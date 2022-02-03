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Политика

Признание Джако, или Кто сделал президентом Анатолия Бибилова?

Аслан Гагиев (Джако)

Аслан Гагиев, или Джако, которого СМИ называют самым опасным российским криминальным авторитетом и киллером номер один и суд над которым все еще продолжается в Ростове-на-Дону, дал комментарий североосетинскому изданию region15.info. Он рассказал о своем весомом вкладе в победу нынешнего президента Анатолия Бибилова на выборах 2017 года и попросил за это прощения у народа. Пресс-секретарь президента опровергла его слова и заявила, что Бибилов не знаком с Гагиевым и никогда с ним не встречался.

В октябре 2021 года в Ростове-на-Дону начался судебный процесс, за ходом которого следят все крупные российские и зарубежные СМИ. По версии российского следствия, Гагиев – один из самых опасных киллеров современности, а его группировка причастна к десяткам убийств, в том числе многих громких заказных. В июне 2018 года Гагиев был экстрадирован в Россию из Австрии. 1 декабря 2018 года Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу предъявило ему обвинение в организации преступного сообщества, трех банд, причастности к шести убийствам, а также незаконному обороту оружия.

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Признание Джако, или Кто сделал президентом Анатолия Бибилова?
by Эхо Кавказа

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Журналистку region15.info интересовали связи криминального авторитета с нынешним президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. В ответ Гагиев назвал Бибилова «чебурашкой», которого он «притащил» к власти, о чем сегодня сожалеет и даже приносит извинения югоосетинскому народу:

«Я бы хотел извиниться перед своим народом. У кого-то может возникнуть вопрос, за что он извиняется? Не за то, что они подумали, что Гагиев - убийца. Я хочу извиниться за то, что привел к власти дебила. Вот нынешнего президента, вот этого чебурашку взял за уши и привел его на скамейку, будучи уверенным в том, что он порядочный человек. Я хочу за это извиниться перед своим народом, он конченый подлец. И то, что я натворил, я хочу вот это исправить. Поэтому еще раз хочу обратиться к народу, что вот этого Анатолия, даже не хочется оскорблять имя Анатолий, которое носят и многие хорошие ребята, а этот недоделанный чебурашка… И теперь он еще раз хочет баллотироваться на второй срок. Я лично привел его за уши туда, никто ему не помогал, кроме Гагиева Аслана. И первое, что он сделал, он предал меня».

Гагиев, впрочем, не уточняет, как именно его «предали», но продолжает рассказывать, что решил помочь будущему кандидату наперекор позиции Кремля, за что якобы и поплатился. До того, по его словам, он помогал прийти к власти Алле Джиоевой и Леониду Тибилову:

«… Следующие выборы. Должен был выдвигаться Тибилов. Ко мне приехал мой друг Вова Келехсаев и тот же самый Дзамболат Тедеев (главный тренер сборной РФ по вольной борьбе), обратились за помощью, чтобы я помог Тибилову. В общем, были какие-то определенные договоренности, и первое, что он сделал, предал меня, зачем, я даже понять не могу. Следующий момент, когда пришли уже другие выборы (2017 года), то вопрос с тем же самым Тибиловым был решен, и этим вопросом занимался Владислав Сурков, то есть курировал выборы по Южной Осетии, и как бы все вопросы были уже решены. Я в то время освободился, целый год я был на свободе и не хотел ввязываться ни в одну, ни в другую сторону. И ко мне (в Австрию) приехала девочка, которую я знать не знал. Она – журналист, ваша коллега, даже хочу сказать, как ее зовут – Элина Марзоева, чтобы все об этом знали. У меня было очень негативное отношение к этому Бибилову, сегодняшнему президенту, потому что поступки у него были нечеловеческие и не мужские, но она меня убедила в том, что у меня неправильная информация, что он порядочный человек, что он ратует за наш народ, что он сделает все возможное, чтобы вступить в состав Российской Федерации. А для меня, как для патриота, это задача номер один – быть в составе Российской Федерации».

Элина Марзоева после прихода к власти Анатолия Бибилова в 2017 году занимала пост заместителя главы президентской администрации. Занималась информационной политикой, курировала государственные СМИ. Ее муж, Сослан Кокоев, был советником президента по внутренней политике. В марте 2021 года супружеская пара покинула Южную Осетию. Тогда же на своей странице в «Фейсбуке», чьим активным пользователем Кокоев является до сих пор, он написал: «Хочу сделать небольшое заявление. Сегодня мы с Элиной уволились с работы. Прошу всех не увязывать это с политикой или какими-то иными интригами. Наш уход связан исключительно с объективными личными причинами…» Он объяснил решение проблемами со здоровьем и необходимостью надолго покинуть республику. В данный момент они, предположительно, проживают в городе Владикавказе, Северная Осетия, откуда и приехали работать в команде Анатолия Бибилова.

Владимир Келехсаев – югоосетинский политик, лидер «Единства народа», которого, возможно, вместе с Дзамболатом Тедеевым Гагиев называет другом, – в беседе с «Эхом Кавказа» сказал, что видео не смотрел, так как находится за пределами города. Поэтому ему сложно что-либо сказать по этому поводу. В сети прозвучали предположения, что Аслан Гагиев называл другого человека, по совпадению его тезку, правда, не уточнили, кого именно.

Удивила всех оперативным реагированием пресс-служба президента Бибилова. Буквально через час после появления признаний Джако она выступила со специальным заявлением. Пресс-секретарь президента Дина Гассиева заявила:

«Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов никогда не имел и не имеет связей с Асланом Гагиевым. Анатолий Бибилов не знаком с Гагиевым и никогда с ним не встречался и не говорил даже по телефону… Никакого участия в выборной кампании Бибилова Гагиев не принимал. К власти действующего президента Республики Южная Осетия привел народ республики. А заявления о том, что кто-то привел к власти президента страны, – это оскорбление ее народа. Понятно, что Гагиев, которому грозит пожизненное по обвинению в многочисленных тяжких преступлениях, пытается урвать напоследок немного внимания со стороны СМИ и общества. И, в отличие от выборов 2017 года, он именно сейчас пытается влиять на политические процессы в Южной Осетии».

Гассиева добавила, что «оскорбления в адрес президента Государства Алания не останутся без внимания. Обязательно последуют юридическая оценка и обращение в суд».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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