Абхазский Центризбирком зарегистрировал еще две инициативные группы

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе заявил, что считает запрет на въезд в Грузию российскому оппозиционеру Дмитрию Гудкову справедливым. При этом депутат от «Грузинской мечты» заверил, что это лишь его личная «политическая оценка», передает SOVA.

«Решение пускать или не пускать в страну какое-либо лицо принимают соответствующие структуры. Так во всех нормальных странах. Этот ажиотаж вокруг Гудкова… Ранее он был депутатом Думы, которая признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона. Поэтому я не вижу оснований для ажиотажа. Здесь же могу сказать: когда речь идет о том, разрешать или нет въезд в страну оппозиционерам-сторонникам Навального, давайте вспомним, как в 2008 году Навальный называл грузин», - заявил он.

Самхарадзе также призвал всех, в том числе СМИ, вне зависимости от своих политических предпочтений, в первую очередь учитывать интересы Грузии. «Когда мы говорим о каком-либо политике, мы должны очень глубоко заглянуть в прошлое, чтобы узнать, что он говорил о Грузии, в том числе об оккупации Абхазии и Цхинвала», - добавил депутат от правящей партии.

Сам Дмитрий Гудков ответил Николозу Самхарадзе в своем Telegram-канале. Он категорически отверг критику грузинского депутата. Решение властей не пускать его в страну, российский оппозиционер расценил как попытку «выслужиться перед Путиным». Он также напомнил, что депутата-коммуниста Госдумы Сергея Гаврилова не только пустили в Тбилиси, но и усадили в кресло спикера парламента.