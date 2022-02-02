Новости
В Южной Осетии выявили 157 новых случаев коронавируса
Югосетпотребнадзор за минувшие сутки протестировал на коронавирус 336 жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия и выявил 157 новых случаев заражения. Об этом агентству «Рес» сообщила глава ведомства Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1766 человек, 90 сняты за сутки с учета медиков», – сказала Кочиева.
В «красную зону» инфекционной больницы цхинвальского медцентра госпитализированы за минувшие сутки семь человек (днем ранее – 11). Об этом сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
«Проходят лечение от коронавируса в инфекционной больнице 54 человека, трое выписаны из больницы, еще двое находятся в реанимации. Количество больных, которые проходят амбулаторное лечение, растет, за сутки на учет медиков поставлены 353 жителя, сняты с учета 35 человек, проходят лечение 1039 человек», – уточнила Туаева.
В Южной Осетии число выявленных за время пандемии случаев коронавируса составляет 12 561, выздоровели 10 795, скончались 204.
Другие новости дня
Россия запретила въезд заместителю министра внутренних дел Черногории
Россия запретила въезд заместителю министра внутренних дел Черногории македонцу Зорану Миляничу, сообщается на сайте министерства иностранных дел. Это стало ответом на предоставление Черногорией политического убежища бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову.
Исмаилов получил убежище в Черногории в октябре, решение приняло МВД страны. В России ему заочно предъявлены обвинения в убийствах. По этому делу к 17 годам колонии строгого режима приговорён его брат Рафик. Защита бизнесмена утверждает, что его оговорили в суде, а сам он невиновен.
В сообщении МИД говорится, что запрет на въезд для заместителя министра стал ответом на "недружественный шаг" – предоставления убежища гражданину, разыскиваемому за совершение особо тяжких преступлений. Черногорские власти ситуацию пока что не комментировали.
«Эхо Москвы» попросило Путина отреагировать на угрозы Кадырова журналистам
Редакция "Эха Москвы" призвала президента России Владимира Путина отреагировать на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов "Новой газеты" и телеканала "Дождь" (признан СМИ-"иноагентом").
В обращении, которое опубликовал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, журналисты "Эха Москвы" заявляют о своей солидарности с коллегами и обращают внимание правоохранительных органов России на нарушающие законы заявления высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД.
Редакция "Эха Москвы" просит президента России как гаранта Конституции вмешаться в эту ситуацию, говорится в заявлении.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что претензии к Кадырову – не тема Кремля. Их, по его словам, должна рассматривать полиция.
23 января глава Чечни Рамзан Кадыров назвал журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина "пособниками террористов" и призвал правоохранительные органы задержать их. "Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", – написал Кадыров.
"Новая газета"обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова.
1 февраля Кадыров призвал возбудить дело против телеканала "Дождь" и "Новой газеты", также назвав их "террористами" и "пособниками террористов".
Эти заявления Кадырова последовали после задержания в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой – матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева.
20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. В Грозном против неё возбудили уголовное дело о нападении на полицейского.
Сам судья и его дочь после угроз главы Чечни, который заявил, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей" уехали из России. За границей также находятся сыновья судьи. В отношении одного из них, Ибрагима Янгулбаева, в Чечне возбудили дело о публичных призывах к терроризму, он заочно арестован.
Накануне Рамзан Кадыров призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России. Он называет Янгулбаевых "отморозками" и террористами и заявляет, что "прикрывать их – значит содействовать террористам".
Депутат Госдумы Адам Делимханов, в свою очередь, пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. Делимханов также пригрозил убийством тем, кто переведет его заявление с чеченского языка на русский. В Госдуме считают, что угрозы депутата Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверить Генеральная прокуратура.
В Кремле заявили, что оценку словам Делимханова должна дать фракция "Единой России" в Госдуме и комиссия по этике. "Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы", – заявил пресс-секретарь Путина.
Вупи Голдберг отстранили от эфира на ABC за высказывание о Холокосте
Американскую актрису и телеведущую Вупи Голдберг на две недели отстранили от эфира на телеканале ABC за высказывание о Холокосте.
31 января в эфире ток-шоу Голдберг сказала, что "Холокост – это не про расу и не про расизм". В ответ на возражения, телеведущая отметила, что геноцид евреев связан с бесчеловечным отношением одной группы людей по отношению к другой, но обе эти группы были белыми.
После резкой критики Голдберг извинилась за свои высказывания и напомнила, что всегда поддерживала евреев и никогда не изменит своего отношения к ним.
Руководство ABC заявило, что высказывания актрисы не соответствуют ценностям телеканала. "Голдберг стоит задуматься о воздействии её собственных слов, поскольку "слова имеют значение", – говорится в сообщении ABC.
Российский сенатор Джабаров уверен, что в Южной Осетии и Абхазии нет войск РФ
Южная Осетия и Абхазия – это независимые государства, где нет российских войск, но проживают граждане РФ. По информации РИА Новости, об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
По его словам, ответ США и НАТО по инициативам российской стороны в сфере безопасности не может устраивать Россию.
«Он поражает своей наглостью и безответственностью», – говорит Владимир Джабаров.
Говоря о требовании вывести войска с территории Крыма, сенатор отметил, что полуостров – «это российская территория».
«Давайте предложим США вывести войска из Техаса, который они захватили у Мексики», – добавил он.
- С 2009 года в Абхазии дислоцируется 7-я объединённая военная база российских Вооружённых сил, в Южной Осетии – 4-я российская военная база. Численность каждого контингента – около 4000 человек.
- Именно Совет Федерации в 2011 году ратифицировал соглашения о российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. Документы предусматривают пребывание баз на 49 лет и автоматическое продление этого срока на 15-летние периоды.
В Тбилиси прошла акция в поддержку Украины
В центре Тбилиси прошла акция в поддержку Украины. Организаторы – партии «Дроа!» и «Лело». Желающие могли написать свои пожелания или просто расписаться на флагах Грузии и Украины, которые впоследствии будут переданы в Верховную Раду.
Аналогичные акции солидарности прошли и в других городах Грузии: Батуми, Зугдиди, Поти, Самтредиа и Телави, пишет СОВА.
Отметим, что 1 февраля парламент Грузии принял подготовленную правящей партией резолюцию в поддержку Украины. Но в тексте документа Россия не упомянута. Большая часть оппозиционных партий, в том числе крупнейшая «Единое национальное движение», резолюцию не поддержали.
НАТО в ответе РФ предложила ей вывести силы из Украины, Грузии и Молдовы
Испанская газета El Pais опубликовала документ, в котором содержится ответ Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по безопасности. Он озаглавлен как «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря 2021 года».
По информации СМИ, ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц.
В документе НАТО предлагает России вывести свои вооруженные силы с территорий Украины, Грузии и Молдовы, «где они размещены без согласия принимающей страны», а также вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
В ответе Вашингтона говорится, что США «по-прежнему твердо поддерживают политику открытых дверей НАТО».
Американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, и Москва согласилась с этим требованием. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что содержание предложений США в ближайшее время окажется известным широкой общественности, так как они обсуждались со всеми союзниками Вашингтона по НАТО и Киевом.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт, наложат на Россию «небывалые» санкции.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
- Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
- 26 января США передали России письменные ответы на российские требования. Госдепартамент заявил, что содержание документа не будет опубликовано, и сказал, что ожидает и от России сохранения его в тайне. Ранее об ответах США писала The New York Time.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО – такими как открытость Североатлантического союза для вступления новых членов.
В России тринадцатый день подряд обновился максимум заболеваемости COVID-19
В России второго февраля зарегистрированы 141 883 случая заражения коронавирусом нового типа. Это почти на 13 процентов больше, чем накануне (125 836), и максимум с начала пандемии, свидетельствует официальная статистика.
Обновление максимума фиксируется 13 день подряд на фоне распространения нового штамма "омикрон", обладающего повышенной заразностью. Накануне министерство труда рекомендовано работодателям перевести на удалённую работу максимально возможное число сотрудников.
При этом нового локдауна в стране не планируется, заявила 2 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА "Новости".
Умерло от последствий коронавирусной инфекции за день, согласно оперативной статистике, 678 человек. Общая смертность, по официальной оценке, превысила 626 тысяч по состоянию на ноябрь. Неофициальная увеличивает эту оценку почти вдвое.
В Абхазии за сутки выявили 454 новых случая коронавируса
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 769 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 454 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 пациентов, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 14 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 28, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 10 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента, женщина 81 и мужчина 82 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 44 383 человека. Зарегистрирован 601 летальный случай. Выздоровели 37 106 человек.
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик накануне рассказала о том, какие изменения внесены в работу республиканской санитарно-бактериологической лаборатории.
«В первую очередь биопробы будут приниматься у лиц старше 60 лет, у которых имеются проявления острых респираторных вирусных инфекций, беременных женщин, а также лиц, которые температурят более двух суток к моменту забора. У людей, которые обращаются в ПЦР-пункты, должны быть все проявления вирусной инфекции. В ином случае забор биопроб производиться не будет», – сказала Скорик.
Талибы в Афганистане впервые назначили женщин-руководителей
Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) впервые после прихода к власти в Афганистане летом прошлого года назначило двух женщин на руководящие должности в Кабуле. Одна из них заняла пост директора специализированного роддома, другая возглавила гинекологическую клинику.
СМИ пишут, что талибы согласились на назначения женщин после встреч с представителями международных организаций, на которых поднимался вопрос об участии женщин в жизни страны. Кроме того, в Афганистане до сих пор остро стоит проблема смертности при родах – 638 умерших на 100 тысяч в 2019 году. Этот показатель один из самых высоких в мире.
Талибы после прихода к власти обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили заниматься женщинам заниматься спортом, а телеведущих обязали носить хиджаб. В правительство, вопреки обещаниям "Талибана", не вошла ни одна женщина.
Существующие в Афганистане правила в отношении женщин несколько мягче ещё более суровых мер, которые применялись талибами 20 лет назад – до ввода войск США. Тогда "Талибан" полностью запрещал девочкам и женщинам получать образование за пределами базового.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
США предложат России инспектировать ракеты на базах НАТО
Соединённые Штаты готовы рассмотреть возможность предоставления России допуска на базы НАТО в Румынии и Польше для инспекции размещённых там ракет. Об этом сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.
Россия озабочена размещением баз противоракетной обороны рядом со своими границами. Москва опасается, что на базах могут быть размещены не только противоракеты, но и крылатые ракеты "Томагавк", потенциально пригодные для доставки ядерных боевых частей. В последний раз президент России Владимир Путин говорил об этом 1 февраля после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Источники Bloomberg, близкие к администрации президента США Джо Байдена, говорят, что администрация проинформировала Кремль о готовности допустить российских инспекторов на базы. При этом соглашение может быть достигнуто только после обсуждения с союзниками, особенно с Польшей и Румынией, отмечает один из источников.
В ответ США потребуют предоставления аналогичной информации о некоторых российских базах с крылатыми ракетами.
Новость о предложении Вашингтона последовала вскоре после появления информации о готовящейся поездке министра обороны США Ллойда Остина в Европу на встречу с коллегами из стран НАТО.
Предполагается, что на саммите будет обсуждаться кризис вокруг Украины и возможной подготовке нового вторжения России на её территорию. Информацию о поездке Пентагон подтвердил корреспонденту "Голоса Америки" Карле Бабб, написала она в твиттере 2 февраля.
Саломе Самадашвили стала политическим секретарем партии «Лело»
Экс-член «Единого национального движения», депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили с сегодняшнего дня официально присоединилась к «Лело» и стала политическим секретарем партии.
Как пишет Общественный вещатель, нового члена партии представили лидеры «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По их словам, Саломе Самадашвили – большое приобретение для партии.
Со своей стороны, Саломе Самадашвили отметила, что видит в «Лело» шанс Грузии на успех.
Самадашвили покинула «Единое национальное движение» в мае 2021 года, заявив, что отказ от подписания документа, предложенного президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, является серьезной политической ошибкой. В парламенте Самадашвили стала заместителем председателя парламентской фракции «Лело – Партнерство для Грузии».
Грузия вновь обновила антирекорд по числу случаев COVID-19
В Грузии вновь обновлен антирекорд по числу новых заражений коронавирусом – за сутки в стране выявили 26 320 новых случаев (днем ранее – 24 201).
Накануне провели 84 658 тестов: PCR-тестов – 31 746, экспресс–тестов на антиген – 59 912. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов составила 31,09%, за последние 14 дней составляет 23,4%, за неделю – 26,38%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 15 060. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 44 пациента.
Выздоровели еще 9555 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 226 444, выздоровевших – 1 030 065.
В настоящее время в Грузии 181 293 активных случая инфицирования, в клиниках – 5522 пациента, 1062 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6714 человек, всего использовано вакцин – 2 730 067.
Борис Джонсон в Украине: «Подумайте также о Грузии, Молдове, других странах»
Угроза со стороны России касается не только Украины, поскольку она пытается установить новые зоны влияния в Европе, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Это ясная и существующая угроза. Мы видим скопление большого числа войск, подготовку всех видов операций, которые соответствуют военной кампании. (...) Речь идет о целой европейской архитектуре безопасности. Мы не сомневаемся в том, чего президент Путин хочет достичь здесь. Я думаю, он пытается держать дуло пистолета у виска Украины, запугивать Украину», – сказал Джонсон на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
Он добавил, что был молод, когда пала Берлинская стена, и каждая страна могла выбрать свою независимую суверенную судьбу.
«Это было фантастически. Теперь президент Путин, Россия пытается подорвать такую архитектуру и перерисовать карту по безопасности Европы, установить новые зоны влияния. И это будет касаться не только Украины. Подумайте также о Грузии, Молдове, других странах», – сказал Джонсон.
В МИД Грузии объяснили, почему в Раде не было грузинского флага
Представители грузинской оппозиции и пользователи соцсетей остались недовольны тем, что в Верховной Раде не оказалось флага Грузии среди флагов тех зарубежных государств, которые украинские депутаты поблагодарили за поддержку Украины.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в грузинском внешнеполитическом ведомстве ответили на критику. Пресс-спикер МИД Грузии Мари Нарчемашвили назвала такие обвинения «спекуляцией» и пояснила, что на открытии заседания в Раде вынесли флаги только тех стран, которые оказали Украине военную поддержку.
Нарчемашвили также сообщила, что посол Грузии в Украине не смог лично присутствовать в Раде, так как находится в режиме изоляции. Однако, по ее словам, на церемонии открытия сессии находился посланник посольства.
«На церемонии открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва, на которую были приглашены представители дипкорпуса, из-за нахождения в режиме изоляции главы миссии Грузии, в украинском парламенте присутствовал посланник посольства Грузии в Украине Леван Цурцумия», – сказала Нарчемашвили.
По ее словам, «посланник воспользовался возможностью быть в украинском законодательном органе и ещё раз выразил поддержку Грузии украинской стороне».
«Что касается перформанса в парламенте Украины, когда на открытии заседания в Раде были вывешены флаги стран, то это были государства, которые оказали военную поддержку Украине. К сожалению, политические спекуляции в грузинском политическом спектре на эту тему продолжаются.
Подчеркиваем, что вопрос поддержки в той форме, в какой её пытаются выразить оппоненты, не стоит на повестке дня наших двусторонних отношений с нашим другом Украиной.
Более того, грузинское правительство имеет постоянный, ежедневный контакт с украинскими друзьями, о чем свидетельствуют телефонные звонки, совершенные и планируемые визиты как в двустороннем, так и в многостороннем порядке, в том числе в формате «Ассоциированного трио», участие Грузии на высоком уровне в «Крымской платформе», коммуникация посольства Грузии в Киеве и неоднократно открыто выраженная поддержка со стороны Грузии в отношении Украины», – заявила пресс-спикер МИД Грузии.
Отметим, что накануне парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины, проект которой предложила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция во время обсуждения раскритиковала проект, назвав его текст «недостаточно четким» из-за того, что в нем не указывалась роль Российской Федерации.
«Нам что, воевать с блоком НАТО?» Путин – о перспективах вступления Украины в альянс
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал ответ США и НАТО насчёт гарантий безопасности. Он выступил в Кремле после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Говорят, что Украину надо принять в НАТО. В доктринальных документах Украины написано, что они хотят вернуть Крым военным путём. Представим, что Украина – член НАТО – начинает операции в Крыму (про Донбасс я не говорю). Это суверенная территория России. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь подумал? Похоже, что нет", – заявил политик, расшифровка выложена на сайте Кремля.
Президент также заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по поводу гарантий безопасности. По его словам, в ответе Запада не было "адекватного учёта трёх ключевых требований России, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года".
"НАТО ссылается на право стран на свободный выбор. Но нельзя укреплять чью-то безопасность за счёт других", – сказал Путин.
- В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проект соглашения, в котором Кремль требует гарантий безопасности в Европе. Среди прочего в нем содержится требование положить конец расширению НАТО на восток, в котором Россия видит угрозу своей безопасности. В начале января в Европе состоялись три раунда переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ, но они завершились без конкретных результатов. В связи с этим Москва запросила на свои предложения письменные ответы.
- На прошлой неделе Вашингтон направил Москве письменные ответы на требования России по гарантиям безопасности в Европе. В них, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО, а именно открытостью Североатлантического союза для вступления новых членов, включая Украину. В ответе также содержится перечень встречных предложений США и их союзников по вопросам безопасности в Европе, в том числе речь идёт о новом договоре об ограничении стратегических вооружений.
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Россия обыграла Грузию и вышла на Украину в 1/2 ЧЕ по футзалу
Сборная России в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу обыграла команду Грузии. Встреча завершилась победой россиян со счетом 3:1.
В составе победителей голами отличились Артем Ниязов (23-я минута) и Иван Чишкала (28-я и 40-я). У сборной Грузии единственный гол на свой счет записал Бруно Петри (24-я).
В полуфинале турнира Россия сыграет против сборной Украины. Матч состоится 4 февраля. Организаторы чемпионата разводили сборные Украины и России вплоть до полуфинальной стадии из-за политической напряженности между странами, пишет РБК.
«Горжусь своей сборной, ребята доказали, что они настоящие бойцы. Наверное, сегодня мы смогли доказать, что четвертьфинал ЕВРО не является для нас пределом. Немножко удачи, и мы бы могли праздновать сейчас выход в полуфинал. Но, конечно, я хочу поздравить сборную России», – заявил вратарь сборной Грузии Звиад Купатадзе.
Грузия впервые выступала на Чемпионате Европы и смогла выйти в четвертьфинал, выиграв первые два матча на турнире против Азербайджана (3-2), Боснии и Герцеговины (2-1), затем уступив с разгромным счетом сборной Испании (0-8).
Депутат Госдумы пообещал «отрезать головы» за перевод на русский угроз в адрес Янгулбаевых
Депутат Государственной Думы России Адам Делимханов провел в инстаграме прямой эфир, в котором угрожал расправой родственникам правозащитника Абубакара Янгулбаева, а также тем, кто переведет видеозапись этого эфира на русский язык, сообщает Кавказ.Реалии.
Выступая в своем инстаграме, Делимханов, в частности, сказал: «Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык…».
Обращение депутата перевел оппозиционный чеченским властям телеграм-канала 1ADAT.
При этом в опубликованной ранее сегодня в инстаграме Делимханова записи на русском языке содержатся оскорбления в адрес Янгулбаевых и неконкретные угрозы: «Мы заставим их ответить сполна, всегда заставляли и будем заставлять!.. Вы сами подписали себе приговор…».
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой – родителей экс-юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева – в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.
- Позднее министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского. Затем появилась информация о возбуждении на нее дела по обвинению в применении насилия к полицейскому – якобы немолодая женщина с сахарным диабетом после суток дороги без медикаментов набросилась на составлявшего на нее протокол участкового.
- С момента похищения достоверной информации о судьбе и состоянии здоровья больной инсулинозависимым диабетом Заремы Мусаевой нет. К ней не допускают адвокатов.
- В конце января Абубакар Янгулбаев сообщил, что проживающие в Чечне родственники – всего около 15 человек – перестали выходить на связь и не появляются дома. Кроме того, в декабре в Чечне похитили – и вскоре отпустили – около 40 родственников Янгулбаевых.
- Чеченские силовики считают братьев Янгулбаевых причастными к созданию и модерированию оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Вчера Ибрагим Янгулбаев был заочно арестован в рамках уголовного дела, возбужденного против него за публикации в этом канале.
- Власти Чечни организовали «флэшмоб», в рамках которого жители разных районов республики записали и выложили в соцсети видеообращения с призывами к семье Янгулбаевых «не порочить честь всего народа».
- В конце 2021 года жена Адама Делимханова стала помощницей главы республики Рамзана Кадырова. В подписи к официальному видео с назначения сказано, что пока глава Чечни вместе с соратниками «боролся с международным терроризмом», Разита Делимханова принимала их в своем доме как самых дорогих людей.
- Четверо братьев Адама Делимханова занимают различные высокие посты в силовых структурах Чечни, один из которых – Алибек – имеет высшую награду страны, звание «Героя России».
- По данным совместного расследования «Медиазоны» и The Scanner Project, Адам Делимханов был в числе высокопоставленных чеченских полицейских и чиновников, с которыми осужденные за убийство Бориса Немцова уроженцы Чечни созванивались за несколько дней до убийства, в день убийства, а также сразу после его совершения.
В Абхазии три партии выдвинули своих кандидатов в депутаты
Сегодня, 1 февраля, политические партии «Амцахара», Народная партия и Партия экономического развития Абхазии представили протоколы съездов в Центральную избирательную комиссию самопровозглашенной республики. Решениями съездов были выдвинуты кандидатами в депутаты парламента по соответствующим округам:
От партии «Амцахара»:
- Астамур Герхелия - по избирательному округу № 2
- Беслан Торчуа - по избирательному округу № 3
- Галуст Трапизонян - по избирательному округу № 14
- Алиса Гулария - по избирательному округу № 20
- Гиви Хурхумал - по избирательному округу № 27
- Тенгиз Какубава - по избирательному округу № 28
- Алмас Акаба - по избирательному округу № 29
- Беслан Эмурхба - по избирательному округу № 33
- Беслан Аршба - по избирательному округу № 35.
От Народной партии Абхазии:
- Астамур Какалия - по избирательному округу №8.
От Партии экономического развития Абхазии:
- Анна Калягина - по избирательному округу №8
- Александр Басария - по избирательному округу №9.
Центризбиркомом зарегистрированы пять партий: Партия экономического развития Абхазии, «Народный фронт за справедливость и развитие». «Амцахара», Народная партия Абхазии и «Апсны».
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Шотландский премьер призвала бороться с влиянием российских олигархов в Лондоне
Первый министр Шотландии Никола Стёрджен призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона бороться с коррупционным влиянием российских олигархов в Лондоне. Ее статья опубликована в британской газете The Guardian.
Материал политика озаглавлен «Неспособность Британии взять под контроль российские грязные деньги поспособствовала атаке Путина». В тексте Стёрджен заявляет, что состояния российских элит размещены за границей, однако санкции против них готовятся «вялые и неэффективные».
Говоря про кризис вокруг Украины и возможную атаку России на нее, Стёрджен пишет, что нельзя закрывать на обстоятельства, которые привели к этому кризису. «В том числе - на то, что капитал с прямыми связями с режимом Путина процветает в Великобритании, часто с минимальным вниманием к его происхождению, или к влиянию, который он оказывает на наше общество».
В статье напоминается об обвинениях в финансировании правящей в Великобритании Консервативной партии со стороны россиян, имеющих связи с Кремлем. Стёрджен призвала Джонсона «восстановить пошатнувшуюся репутацию своего правительства», приняв меры в отношении российского финансирования Консервативной партии и «влияния «Лондонграда» (так в Великобритании называют богатых представителей российской диаспоры) на деятельность в Великобритании».
- Колонка в The Guardian опубликована на фоне визита Джонсона в Киев во вторник, 1 февраля. Премьер-министр Великобритании заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, что дальнейшее вторжение на территорию Украины стало бы для Путина поражением, а для России и мира - «военной катастрофой». Кроме того, во вторник Украина анонсировала расширение сотрудничества с Великобританией и Польшей.
- В среду у Джонсона запланирован телефонный разговор с Путиным. В субботу канцелярия премьер-министра распространила заявление, что перед главой МИД королевства Лиз Трасс и министром обороны Беном Уоллесом поставлена задача «улучшить отношения с Москвой».
- Стёрджен - последовательный критик лондонской политики. Ее партия добивается проведения нового референдума о независимости Шотландии. Против этого резко выступает Джонсон.
Минобороны Грузии: в 2022 году состоятся учения НАТО-Грузия
Грузия в третий раз примет учения НАТО-Грузия в 2022 году, маневры будут проводиться Силами обороны Грузии с участием стран альянса и стран-партнеров. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщило Министерство обороны Грузии.
В учениях, запланированных для проведения в Совместном учебно-оценочном центре НАТО и Грузии, примут участие военнослужащие из более чем 20 стран-членов и стран-партнеров, которые будут «развивать навыки, необходимые для планирования операций НАТО с помощью компьютерного моделирования», сказано в сообщении министерства.
Окончательные детали учений были доработаны представителями альянса и их грузинскими коллегами в течение последних трех дней в JTEC, расположенном в Крцанисском национальном учебном центре недалеко от столицы Тбилиси.
Во встречах приняли участие заместитель командующего/начальник штаба Учебного центра объединенных сил НАТО в Польше бригадный генерал Йожеф Шписяк и подполковник Габор Эндроди, а также заместители командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Заза Чхаидзе и бригадный генерал Ираклий Чичинадзе.
Помимо встреч, генерал Шписяк также посетил Центр боевой подготовки (Combat Training Centre) в Вазиани, в пригороде Тбилиси, где ознакомился с инфраструктурой и оснащением объекта.
Первые совместные учения с НАТО были проведены в 2016 году, в них приняли участие 14 стран-союзников и партнеров альянса.
Блинкен и Лавров обсудили вопросы взаимной безопасности
Глава МИД России Сергей Лавров и Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы безопасности во время телефонного разговора. Госсекретарь подчеркнул готовность США продолжать обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности.
Энтони Блинкен также призвал Россию к немедленной деэскалации ситуации и выводу войск и техники от границ Украины. Он подчеркнул, что вторжение в Украину приведет к тяжелым последствиям, и призвал Россию идти дипломатическим путем.
Сергей Лавров после телефонного разговора заявил, что завершается межведомственное согласование поступивших от Соединенных Штатов предложений относительно требований России по гарантиям безопасности в Европе.
«США и НАТО возводят во главу угла исключительно принцип свободы выбора союзов, полностью игнорируя условие, которое было на высшем уровне согласовано, о недопустимости ущемлять при этом безопасность других государств», – заявил Лавров.
- В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проект соглашения, в котором Кремль требует гарантий безопасности в Европе. Среди прочего в нем содержится требование положить конец расширению НАТО на восток, в котором Россия видит угрозу своей безопасности. В начале января в Европе состоялись три раунда переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ, но они завершились без конкретных результатов. В связи с этим Москва запросила на свои предложения письменные ответы.
- На прошлой неделе Вашингтон направил Москве письменные ответы на требования России по гарантиям безопасности в Европе. В них, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО, а именно открытостью Североатлантического союза для вступления новых членов, включая Украину. В ответе также содержится перечень встречных предложений США и их союзников по вопросам безопасности в Европе, в том числе речь идет о новом договоре об ограничении стратегических вооружений.
Суд в Норвегии отказался освободить досрочно Андерса Брейвика
Суд в Норвегии отказался досрочно освободить осужденного за терроризм Андерса Брейвика. Судьи решили, что норвежец, вероятно, не сможет нормально жить в обществе и может вновь попытаться совершить преступление, передает газета Aftenposten.
Брейвик был приговорен в 2012 году к 21 году заключения с возможностью неограниченного продления за организацию взрыва в центре Осло и нападение на молодежный лагерь Норвежской рабочей партии. В терактах погибли 77 человек. Просить о досрочном освобождении он мог, так как отбыл половину назначенного срока.
Защитник Брейвика заявил каналу TV2, что тот намерен обжаловать решение. Кроме того, Брейвик и его адвокат готовят иск против государства. Они считают, что условия заключения осужденного за терроризм в трехместной камере с компьютером, игровой приставкой и телевизором не соответствуют правам человека.
В 2017 году он уже подавал на это жалобу в ЕСПЧ. Брейвик был недоволен тем, что его камеру обыскивают, его контакты с внешним миром ограничены, а его еду разогревают в микроволновке. Суд не принял иск к рассмотрению.
Количество зарегистрированных абхазским ЦИК инициативных групп достигло 106
Сегодня, 1 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала пять инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты:
- Астамур Какалия - по избирательному округу №8
- Мадина Бутба - по избирательному округу №21
- Елена Чачхалия - по избирательному округу № 26
- Руслан Ладария - по избирательному округу № 20
- Аляс Асабуа - по избирательному округу №4.
Всего с 21 января по 1 февраля зарегистрировано 106 инициативных групп и пять политических партий. Больше всего инициативных групп зарегистрировано по сухумскому избирательному округу №7 - девять. В трех округах (№№5, 10 и 29) пока выдвинуто инициативными группами по одному кандидату в депутаты.
По информации агентства «Апсныпресс», среди выдвигаемых кандидатур – 16 депутатов действующего парламента шестого созыва (2017-2022).
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Президент Украины предложил отменить обязательный призыв в армию
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился подготовить законопроект об отмене призыва в армию на срочную службу с 2024 года. При этом численность армии должна быть увеличена почти на 40 процентов, а контрактникам должны будут быть увеличены зарплаты. Указ опубликован 1 февраля.
Согласно указу, к 2025 году численность украинской армии должна увеличиться на 100 тысяч человек. Сейчас она составляет 261 тысячу человек, в последний раз численность увеличивалась в июле. Таким образом, к 2025 году в украинской армии должно служить на 38 процентов военных больше, чем сейчас.
Указ Зеленского, кроме того, предполагает увеличение зарплаты контрактникам: с 2023 года она должна будет составлять не менее трёх минимальных оплат труда. К концу этого года эта сумма будет равняться примерно 20 тысячам гривен – то есть 705 долларам США, или приблизительно 54 тысячам рублей. Это почти в два раза выше, чем минимальная оплата в украинской армии сейчас.
- Увеличение армии и расходов на оборону происходит на фоне многочисленных сообщений западных источников о подготовке полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Москва подготовку к войне отрицает. Киев говорит, что угроза вторжения существует, но не усиливается как минимум с начала прошлого, 2021 года.
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- В 2013 году указ об отмене призыва в украинскую армию подписал тогдашний президент Виктор Янукович. Уже через полгода указ был отменён исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым, причинами были названы обострение общественно-политической ситуации на востоке Украины и активизация вооружённых сепаратистов.
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