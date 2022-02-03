Аннексия Абхазии и Южной Осетии как план «Б» для Москвы

Грузинская оппозиция опасается, что в случае неудачи на украинском направлении Москва аннексирует Абхазию и Южную Осетию. Этот шаг, считают противники «Грузинской мечты», будет необходим Москве для поддержания внутрироссийского рейтинга Владимира Путина, если он потерпит поражение в противостоянии с Западом за Украину. А политика самоизоляции, проводимая нынешними властями Грузии, сделает невозможной поддержку международного сообщества, какую сегодня получает Киев.

Попытка «Грузинской мечты» максимально дистанцироваться от украинского кризиса может сыграть с Грузией злую шутку. Бывший глава МИД страны, экс-кандидат в президенты от оппозиции Григол Вашадзе считает, что позиция официального Тбилиси, заверяющего, что политика нераздражения России – действенный способ обезопасить страну от новой агрессии со стороны Москвы, в корне неверна. Дипломат уверен: «Россию не интересуют уступки в качестве предмета торга, она хочет их просто так». Более того, демонстративный отказ быть среди государств, осуждающих действия Москвы в отношении Киева, – прямой путь к окончательной потере Абхазии и Южной Осетии:

«Если диалог сорвется, у России ничего не выйдет, то вместо ворчания она начнет протестовать, заявив, что основные ее требования не были выполнены. Думаю, исходя из регуляций их дипломатии, законов и истории, у них подготовлен на это ответ. Тем более, в Госдуме уже есть такой документ – признание оккупированных частей Донецка и Луганска, и, не дай бог, – аннексия Абхазии и Цхинвальского региона. Если власти России посчитают, что не получили ничего в ответ на свои требования к НАТО, для внутреннего пользования им будет нужен громкий ответ, а, исходя из прецедента Крыма, – это он и есть».

В интервью телеканалу «Формула» экс-глава МИД напомнил, что даже такой лояльный Москве лидер, как Виктор Янукович, стал жертвой политики Кремля, который уже тогда готовил аннексию Крыма. При этом Вашадзе подчеркнул, что обвинения со стороны «Грузинской мечты» о том, что оппозиция хочет войны, – абсурдны, как и добровольный отказ от механизмов обороны.

«Кто, будучи в своем уме, захочет вызвать российскую агрессию? Какая глупость! Но когда ты сам отказываешься от инструментов обороны, когда сам дистанцируешься от своих союзников… это верх глупости», – считает Григол Вашадзе.

Раскритиковал политику «Грузинской мечты» в отношении украинского кризиса и бывший президент. Находящийся в руставской тюрьме Михаил Саакашвили на своей страничке в социальной сети Facebook опубликовал свое видение ситуации и то, что, по его мнению, необходимо было сделать властям Грузии, чтобы поддержать Украину и зафиксировать позицию страны. При этом экс-глава государства тоже высказал опасения, что Москва готовит аннексию грузинских территорий:

«Я бы отправил премьер-министра не только в Киев, но и в западные столицы и в Турцию, чтобы мобилизовать помощь; безвозмездно передал несколько «Дидгори» (бронемашины грузинского производства) и самолетов, груженных боеприпасами; сделал бы предложение об отдыхе на наших курортах для тысячи малолетних детей украинских военных; присоединился бы к Союзу трех – Лондон, Варшава, Киев. Я бы предупредил весь мир, что вместе с территориями Украины Россия планирует аннексировать и наши оккупированные территории (если мир не начнет действовать заблаговременно, Россия аннексирует как минимум Цхинвали. Даже если Иванишвили до конца прогнется, это ничего не изменит, поскольку она (Россия) состязается с Западом и пытается выиграть очки)».

Впрочем, сам Киев не драматизирует ситуацию вокруг принятой грузинским парламентом резолюции в поддержку Украины, где Россия выведена за скобки. По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Грузия, пожалуй, лучше всех понимает Украину, и любая поддержка Тбилиси для Киева очень важна:

«Грузия, наверное, лучше всех чувствует, что стоит на кону для Украины. Поэтому мы приветствуем решительный и целенаправленный ответ вашего парламента. Повторяю, мы приветствуем дипломатические усилия любой страны, любой международной организации, направленные на то, чтобы взять ситуацию под контроль. Я не сомневаюсь, что каждый может что-то сделать, если есть политическая воля, если есть возможность это сделать. У Грузии действительно есть и воля, и способности».

Демонстрировать способности и волю правительства Грузии было поручено председателю парламентского комитета по международным отношениям. Николоз Самхарадзе провел встречу с представителями дипломатической миссии ЕС. Главными темами обсуждения стали вопросы региональной безопасности, текущие события вокруг Украины и агрессивные шаги, предпринятые Россией.

При этом, в отличие от позиции «Грузинской мечты» по тексту резолюции в поддержку Украины, на встрече с европейскими дипломатами Самхарадзе объяснял важность привлечения международных партнеров к происходящим процессам, «потому что угрозы со стороны России растут с каждым днем». Если Россия решит вторгнуться в Украину, считает депутат, это окажет серьезное влияние не только на Украину, но и на будущее Грузии.

Тем не менее на Западе осторожность «Грузинской мечты» в украинском вопросе видят в несколько ином ключе. Бывший советник Белого дома Фиона Хилл, выступая перед американской Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе и говоря о попытках России вернуть доминирующее положение на пространстве бывшего Советского Союза, в качестве примера успешности тактики давления со стороны Москвы привела Грузию:

«Нынешнее правительство Грузии ведет себя с Россией более осторожно, чем его предшественники. Россия, конечно же, вторглась в Грузию в августе 2008 года. Тогдашний президент Михаил Саакашвили, давняя головная боль для Москвы, впоследствии столкнулся с резким падением его популярности и в конце концов ушел в 2013 году. У него была вторая политическая карьера в изгнании, в Украине, но сейчас он сидит в тюрьме в Тбилиси после опрометчивого возвращения в Грузию в октябре 2021 года. Российские официальные лица и комментаторы часто используют Саакашвили и его судьбу как поучительную историю. В ноябре 2021 года министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил президента Украины Владимира Зеленского о рисках следования по пути Саакашвили. И, согласно сообщениям британского правительства и спецслужб, в ходе нынешнего кризиса Москва планировала потенциально заменить украинского президента Зеленского прокремлевским марионеточным правительством».

Еще одним примером стала вторая карабахская война, когда неугодного Москве армянского премьера Никола Пашиняна поставили в безвыходную ситуацию, фактически вернув Армению на российскую орбиту. Хилл уверена, что наступление азербайджанской армии было бы невозможным без зеленого света из Москвы:

«Россия воспользовалась войной 2020 года, чтобы ввести свои вооруженные силы в Нагорный Карабах под видом миротворцев. Теперь Россия перешла к посредничеству и управлению будущими отношениями Армении как с Азербайджаном, так и с Турцией, отодвинув на второй план Минскую группу ОБСЕ, которая ранее руководила международной дипломатией в Нагорном Карабахе».

По мнению Фионы Хилл, в этом контексте возвращение Киева и его руководства на российскую орбиту – незавершенное дело Владимира Путина. А Грузия и Армения – наглядные примеры того, как Москва намерена решать свои задачи.

Россия тем временем продолжает настаивать: в эскалации напряженности вокруг Украины виноват Запад. И прежде всего Соединенные Штаты Америки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков видит угрозу в наращивании сил НАТО в Восточной Европе:

«Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на европейском континенте. Речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ. Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности. А, напротив, это действия, которые ведут к усилению этой напряженности».

При этом Вашингтон больше не будет использовать слово «неизбежный» для оценки возможных планов России по вторжению на территорию Украины. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время она отметила, что в Вашингтоне «до сих пор не знают», принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину. Поэтому США считают, что это может произойти «в любое время», подчеркнула Псаки.

Ранее об этом же в интервью Радио Свобода заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, единственный человек, который может ответить на этот вопрос, – «это президент Путин».

По оценкам стран Запада у границ с Украиной сосредоточено более 100 тысяч российских военных. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что дипломатические усилия, предпринятые союзниками Киева, помогают предотвратить вторжение, однако «худший сценарий все еще не исключен». При этом, по словам Кулебы, Украина по-прежнему не наблюдает такой концентрации российских сил, которая свидетельствовала бы о близком вторжении.