного центра объединенных сил НАТО в Польше бригадный генерал Йожеф Шписяк и подполковник Габор Эндроди, а также заместители командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Заза Чхаидзе и бригадный генерал Ираклий Чичинадзе.
Помимо встреч, генерал Шписяк также посетил Центр боевой подготовки (Combat Training Centre) в Вазиани, в пригороде Тбилиси, где ознакомился с инфраструктурой и оснащением объекта.
Первые совместные учения с НАТО были проведены в 2016 году, в них приняли участие 14 стран-союзников и партнеров альянса.
Блинкен и Лавров обсудили вопросы взаимной безопасности
Глава МИД России Сергей Лавров и Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы безопасности во время телефонного разговора. Госсекретарь подчеркнул готовность США продолжать обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности.
Энтони Блинкен также призвал Россию к немедленной деэскалации ситуации и выводу войск и техники от границ Украины. Он подчеркнул, что вторжение в Украину приведет к тяжелым последствиям, и призвал Россию идти дипломатическим путем.
Сергей Лавров после телефонного разговора заявил, что завершается межведомственное согласование поступивших от Соединенных Штатов предложений относительно требований России по гарантиям безопасности в Европе.
«США и НАТО возводят во главу угла исключительно принцип свободы выбора союзов, полностью игнорируя условие, которое было на высшем уровне согласовано, о недопустимости ущемлять при этом безопасность других государств», – заявил Лавров.
- В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проект соглашения, в котором Кремль требует гарантий безопасности в Европе. Среди прочего в нем содержится требование положить конец расширению НАТО на восток, в котором Россия видит угрозу своей безопасности. В начале января в Европе состоялись три раунда переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ, но они завершились без конкретных результатов. В связи с этим Москва запросила на свои предложения письменные ответы.
- На прошлой неделе Вашингтон направил Москве письменные ответы на требования России по гарантиям безопасности в Европе. В них, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО, а именно открытостью Североатлантического союза для вступления новых членов, включая Украину. В ответе также содержится перечень встречных предложений США и их союзников по вопросам безопасности в Европе, в том числе речь идет о новом договоре об ограничении стратегических вооружений.
Суд в Норвегии отказался освободить досрочно Андерса Брейвика
Суд в Норвегии отказался досрочно освободить осужденного за терроризм Андерса Брейвика. Судьи решили, что норвежец, вероятно, не сможет нормально жить в обществе и может вновь попытаться совершить преступление, передает газета Aftenposten.
Брейвик был приговорен в 2012 году к 21 году заключения с возможностью неограниченного продления за организацию взрыва в центре Осло и нападение на молодежный лагерь Норвежской рабочей партии. В терактах погибли 77 человек. Просить о досрочном освобождении он мог, так как отбыл половину назначенного срока.
Защитник Брейвика заявил каналу TV2, что тот намерен обжаловать решение. Кроме того, Брейвик и его адвокат готовят иск против государства. Они считают, что условия заключения осужденного за терроризм в трехместной камере с компьютером, игровой приставкой и телевизором не соответствуют правам человека.
В 2017 году он уже подавал на это жалобу в ЕСПЧ. Брейвик был недоволен тем, что его камеру обыскивают, его контакты с внешним миром ограничены, а его еду разогревают в микроволновке. Суд не принял иск к рассмотрению.
Количество зарегистрированных абхазским ЦИК инициативных групп достигло 106
Сегодня, 1 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала пять инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты:
- Астамур Какалия - по избирательному округу №8
- Мадина Бутба - по избирательному округу №21
- Елена Чачхалия - по избирательному округу № 26
- Руслан Ладария - по избирательному округу № 20
- Аляс Асабуа - по избирательному округу №4.
Всего с 21 января по 1 февраля зарегистрировано 106 инициативных групп и пять политических партий. Больше всего инициативных групп зарегистрировано по сухумскому избирательному округу №7 - девять. В трех округах (№№5, 10 и 29) пока выдвинуто инициативными группами по одному кандидату в депутаты.
По информации агентства «Апсныпресс», среди выдвигаемых кандидатур – 16 депутатов действующего парламента шестого созыва (2017-2022).
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Президент Украины предложил отменить обязательный призыв в армию
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился подготовить законопроект об отмене призыва в армию на срочную службу с 2024 года. При этом численность армии должна быть увеличена почти на 40 процентов, а контрактникам должны будут быть увеличены зарплаты. Указ опубликован 1 февраля.
Согласно указу, к 2025 году численность украинской армии должна увеличиться на 100 тысяч человек. Сейчас она составляет 261 тысячу человек, в последний раз численность увеличивалась в июле. Таким образом, к 2025 году в украинской армии должно служить на 38 процентов военных больше, чем сейчас.
Указ Зеленского, кроме того, предполагает увеличение зарплаты контрактникам: с 2023 года она должна будет составлять не менее трёх минимальных оплат труда. К концу этого года эта сумма будет равняться примерно 20 тысячам гривен – то есть 705 долларам США, или приблизительно 54 тысячам рублей. Это почти в два раза выше, чем минимальная оплата в украинской армии сейчас.
- Увеличение армии и расходов на оборону происходит на фоне многочисленных сообщений западных источников о подготовке полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Москва подготовку к войне отрицает. Киев говорит, что угроза вторжения существует, но не усиливается как минимум с начала прошлого, 2021 года.
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- В 2013 году указ об отмене призыва в украинскую армию подписал тогдашний президент Виктор Янукович. Уже через полгода указ был отменён исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым, причинами были названы обострение общественно-политической ситуации на востоке Украины и активизация вооружённых сепаратистов.
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Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины без упоминания России
Парламент Грузии сегодня, 1 февраля, принял резолюцию в поддержку Украины, проект которой предложила правящая партия «Грузинская мечта». Текст резолюции «О возможной военной эскалации в Украине» разработали члены парламентского большинства - Георгий Хелашвили, Мака Бочоришвили, Леван Карумидзе, Гиви Миканадзе и Тамар Талиашвили.
Регистрацию для голосования прошли 107 депутатов, при этом 74 из них проголосовали «за», никто не выступил против, а подавляющее большинство присутствующих в зале представителей оппозиции воздержались от голосования, сообщает агентство «Новости-Грузия». Оппозиция во время обсуждения раскритиковала проект, назвав его текст «недостаточно четким» из-за того, что в нем не указывалась роль Российской Федерации. Несмотря на призывы оппозиции внести в текст резолюции слова «Российская Федерация», правящая партия от этого категорически отказалась.
В тексте резолюции сказано, что Грузия осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против территориальной целостности суверенного государства.
«Парламент Грузии, опираясь на Конституцию Грузии, законодательство и международные договоры, приветствует признание и установление принципов мира и сотрудничества в международных отношениях;
придерживается принципов международного порядка и международно признанных норм международного права, в том числе принципов нерушимости границ и территориальной целостности и суверенитета государства;
выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает новую угрозу не только Украине, но и региональному миру и безопасности;
заявляет, что членство в Североатлантическом альянсе является суверенным правом государства и что любые попытки ограничить это право военно-политическими средствами категорически неприемлемы;
считает, что предотвращение войны в Украине должно быть главной заботой международного сообщества;
выражает солидарность с дружественным украинским народом, который может серьезно пострадать от любой возможной военной эскалации.
Ввиду всего вышеизложенного, парламент Грузии призывает правительство Грузии, используя дипломатические инструменты и в тесной координации со стратегическими партнерами, продолжать вносить свой вклад в предотвращение войны в Украине», - говорится в резолюции.
Один из создателей проекта резолюции, заместитель председателя комитета по внешним связям Георгий Хелашвили, заявил, что цель документа – «снизить напряженность».
«Наша главная задача сегодня, как видно из резолюции - снизить напряженность, чтобы как-нибудь избежать катастрофы. Для вас эта разница может быть незначительной, но это очень важная разница между резолюциями 2014 года и нынешней резолюцией», - сказал Георгий Хелашвили, обращаясь к оппозиции.
Вместе с тем Хелашвили отметил, что резолюции, принятые в связи с Украиной в 2014 году в ответ на продолжающуюся аннексию Крыма, которые касались обострения военной ситуации, были поддержаны «Грузинской мечтой», а не оппозиционной партией «Единое национальное движение».
Орбан пообещал Путину «сотрудничать в течение долгих лет»
Президент России Владимир Путин встретился во вторник в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это первый визит лидера одной из стран ЕС в Москву с момента начала нынешнего обострения ситуации вокруг Украины - и один из немногих подобных визитов за последние годы.
Как и во время недавней встречи с президентом Ирана, Путин и Орбан вели переговоры за большим овальным столом на существенном расстоянии друг от друга. Они не пожали руки перед встречей. Путин в очередной раз посетовал, что такие меры приходится принимать из-за эпидемии COVID-19.
Венгерский премьер, который считается одним из наиболее благосклонно настроенных к Путину лидеров стран ЕС, сказал, что приехал в Москву с "миссией мира" и заявил, что ни один из европейских руководителей не хочет войны.
Орбан также сказал, что рассчитывает в апреле выиграть выборы и остаться на своём посту. "Поэтому у меня обоснованные предположения, что мы будем с вами сотрудничать в течение долгих лет", - сказал венгерский премьер, которого оппозиция у него на родине и многие политики из других стран ЕС обвиняют в авторитарных тенденциях.
Недавно принятые поправки к Конституции позволяют Путину теоретически оставаться на президентском посту до 2036 года.
О содержании переговоров пока мало что известно. Путин перед началом встречи сказал Орбану, что проинформирует его о переговорах с США о так называемых "гарантиях безопасности".
При этом Венгрия является членом НАТО и тоже, как союзник США, участвует в переговорах с Россией.
Путин уже более месяца публично не комментировал ни эти переговоры, ни ситуацию на российско-украинской границе, где, по утвержениям стран Запада, Россия собрала большую вооружённую группировку.
От коронавируса скончались еще трое жителей Южной Осетии
Трое жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия скончались от коронавируса за два дня. Об этом сообщила заместитель директора цхинвальского медцентра Зарина Туаева. Скончался 71-летний мужчина и две женщины – 70 и 75 лет.
В «красную зону» инфекционной больницы медцентра госпитализированы еще 18 человек с COVID-19. Проходят лечение от коронавируса 50 человек, один пациент находится в реанимации. Количество больных, проходящих амбулаторное лечение, составляет 721.
За сутки в Южной Осетии выявили 130 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
Число подтвержденных случаев за время пандемии достигло 12 404, выздоровели 10 705, скончались 204 человека.
Правящая партия Армении выдвинула на пост президента Ваагна Хачатряна
Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подтвердил информацию о выдвижении правящей партией «Гражданский договор» кандидатуры министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна на пост президента страны.
«Принято решение выдвинуть кандидатуру Ваагна Хачатряна. Я считаю, что мы выбрали хорошего кандидата и он выполнит свои обязанности должным образом», – сказал Симонян.
В начале 90-х Хачатрян был мэром Еревана, являлся депутатом парламента. Был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года, пишет агентство РИА Новости.
Армен Саркисян заявил о своей отставке с поста президента Армении 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. На следующий день парламент получил его прошение. У Саркисяна было 7 дней на то, чтобы отозвать свое заявление об отставке. Вчера этот срок истек.
Согласно Конституции, досрочные выборы президента проводятся в парламенте не ранее, чем через 25 и не позднее, чем через 35 дней после того, как пост президента оказывается вакантным.
Выборы нового президента могут состояться в течение десяти дней, начиная с 25 февраля, пишет Радио Азатутюн.
Сорос назвал лидера КНР «величайшей угрозой открытым обществам»
Американский финансист и филантроп Джордж Сорос в преддверии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине выступил с резкой критикой лидера компартии Китая и председателя КНР Си Цзиньпина, назвав его "самой большой угрозой для открытых обществ в наше время".
Сорос выступил 31 января в американском Институте Гувера. По мнению 91-летнего инвестора, благотворительные фонды которого финансируют множество некоммерческих организаций во многих странах мира, 2022 год станет важнейшим для современной мировой истории. По словам Сороса, "судьбу Европы" может определить исход предстоящих выборов во Франции и его родной Венгрии, а также решение российского президента Владимира Путина о том, нападёт ли Россия на Украину. Однако ещё более важными событиями Сорос считает происходящее в Китае.
Эту страну Сорос назвал "наиболее мощным в мире авторитарным государством". Он сравнил Олимпиаду в Пекине с Олимпийскими играми в Берлине 1936 года, предположив, что китайский режим, как и нацистская Германия, попытается использовать игры, "чтобы добиться пропагандистского успеха".
По словам Сороса, в мире наблюдается противостояние демократий – "открытых обществ" – и авторитарных режимов, среди которых Россия и Китай. При этом он отметил, что планы Китая силой установить контроль над Тайванем могут привести к мировой войне.
По словам Сороса, Си Цзиньпин использовал достижения современных технологий, чтобы взять под полный контроль жителей своей страны. Он также заявил, что Си "по-настоящему верит в коммунизм" и поклоняется Мао Цзэдуну и Владимиру Ленину. Однако, по словам Сороса, за фасадом успехов Китая скрываются и слабости, в том числе кризис в экономике, демографическая проблема, а также эпидемия COVID-19: по мнению Сороса, Китаю, несмотря на жёсткие локдауны, не избежать распространения штамма "омикрон". Сорос считает, что уже ближайшее время может стать началом конца для власти Си. Финансист выразил надежду на то, что на смену нынешнему китайскому лидеру вскоре придёт другой, который будет не столь репрессивным во внутренней политике и не столь агрессивным во внешней.
Официальной реакции КНР на заявления пока нет.
Отношения между США и Китаем заметно охладели в последние годы. Соединённые Штаты, прежде всего в связи с нарушениями прав человека в Синьцзяне и Гонконге, объявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине. Напротив, на открытие Игр приедет президент России Владимир Путин.
Авиакомпания Flyone Armenia планирует выполнять регулярные рейсы в Грузию
Армянский лоукостер Flyone Armenia планирует открыть регулярное авиасообщение с Грузией. Информацию распространяет Агентство гражданской авиации.
По сообщению ведомства, рейсы Ереван-Тбилиси-Ереван будут выполняться три раза в неделю – каждый понедельник, среду и субботу.
Точную дату начала полетов авиакомпания сообщит позже, пишет агентство «Новости-Грузия».
В числе претендентов на пост югоосетинского лидера появилась женщина
В Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня поступило уведомление еще двух инициативных групп. Они намерены провести собрания по выдвижению кандидатов на пост президента.
В числе претендентов на пост югоосетинского лидера появилась женщина – журналист, преподаватель Юго-Осетинского государственного университета Нелли Гогичева. Собрание по выдвижению кандидата пройдет 7 февраля в зале цхинвальской школы-интерната.
На пост президента будет выдвинут и врач цхинвальского медцентра, бывший депутат парламент Алан Козонов. Собрание по выдвижению кандидата пройдет 7 февраля в зале цхинвальского медцентра.
Сегодня в Цхинвали, в здании Юго-Осетинского научно-исследовательского института прошло собрание инициативной группы по выдвижению Гено Каджаева. На мероприятии присутствовали 106 человек, в том числе лидер партии «Ныхас», еще один претендент на пост президента Алан Гаглоев. Инициативная группа единогласно поддержала кандидатуру Гено Каджаева, сообщает агентство «Рес».
О планах выдвинуть кандидатов на пост югоосетинского лидера уже объявили две партии и 11 инициативных групп. Среди претендентов – действующий президент Анатолий Бибилов, глава Минобороны Ибрагим Гассеев, а также Владимир Пухаев, Гено Каджаев, Гарри Мулдаров, Альберт Валиев, Зелим Казиев, Алан Гаглоев, Анатолий Джиоев. Провести собрание планирует и общественная организация ветеранов, пока не указавшая своего кандидата.
Дания первой в ЕС почти полностью отменила ковид-ограничения
В Дании с 1 февраля вновь отменяются практически все санитарные ограничения из-за пандемии коронавируса, хотя заболеваемость COVID-19 в стране остаётся высокой.
Тем самым Дания стала первой страной Евросоюза, которая решилась на такой шаг.
Отменено, среди прочего, требование обязательного ношения масок и необходимость предъявлять ковид-паспорта в доказательство пройденной вакцинации от коронавируса, перенесённой болезни, либо негативного теста. Можно вновь проводить крупные мероприятия, открыть дискотеки и ночные клубы.
Правило предъявлять свидетельство о сделанных прививках сохраняется лишь для путешественников, въезжающих в страну. Также будет действовать рекомендация носить маски и иметь действующие свидетельства о прививках для посетителей больниц и омов престарелых, чтобы не подвергать риску пожилых людей и тех, кто имеет проблемы со здоровьем.
В сентябре Дания уже принимала схожее решение, но коронавирусные ограничения постепенно вернули, когда вскоре после снятия запретов заболеваемость стала резко расти.
За последнюю неделю в Дании регистрировалось от 33-х тысяч до 47 тысяч новые случаев COVID-19 за сутки. Как отмечает агентство DPA, такие показатели едва можно было представить до появления нового штамма коронавируса омикрон. Рост, однако, не привёл к чрезмерной нагрузке на больницы. И главную причину того, что местная система здравоохранения остаётся нормально функционирующей, видят в высоком уровне вакцинации населения от COVID-19. Уже свыше 60 процентов датчан сделали так называемый бустерный укол, что на месяц даже опережает правительственный график. В среднем по ЕС третью вакцину получили менее 45 процентов жителей.
"С 1 января Дания будет полностью открытой. Мы готовы выйти из тени коронавируса. Мы прощаемся с ограничениями и приветствуем ту жизнь, которую знали прежде", - заявила, улыбаясь, премьер-министр Метте Фредериксен.
Ряд других европейских стран в связи с меньшим по сравнению с предыдущими этапами COVID-19 уровнем госпитализации заболевших также анонсировали отмену или значительное сокращение санитарных правил. О решениях объявили Франция, Ирландия, Великобритания, несмотря на рекордный или весьма высокий уровень заболеваемости COVID-19. Рост связывают с распространением "омикрон-вариант", который специалисты предварительно называют более заразным, но в меньшей степени вызывающим тяжёлое течение болезни.
«Аруаа» о гражданстве жителей Гальского района: «Вопрос закрыт»
В ветеранской организации «Аруаа» прокомментировали заявления делегатов учредительного съезда Конгресса народа Абхазии относительно гражданства жителей Гальского района самопровозглашенной республики.
В «Аруаа» считают, что ораторы, выступавшие по этой теме, введены в заблуждение и у них отсутствует исчерпывающая информация.
«Мы видим, что многие выступавшие оторваны от реальности и не понимают происходящие процессы – как внутри Абхазии, так и вокруг нашей страны. Статус иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Абхазии, определен нашими законами. Вопрос закрыт.
Ошибки прежних лет, которые привели к серьезному политическому кризису в мае 2014 года, не должны повториться. Если у представителей Конгресса есть желание более ясно понять аргументы, мы готовы к встрече и диалогу.
Но мы никогда не позволим, чтобы Грузия, как это было ранее, через своих граждан, проживающих в восточных районах нашей страны, влияла на политические процессы, происходящие в Абхазии», – сказано в заявлении.
Днем ранее председатель «Аруаа» Тимур Гулия обратился к главе Минюста Анри Барциц.
«В связи с обвинениями, прозвучавшими в адрес вашего ведомства на съезде Конгресса народа Абхазии, что детям, рожденным в Галском районе, не выдаётся свидетельство о рождении и они вынуждены брать его в Грузии, просим вас подтвердить или опровергнуть данную информацию. Также прошу разъяснить, в каких случаях не выдается данный документ, и законно ли иметь одному человеку два свидетельства о рождении», – сказано в обращении.
28 января председатель Конгресса народа Абхазии Давид Пилия на учредительном съезде организации заявил:
«В угоду политической конъюнктуре люди были массово лишены гражданства. Даже дети по рождению лишены национального паспорта. Это можно объяснить только нашей недальновидностью, что там мама после рождения ребенка должна ехать с ним за Ингур, чтобы получить на него свидетельство о рождении. Разве так можно? Ребенок, который родился на территории Абхазии, – это наш ребенок. И мы никогда никому его не должны отдавать, это наш потенциал, это наше будущее».
- Тема паспортизации стала одной из главных в политическом противостоянии, которое привело к отставке абхазского президента Александра Анкваба в 2014 году.
КНР называет контролируемой ситуацию с COVID-19 на Олимпиаде
Организационный комитет Зимних Олимпийских игр в Пекине, которые открываются 4 февраля, сообщил о двухстах случаях COVID-19 среди атлетов, прилетевших в страну с 23 января, и тех, кто связан с проведением состязаний.
При этом в управлении по контролю за распространением коронавируса на Олимпиаде заверяют, что несмотря на растущее количество положительных тестов ситуация находится в "ожидаемом и управляемом диапазоне".
"По мере того, как всё больше людей прибывают в Китай, растёт и число завозных случаев COVID-19", - заявил журналистам замглавы контрольного органа Хуань Чун. Он также связал фиксируемый рост с "более эффективными и точными методами обнаружения болезни".
31 января в Китая официально было зарегистрировано 66 новых случаев коронавируса за сутки, из них среди связанных с Олимпиадой лиц - 24 случая. Днём ранее суточный показатель в КНР составил 58. Сообщалось о принимаемых организаторами соревнований строгих профилактических мерах, в том числе о намерении максимально ограничить контакты между широкой публикой с одной стороны и атлетами и оркомитетом - с другой.
Многие спортсмены были исключены из числа участников Игр после положительного результата теста по прибытии в аэропорт столицы КНР. Но ещё большее число атлетов с коронавирусом поместили в изоляцию из-за бессимптомного течения болезни, пишет Reuters.
Зимняя Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. В декабре США, Австралия, Канада и Великобритания заявили, что не направят своих официальных представителей на Игры, связав это с протестом против нарушений прав мусульманского уйгурского меньшинства в регионе Синьцзян. При этом четыре страны подчеркнули, что их спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. Реакция Китая на бойкот была резкой. В Пекине заявили, что западные государства "заплатят цену" за этот протест.
В понедельник мониторинговая группа США по Китаю, в которую входят члены Конгресса и сотрудников Белого дома, высказала опасения относительно условий безопасности для западных атлетов и их права на свободу выражения. До этого в организационном комитете Олимпиады заявили, что "любое поведение или высказывания, противоречащие олимпийскому духу, и особенно направленные против законов Китая, повлекут определённые последствия".
Предыдущий президент США Дональд Трамп возлагал на Пекин ответственность за пандемию COVID-19, начавшейся с Китая в 2019 году. Власти КНР категорически отрицали обвинения в сокрытии правды о происхождении болезни.
Полномочия Армена Саркисяна на посту президента Армении официально прекращены
Полномочия Армена Саркисяна на посту президента Армении прекращены. Председатель Национального собрания Ален Симонян подписал соответствующий протокол, сообщается на сайте парламента Армении.
«На основании прошения об отставке президента Республики и руководствуясь требованиями ст.142 Конституции Республики Армения и ч.1 и п.2 ч.2 ст.147 «Регламента Национального собрания», считать прекращенными полномочия президента Республики А. Саркисяна», – говорится в подписанном Симоняном протоколе.
В соответствии с Конституцией Армении, в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти президента до вступления в должность новоизбранного президента его полномочия исполняет председатель Национального собрания, в данном случае Ален Симонян.
Согласно заявлению, распространенному сегодня пресс-службой парламента, с момента опубликования протокола о прекращении полномочий президента Республики А. Саркисяна до вступления в должность новоизбранного президента Республики полномочия председателя Национального собрания будет исполнять вице-спикер Акоп Аршакян.
Армен Саркисян заявил о своей отставке с поста президента Армении 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. На следующий день парламент получил его прошение. У Саркисяна было 7 дней на то, чтобы отозвать свое заявление об отставке. Вчера этот срок истек.
Согласно Конституции, досрочные выборы президента проводятся не ранее, чем через 25 и не позднее, чем через 35 дней после того, как пост президента оказывается вакантным.
Скорее всего, выборы нового президента могут состояться в течение десяти дней, начиная с 25 февраля, пишет Радио Азатутюн.
Зеленский: появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование
Единство международного сообщества по вопросу поддержки Украины перед лицом возможного российского вторжения дало надежду на деэскалацию ситуации и мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 1 февраля в Верховной Раде.
По словам Зеленского, "единство разблокировало нормандский формат, показало готовность к диалогу". Он отметил, что на прошлой неделе впервые за долгое время прошла встреча представителей России, Украины, Франции и Германии ("нормандской четвёрки") в Париже, а сейчас обсуждаются сроки проведения новой встречи в Берлине. На этой встрече, как рассчитывает украинский президент, стороны договорятся о проведении саммита лидеров стран "нормандской четвёрки", на котором могут быть приняты решения о мирном урегулировании в Донбассе.
- При этом между сторонами, в особенности между Россией и Украиной, существуют разногласия в трактовке заключённых несколько лет назад Минских соглашений. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью APзаявил накануне, что эти соглашения были заключены "под дулом российской пушки", и буквальное выполнение их "означает уничтожение страны". Данилов призвал разработать вместо Минских соглашений новый документ об урегулировании в Донбассе. При этом официально Киев не отказывался от выполнения соглашений, подчёркивая лишь своё несогласие с рядом российских трактовок этого документа. В Москве, например, требуют, чтобы Украина вступила в переговоры с лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Зеленский в своём выступлении отметил, что западные партнёры Украины, ведя переговоры с Россией, не решают судьбу Украины без консультаций с ней, и особенно подчеркнул тот факт, что многие западные лидеры посещают Украину. В частности, во вторник ожидается визит премьеров Польши и Великобритании. "Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, великих блоггеров и Ванги не сбылись. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами. Все едут к нам. Это очень важно" - сказал украинский президент.
Прямо на трибуне Верховной Рады он подписал указ об увеличении финансирования Вооружённых сил. Он предусматривает повышение зарплат военнослужащих, переход армии на контрактную основу, увеличение численности Вооружённых сил за 3 года на 100 тысяч человек.
- В последние недели западные союзники Украины заявляют о прямой угрозе крупномасштабного российского вторжения в страну, утверждая, что у границ Украины собралась крупная российская вооружённая группировка. Оценки Киева более умеренные - власти Украины, указывая на то, что конфликт с Россией продолжается уже с 2014 года, называют заявления о неминуемом вторжении преувеличением и призывают СМИ "не сеять панику".
В Грузии отменили «зеленые паспорта» для посещения общественных мест
Правительство Грузии приняло решение отменить «зеленые паспорта» для посещения общественных мест. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
«Учитывая быстрое распространение штамма «омикрон», слабое течение вируса, а также международный опыт, Совет принял решение отменить обязательство требовать зеленый паспорт», – сказал Гибрадзе.
По его словам, граждане, кому необходим «зеленый паспорт» для выезда за границу, все еще смогут им воспользоваться.
Гибрадзе отметил, что система «зеленых паспортов» неэффективна на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом.
- С 1 декабря в Грузии только обладатели безопасного ковид-статуса могли посещать открытые и закрытые пространства ресторанов, объекты питания, кафе и бары, кинотеатры, театры, оперы, концертные залы, развлекательные центры, казино и игорные заведения, спа, тренажерные залы, гостиницы, а также горнолыжные курорты.
- «Зеленый статус» присваивается, если человек полностью вакцинирован, выздоровел от коронавируса, сдал ПЦР-тест за последние 72 часа или экспресс-тест на антиген за последние 24 часа.
- В Грузии за минувшие сутки выявили 24 201 новый случай коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Дмитрий Гудков: «Не знаю, может решили, что я еду Саакашвили защищать»
«Мне хотелось бы понять, что произошло», – говорит российский оппозиционер Дмитрий Гудков, которого накануне не впустили в Грузию.
«Грузия многими россиянами, белорусами рассматривается как место, куда можно эмигрировать, где безопасно, где можно найти удачную налоговую юрисдикцию и пр. Я знаю, что этот кейс очень всех напряг сейчас. Никто не понимает, что происходит – Соболь не впустили, меня не впустили. Не понятно, почему. Я же не ехал туда участвовать в публичных политических проектах. У меня не было таких планов. У меня были планы встретиться с активистами, с друзьями, которые живут в Тбилиси. Ничего публичного не предполагалось. Не знаю, может решили, что я еду Саакашвили защищать…» – заявил Гудков в интервью изданию СОВА.
«Вероятно, не впускают, чтобы не ссориться с Россией. Грубо говоря, активистов – ладно, а известных – нет, от греха подальше. Но ведь это вредит репутации Грузии, которую многие раньше с надеждой воспринимали как страну, стремящуюся к демократии, реформы были интересные, которые многие приводили в пример. Просто зачем такой скандал на ровном месте? Тем более что предварительно по разным каналам мне сказали, что проблем не будет и в случае чего, меня подстрахуют. Но они не смогли, не успели. У меня было 15 минут и мне не удобно было перед людьми, которые меня ждали в самолете. Я же не мог сопротивляться. Меня попросили в самолет сесть, я сел. Видимо, кто-то кому-то не дозвонился. Мне все это кажется странным. Ну хорошо, приехал Дмитрий Гудков, ну встретился бы он со своими друзьями. Что было бы? Если мне дадут знать, что это была ошибка, то я приеду с удовольствием в Грузию, но уже по приглашению, чтобы точно знать, что не депортируют», – сказал политик.
Отметим, что в МВД Грузии заявили, что Гудкову было отказано во въезде на территорию Грузии в соответствии с подпунктом «и» статьи 11 закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Статья 11 данного закона подразумевает ряд причин, по которым иностранца могут не допустить в Грузию. Подпункт «и» в этой статье называется «В других случаях, предусмотренных законодательством Грузии».
Дмитрий Гудков уехал из Россию в Украину в начале июня прошлого года. Бывший депутат Госдумы проходит подозреваемым по делу о неуплате по договору аренды. Сам он называет преследование со стороны российских властей политическим.
В Грузии зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом
В Грузии за сутки выявили 24 201 новый случай коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Накануне провели 85 191 тест: PCR-тестов – 23 255, экспресс–тестов на антиген – 61 936. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов составила 28,41%, за последние 14 дней составляет 21,96%, за неделю – 24,96%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 15 016. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 36 пациентов.
Выздоровели еще 10 732 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 200 124, выздоровевших – 1 020 510.
В настоящее время в Грузии 164 572 активных случая инфицирования, в клиниках – 5454 пациента, 1048 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинирован от коронавируса 8371 человек, всего использовано вакцин – 2 722 187.
Накануне стало известно, что штаммом «омикрон» коронавируса заразился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
От коронавируса скончались еще пять жителей Абхазии
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 1009 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 592 из них.
По информации оперативного штаба, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 7 пациентов.
От коронавируса скончались еще пять жителей Абхазии: в Гудаутской ЦРБ 30 января скончались женщина 50 и мужчина 52 лет, также 29 января умерла 102-летняя женщина и мужчина 82 лет. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 66 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 43 929 человек. Зарегистрировано 599 летальных случаев. Выздоровели 36 757 человек.
Накануне стало известно, что вакцинация граждан в Сухуми временно будет проводиться только в городской больнице.
Семьи сотрудников правительства США покинут Беларусь
Госдепартамент США распорядился, чтобы члены семей американских госслужащих покинули Беларусь в связи "с необычной и вызывающей беспокойство военной деятельностью России возле границы с Украиной". Об этом говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Ездить в Беларусь гражданам США не рекомендовалось и ранее - из-за пандемии COVID-19 и произвольного соблюдения законов в стране. Однако теперь к этому добавилась ситуация на границе с Украиной.
Ранее посольство США в Украине призывало находящихся в стране американских граждан подумать об отъезде, предупреждая, что обстановка в стране "остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России".
Госдепартамент США начал эвакуацию семей американских дипломатов из посольства в Киеве. Вслед за США об эвакуации из Киева некоторых сотрудников посольства и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России сообщили Великобритания, Австралия и Германия. Позднее об эвакуации своих дипломатов сообщила Канада.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает ошибкой отъезд дипломатов из страны.
- В январе Россия и Беларусь объявили о совместных военных учениях под названием "Союзная решимость". Предполагается, что они будут проходить до конца февраля. При этом российские войска концентрируются недалеко от белорусско-украинской границы. Запад опасается, что Россия наращивает группировку на этих территориях для последующего вторжения в Украину. В Кремле это отрицают.
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