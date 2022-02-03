«Южная Осетия» – зачеркнуто – «Цхинвальский регион»?

Заменить термин «Южная Осетия» на «Цхинвальский регион» – с такой просьбой к Евросоюзу обратился сегодня председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе. Об этом он заявил в ходе заседания комитета, где присутствовал постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер.

«…это сталинский термин, и неприятно, когда Евросоюз или любое государство – наш партнер, использует именно это название сталинских времен», – обратился Николоз Самхарадзе к европарламентарию Свену Миксеру.

Просьбу поддержала и член оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Теона Акубардия, заявив, что у нее также часто возникает чувство протеста, когда в официальных иностранных документах она встречает терминологию, отличную от той, что прописана в грузинских.

Свен Миксер в ответ депутатам заявил, что просьбу считает важной – что он ее запишет и примет во внимание. Уже позже в беседе со СМИ Николоз Самхарадзе пояснил, почему он решил обратиться к Евросоюзу.

«(«Южная Осетия») следует заменить на «Цхинвальский регион», как это и есть в грузинском законодательстве. В современных грузинских законодательных нормах Цхинвальский регион включает полностью ту территорию, которая раньше была бывшей Автономной областью Южная Осетия. Возможно, это маленькая деталь, но очень важно, когда в текстах дружественных стран и международных организаций мы встречаем термин, который Конституция Грузия не признает», – сказал Самхарадзе.

«К сожалению, Самхарадзе проявил себя абсолютно некомпетентным человеком», – убежден конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили.

«Это не сталинский термин, это термин международного права уже. Нравится это ему или не нравится. Мне тоже – нравится это или нет, но я все время произношу «Южная Осетия». Пусть Самхарадзе сперва упразднит все договоры, где прописано «Южная Осетия», – Грузия это может сделать свободно. Почему он апеллирует к Евросоюзу? Пусть возьмет парламент и все законы, все договоры, которые подписаны, и пусть аннулирует, потому что там написано «Южная Осетия»! Пусть попробует. Нашелся герой, который заявляет такие глупые вещи!»

Нынешнее понятие «Южная Осетия» никакого отношения не имеет к Сталину, говорит Паата Закареишвили. Юрист, по его словам, должен знать, что юридические позиции страны фиксируются в последних документах. Самый последний и самый высокий в то же время документ – это решение Страсбургского суда по делу о войне 2008 года, обнародованное в январе прошлого года.

«Страсбургский суд упоминает только Южную Осетию, а когда цитирует грузинскую сторону, тогда употребляет «Южная Осетия/Цхинвальский регион». И самый хороший совет Самхарадзе от меня: пусть возьмет договор Ассоциированного членства в Евросоюз. С 28 странами мы подписали этот договор. Пусть возьмет 28 экземпляров, пролистает и везде вычеркнет «Южная Осетия», которые подписала сама Грузия», – говорит Закареишвили.

Старший исследователь Института исследований национализма и конфликтов Георгий Канашвили говорит, что, несмотря на то, что термин периодически критикуют, какой-либо серьезной дискуссии на эту тему в грузинском обществе или в политическом классе не было. Соответственно, ему непонятно, почему сегодня вообще был поднят этот вопрос, как и то, к кому он был обращен:

«Причем здесь европейцы? В нашем законодательстве, в стратегиях, в официальных документах, подписанных правительством, очень часто фигурирует термин «Южная Осетия». Почему он не нравится грузинам или, скажем так, грузинскому правительству, – это понятно. Он наводит на не совсем правильную (мысль), что есть Северная Осетия и Южная Осетия и это якобы два разделенных народа и т.д. Поэтому, в принципе, понятно, к чему это было, но мне непонятны ни форма, ни место (выбранные для этого заявления)».

При этом, полагает Георгий Канашвили, если «Грузинская мечта», находящаяся столько времени у власти, не озаботилась ничем, кроме терминов в вопросе конфликтов, это не очень хорошо говорит о ней самой.