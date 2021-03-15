Анатолий Бибилов меняет пиарщиков

Информагентство «Рес» со ссылкой на администрацию президента Южной Осетии сообщило об отставке сразу трех высокопоставленных чиновников, отвечавших за информационную политику. Госсоветника по внутренней политике Сослана Кокоева, его супруги Элины Марзоевой, занимавшей пост замруководителя президентской администрации по информационной политике, а также госсоветника Анатолия Бибилова, политтехнолога и PR-специалиста Давида Газзати. Все чиновники объявили об уходе по собственному желанию. Впрочем, эксперты считают, что у отставок могут быть другие причины.

Накануне отставки Давид Газзати написал на своей странице в Facebook, что принял решение уйти с должности:

«Написал заявление на уход, и с сегодняшнего дня покидаю пост государственного советника президента Южной Осетии. Отдельное спасибо Анатолию Бибилову за доверие».

Югоосетинские эксперты выдвигают альтернативную версию отставки. По их мнению, президент Анатолий Бибилов вынужден был уволить своего советника после публикации скандального интервью Газатти с Юлией Овчаренко – супругой Ахры Авидзба. Интервью было сделано после ареста бывшего помощника абхазского президента. Юлия Овчаренко заявила о необоснованных и незаконных действиях силовиков (читай властей) Абхазии в отношении ее супруга.

Собственно скандал в том, считают эксперты, что подобное интервью с участием госсоветника президента Южной Осетии не может восприниматься иначе как вмешательство во внутренние дела Абхазии. В этом смысле, считают эксперты, очевидно, что отставка Газзати – одно из необходимых действий, чтобы замять скандал.

В тот же день объявил о добровольном уходе с должности госсоветник президента Южной Осетии по внутренней политике Сослан Кокоев:

«Сегодня мы с Элиной уволились с работы. Прошу всех не увязывать это с политикой или какими-то иными интригами. Наш уход связан исключительно с объективными личными причинами», – написал он в Facebook.

По словам экс-депутата югоосетинского парламента Роланда Келехсаева, общество с недоверием относится к версии добровольного ухода чиновников. В последнее время президент Бибилов пусть не напрямую, но все же демонстрировал неудовлетворенность своими пиарщиками. Например, 2 февраля во время мероприятия в генпрокуратуре он заявил, что Южная Осетия подверглась информационной экспансии:

«Мы видим эту массированную атаку. Главная задача, которую ставят сегодня фейки в соцсетях и деструктивные силы, – обесчеловечивание руководства республики, сотрудников прокуратуры и МВД, судей Верховного суда».

А до этого, 2 сентября, президент Анатолий Бибилов в интервью газете «Взгляд» сетовал на Facebook, который используется против него «как инструмент пропаганды».

Эти заявления, считает Роланд Келехсаев, указывают в том числе и на разочарование Бибилова собственными пиар-ресурсами. Если вы жалуетесь, что на вас нападают, значит вас некому защитить, вопрошает Келехсаев:

«Если республика подверглась информационной экспансии, значит, ее некому было отражать? А разочарование президента Facebook-ом говорит о том, что пропрезидентские боты там плохо работают? То есть товарищи, отвечающие за информационное сопровождение работы правительства, президента и те, кто курируют осетинский сегмент соцсетей, не устраивают президента. Все это указывает на то, что Анатолий Бибилов набирает новую команду пиарщиков или уже набрал».

Первая ласточка среди новых пиарщиков – крымчанин Сергей Веселовский. Как утверждают местные источники, его Анатолий Бибилов нанимал лично. По мнению Роланде Келехсаева, Веселовский продемонстрировал весьма поверхностное представление об объекте приложения своих талантов. Его разговоры о «грузинятах» и «соросятах» уж лет 13 как не актуальны в республике. Да и его суждения о внутренних и внешних угрозах, о врагах народа – явное клише российского агитпропа. Здесь такое не проходит, говорит Роланд Келехсаев:

«Местная публика весьма придирчива к таким «мелочам». Она все-таки требует какого-то уровня компетентности, знания местной специфики и так далее. Здесь могут простить незнания некоторых вещей, но верхоглядства не прощают – воспринимают как проявление пренебрежения к нам, к нашей истории. Еще одна проблема, которая неизбежно возникнет у приезжих пиарщиков, – в Южной Осетии невозможно создавать мифы. Все друг друга знают. Все понимают, какая за кем история, какие мотивы ими движут. Это вам не крупный российский регион. Тут особо не пофантазируешь».

Югоосетинский политолог Дина Алборова объясняет подобные ляпы российских пиарщиков плохим знанием матчасти. У нее свои соображения о причинах отставок чиновников:

«Президент меняет команду в той части, которая отвечает за информационную составляющую. Это показывает полный провал в этой области командных игроков, которых он сейчас удаляет. Что мы сегодня наблюдаем? Начинается информационная война против тех мало-мальски оппозиционных элементов, которые власти кажутся потенциальными соперниками на президентских выборах в следующем году. То есть зачищается политическое поле, чтобы увеличить свои шансы на победу. Но еще до президентских выборов эта пиар-кампания должна будет преодолеть каким-то образом политический кризис, который у нас здесь продолжается, и убедить избирателя согласиться с новой Конституцией, а, возможно, и с обнулением президентства Бибилова и увеличением срока президентства до семи лет, как это предлагает министр иностранных дел Дмитрий Медоев.

– Вы против конституционной реформы?

– Безусловно, реформы нужны. Однако есть очень большое «но». Во-первых, это временные сроки. Я категорически против, уж извините, чтобы эти реформы набросали нам за пару-тройку месяцев, авральными темпами, так сказать, галопом по Европам. А во-вторых, меня беспокоит, какие человеческие ресурсы будут задействованы, кто будет привлечен в комиссию, отвечающую за проведение конституционных реформ».

Дина Алборова предполагает, как будет строиться информационная политика в предвыборный период. Скорее всего, полагает политолог, за счет объединения усилий югоосетинских экспертов, знающих, как она выражается, местную матчасть, и приезжих специалистов по убеждению общественного мнения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия