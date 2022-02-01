В Абхазии в разгаре парламентская кампания. Выборы в законодательный орган назначены на 12 марта. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Сухума, чем им запомнились депутаты.

– Как бы вы оценили работу уходящего состава парламента? Какие решения или законы вы бы отметили, как наиболее важные?

Асида Кортуа: Оценить на хорошо, на отлично очень бы хотелось, но не получается. В парламент РА должны идти люли, которые готовы творить законы, заниматься своей страной, а не преследовать какие-то личные цели. Единственный закон, который был принят, за который весь народ боролся, – «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами». И то в действии он пока никак не может себя проявить, потому что очень много проволочек с ним.

Александра: Я бы оценила работу парламента РА неудовлетворительно, так как последние репортажи из здания парламента были больше похожи на какие-то криминальные сводки. Никаких законов, которые бы повлияли как-то на уровень жизни населения и вообще на улучшение обстановки, честно говоря, я не увидела и не заметила. Я, допустим, ждала закон о конкурсном отборе кадров, ужесточения мер в отношении хозяев майнинг-ферм, в сфере здравоохранения что-то должно было измениться, чтобы люди получали помощь, но, как я понимаю, никаких таких кардинальных изменений сделано не было.

Амина: Настолько разочарована и в работе парламента, и в работе правительства, что уже лет семь не голосую ни за депутатов, ни за президентов, поэтому не слежу за законопроектами, поправками. Запомнился этот созыв парламента лишь постоянными скандалами, инцидентами с участием депутатов. Доверять ни нынешнему составу парламента, ни тем, кто собирается стать депутатом, не приходится.

Саломе: Я бы оценила не совсем удовлетворительно. Меня, например, волновала статья закона «О здравоохранении» о запрете абортов. В прошлом году была достаточно широкая дискуссия на эту тему. Хотели, чтобы были внесены поправки, но парламент проигнорировал желание общественности вернуться к этому закону и изменить какие-то положения в нем.

Елена Кувичко: Очень неоднозначные впечатления о работе этого парламента, потому что какие-то вещи удавалось сделать очень хорошо и продуктивно, другие решения, принятие каких-то законов, просто вызывали недоумение. Одно из первых – это было принятие поправок к «Закону о гражданстве РА», благодаря которым удалось решить проблемы для граждан неабхазской национальности, которые не проживали постоянно с 1994 по 1999 гг., например, находились на учебе или выезжали по медицинским показаниям. Это была огромная группа людей, у которых возникли проблемы просто при обмене абхазского паспорта. Благодаря поправкам в закон удалось это решить. Принималось больше законов, поправок к законам, касающихся какой-то социальной или экономической составляющей, налогообложения, назначения пенсий, поддержки Фонда инвалидов РА. Что, действительно, очень изумило – это спешное принятие в первом чтении закона «О противодействии международной изоляции», там есть совершенно неоднозначные формулировки. Хотелось бы, чтобы выносилось на более широкое поле обсуждения, чтобы граждане могли дать обратную связь.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия