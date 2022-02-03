Предполагаемый лидер банды киллеров заявил, что привел к власти Бибилова

Обвиняемый в создании преступной группировки и организации убийств Аслан Гагиев заявил, что он привел к власти президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.

«Я бы хотел извиниться перед своим народом. Я хочу извиниться за то, что привел к власти нынешнего президента. Привел его, будучи уверен в том, что он порядочный человек», – сказал Гагиев. Его комментарий из зала суда опубликовал портал region15.info.

Ранее, по словам Гагиева, по просьбе Дзамболата Тедеева (ныне – главный тренер мужской сборной России по вольной борьбе) он помог выиграть выборы Алле Джиоевой и Леониду Тибилову, а поддержать Анатолия Бибилова его попросила журналистка Элина Марзоева.

Гагиев обвиняет Бибилова в предательстве и говорит, что югоосетинский лидер свернул с курса на вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации.

Обвинения Гагиева прокомментировала пресс-секретарь югоосетинского президента Дина Гассиева.

«Анатолий Бибилов никогда не имел и не имеет связей с Асланом Гагиевым. Анатолий Бибилов не знаком с Гагиевым и никогда с ним не встречался и не говорил даже по телефону. Никакого участия в выборной кампании Бибилова Гагиев не принимал.

К власти действующего президента Республики Южная Осетия привел народ республики. А заявления о том, что кто-то привел к власти президента страны, это оскорбление ее народа.

Понятно, что Гагиев, которому грозит пожизненное по обвинению в многочисленных тяжких преступлениях, пытается урвать напоследок немного внимания со стороны СМИ и общества. И в отличие от выборов 2017 года, он именно сейчас пытается влиять на политические процессы в Южной Осетии», – заявила Гассиева.

По её словам, оскорбления в адрес Бибилова не останутся без внимания – «обязательно последует юридическая оценка и обращение в суд».