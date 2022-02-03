Президенты Грузии и Польши обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент Польши Анджей Дуда посетил Грузию с транзитным визитом. По пути в Китай польский лидер остановился в тбилисском международном аэропорту и встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Президенты обсудили ситуацию вокруг Украины и консультации, которые недавно провели Россия и Запад.

По словам президента Польши, у Грузии есть «трагический опыт, связанный с Россией». Назвав Грузию «другом и союзником», он указал на важность совместных консультаций по вопросам, связанным с безопасностью.

Анджей Дуда также сказал, что с Грузией его связывают особенные чувства – он вспомнил 2008 год, когда во время войны президент Лех Качиньский прибыл в Тбилиси.

Саломе Зурабишвили, в свою очередь, поблагодарила Польшу, другие европейские страны и Соединенные штаты за поддержку Грузии.

Она выразила уверенность, что в переговорах Запада с Россией всегда будут учтены интересы Грузии, принцип территориальной целостности и суверенитета страны.

Говоря о ситуации вокруг Украины, Зурабишвили осудила агрессивные действия России, угрозы, кибератаки и другие провокации Москвы. Эти шаги, по её словам, угрожают не только Украине, но и всей европейской безопасности, в том числе и Грузии.

Отметим, что о визите президента Польши в Грузию представителям СМИ стало известно примерно за час до брифинга.