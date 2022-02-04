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Квителашвили стал 4-м в короткой программе на командном турнире Олимпиады
Грузинский фигурист Морис Квителашвили занял четвертое место в короткой программе на старте командных соревнований в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). За своё выступление он получил 92,37 балла.
Победителем короткой программы стал американец Нэйтан Чен. Второй результат продемонстрировал японец Сёма Уно. На третье место вышел Марк Кондратюк (Россия).
Квителашвили заявил, что доволен сегодняшним выступлением.
«Конечно, немного волновался. Чувствовалось, что был будто не в теле, отстраненный, но хорошо, что собрался и получил то, что запланировал. Потом посмотрим протоколы, изучим, что сделали не так, и будем дальше работать», – сказал спортсмен в интервью МАТЧ ТВ.
Отметим, что Квителашвили будет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады в Пекине.
Сборная Грузии на Олимпиаде представлена девятью спортсменами в трех видах спорта: в фигурному катании выступят Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Лука Берулава и Карина Сафина, Мария Казакова и Георгий Ревия, в горнолыжном спорте – Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе, в санном спорте – Саба Кумариташвили.
Другие новости дня
НАСА: В начале 2031 года МКС упадёт на дно Тихого океана
Международная космическая станция, закончив работать в 2030 году, погрузится на дно Тихого океана, в так называемую Точку Немо, – сообщает американское космическое агентство НАСА.
Точка Немо – это самое удалённое от суши место на планете Земля, также известное как кладбище космических кораблей. Сюда падает космический мусор и старые спутники. В 2001 в Точке Немо приземлилась российская космическая станция "Мир". МКС окажется там предположительно в начале 2031 года.
МКС — совместный проект пяти космических агентств — находится на орбите с 1998 года. С 2000 года здесь постоянно работает международный экипаж. В лаборатории микрогравитации было проведено более 3000 научных исследований.
Однако план дальнейших совместных работ утвержден только до 2024 года. Любое продление должно быть согласовано со всеми партнерами МКС.
НАСА заявило, что в будущем главную роль в космической отрасли будет играть коммерческий сектор. План вывода МКС из эксплуатации знаменует собой переход к новой эпохе для деятельности на низкой околоземной орбите — области космического пространства, близкой к Земле.
"Частный сектор технически и финансово способен разрабатывать и эксплуатировать коммерческие низкоорбитальные направления с помощью НАСА", — заявил начальник коммерческого направления космического агенства Фил Макалистер.
В 2020 году НАСА заключило контракт с техасской компанией Axiom Space на строительство как минимум одного обитаемого модуля, который будет прикреплен к МКС. Есть надежда, что эти новые проекты окажутся на орбите до того, как МКС будет выведена из эксплуатации.
- Коммерческий сектор уже является важной частью космической программы США, а частные компании отвечают за доставку экипажей и грузов. Для этого также используются российские космические корабли "Союз" и "Прогресс".
- НАСА заявляет, что сэкономит 1,3 миллиарда долларов благодаря переходу к частному сектору для работы на низкой околоземной орбите. Оставшиеся деньги можно будет потратить на исследование дальнего космоса.
- В интервью российскому информационному агентству "Интерфакс" в декабре 2021 года глава российской космической программы Дмитрий Рогозин заявил о готовности работать с НАСА и после 2024 года.
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Журналистка «Новой газеты» покидает Россию из-за угроз из Чечни
Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина приняла решение уехать из России на фоне угроз со стороны руководства Чечни. По её словам, на этом настаивали главный редактор издания Дмитрий Муратов и "достаточно высокопоставленные источники", которые считают угрозу личной безопасности журналистки "высокой".
Милашина при этом подчеркнула, что, несмотря на принятое решение, продолжит свою работу.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал журналистку "Новой газеты", а также члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина "террористами", призвав задержать их. Кадыров также заявил, что власти республики "всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы". С угрозами выступил также и ближайший соратник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов. В ответ "Новая газета" обратилась в Следственный комитет с требованием завести против чеченского руководства уголовное дело о возбуждении ненависти.
Елена Милашина, которая регулярно пишет о проблемах прав человека в Чечне, отметила, что "не знает, кто более опасный человек - Рамзан Кадыров или Адам Делимханов".
- В октябре 2006 года в Москве была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская, которая также занималась проблемами прав человека в Чечне и открыто критиковала Рамзана Кадырова и Владимира Путина. В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к длительным срокам заключения организаторов и исполнителей убийства, однако заказчики преступления так и не были установлены. В октябре прошлого года истёк срок давности по делу об убийстве - таким образом, заказчики официально ушли от ответственности. В "Новой газете" считают, что следы преступления ведут к руководству Чечни, от которого Политковская неоднократно получала угрозы.
NYT: Россия планирует использовать фейк-видео, как предлог для вторжения
Россия собирается использовать фальшивое видео с жертвами среди мирного русскоязычного населения востока Украины в качестве предлога для вторжения. Об этом сообщают The New York Times и The Washington Post со ссылкой на американскую разведку, которая якобы рассекретила планы Москвы.
По информации изданий, Россия собирается инсценировать и заснять нападение украинских военных либо на российскую территорию, либо на гражданское население Донбасса. На фейковом видео якобы планируется показать разрушения, погибших людей, подставную украинскую военную технику и турецкие беспилотники, которые находятся на вооружении Украины.
The New York Times пишет, что данное видео планировалось распространить, чтобы создать возмущение в российском обществе и обвинить Украину в геноциде. Это привело бы к тому, что лидеры сепаратистов в Донбассе призвали Россию вмешаться. The Washington Post сообщает, что план российских спецслужб находится на заключительном этапе, а жертвы среди мирного населения могут быть реальными. По данным СМИ, США якобы планируют сорвать план России объявив о его наличии публично.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщала, что США располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины. Вашингтон не исключает, что российская операция может начаться в феврале.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Украинские власти признают наличие угрозы, но отмечают, что она существует с 2014 года. В Киеве за последние недели не раз заявляли, что Украина не наблюдает сейчас такой концентрации российских сил, которая бы свидетельствовала о близком вторжении.
- Москва планы вторжения неоднократно отрицала, обвиняя в создании напряженности в регионе США и НАТО. Сведения о подготовке провокаций в Кремле назвали голословными. При этом сама Москва утверждала, что бойцы некой американской ЧВК якобы готовят в Донбассе провокации с использованием химикатов, но доказательства представлены не были.
Президенты Грузии и Польши обсудили ситуацию вокруг Украины
Президент Польши Анджей Дуда посетил Грузию с транзитным визитом. По пути в Китай польский лидер остановился в тбилисском международном аэропорту и встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Президенты обсудили ситуацию вокруг Украины и консультации, которые недавно провели Россия и Запад.
По словам президента Польши, у Грузии есть «трагический опыт, связанный с Россией». Назвав Грузию «другом и союзником», он указал на важность совместных консультаций по вопросам, связанным с безопасностью.
Анджей Дуда также сказал, что с Грузией его связывают особенные чувства – он вспомнил 2008 год, когда во время войны президент Лех Качиньский прибыл в Тбилиси.
«Я хотел бы поблагодарить президента за приглашение на встречу в Тбилиси, за возможность поговорить сегодня об очень важных проблемах, не только наших, европейских, но, можно смело сказать, мировых. Я рад, что мне удалось провести эти консультации с президентом по ситуации в Европе, ситуации вокруг Украины, но я хотел бы подчеркнуть ситуацию, которая исходит из порядка всего мира», – сказал президент Польши на брифинге в Тбилиси.
Дуда отметил, что «Украина — наш сосед, поэтому мы очень обеспокоены ситуацией, которая там происходит».
Саломе Зурабишвили, в свою очередь, поблагодарила Польшу, другие европейские страны и Соединенные штаты за поддержку Грузии.
Она выразила уверенность, что в переговорах Запада с Россией всегда будут учтены интересы Грузии, принцип территориальной целостности и суверенитета страны.
«Я также хотела бы выразить благодарность всем нашим европейским и американским партнерам, которые сегодня не забывают Грузию в ходе этих очень сложных переговоров и, во всяком случае, упоминают о суверенитете и территориальной целостности Грузии», – сказала Зурабишвили.
Говоря о ситуации вокруг Украины, Зурабишвили осудила агрессивные действия России, угрозы, кибератаки и другие провокации Москвы. Эти шаги, по её словам, угрожают не только Украине, но и всей европейской безопасности, в том числе и Грузии.
«Агрессивные действия, угрозы, будь то кибератаки или прямое наращивание военных сил непосредственно на границе с Украиной, или активизация тех же военных сил на Черном море, все это признаки того, насколько нынешняя политика России переходит на провокацию.
Весь европейский, западный мир отвечает на это переговорами, попытками разрешить эту ситуацию и двигаться к мирной деэскалации этой напряженной ситуации, но к деэскалации, как и к мирным переговорам, должны быть готовы обе стороны», – отметила Зурабишвили.
Отметим, что о визите президента Польши в Грузию представителям СМИ стало известно примерно за час до брифинга.
Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали соглашение о свободной торговле между странами. Это произошло в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев, сообщает агентство УНИАН.
Соглашение предусматривает обнуление Турцией пошлин на 10 137 товарных позиций – это 95% от общего количества товаров. Еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины. Как отмечает агентство, на данный момент Украина ввозит в Турцию лишь десятую часть этих товаров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание соглашения позволит увеличить валовой внутренний продукт страны.
Также Украина и Турция подписали соглашение о расширении совместного производства беспилотных летательных аппаратов. «Особое внимание мы сегодня уделили сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности. Это один из локомотивов нашего стратегического партнерства. Наша цель – реализация конкретных проектов создания совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня подписано соглашение, которое расширит производство беспилотных летательных аппаратов», – сказал Зеленский на совместном с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом брифинге.
Дмитрий Гудков: Сейчас грузинским властям очень важно понравиться Путину
Председатель парламентского комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе заявил, что считает запрет на въезд в Грузию российскому оппозиционеру Дмитрию Гудкову справедливым. При этом депутат от «Грузинской мечты» заверил, что это лишь его личная «политическая оценка», передает SOVA.
«Решение пускать или не пускать в страну какое-либо лицо принимают соответствующие структуры. Так во всех нормальных странах. Этот ажиотаж вокруг Гудкова… Ранее он был депутатом Думы, которая признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона. Поэтому я не вижу оснований для ажиотажа. Здесь же могу сказать: когда речь идет о том, разрешать или нет въезд в страну оппозиционерам-сторонникам Навального, давайте вспомним, как в 2008 году Навальный называл грузин», - заявил он.
Самхарадзе также призвал всех, в том числе СМИ, вне зависимости от своих политических предпочтений, в первую очередь учитывать интересы Грузии. «Когда мы говорим о каком-либо политике, мы должны очень глубоко заглянуть в прошлое, чтобы узнать, что он говорил о Грузии, в том числе об оккупации Абхазии и Цхинвала», - добавил депутат от правящей партии.
Сам Дмитрий Гудков ответил Николозу Самхарадзе в своем Telegram-канале. Он категорически отверг критику грузинского депутата. Решение властей не пускать его в страну, российский оппозиционер расценил как попытку «выслужиться перед Путиным». Он также напомнил, что депутата-коммуниста Госдумы Сергея Гаврилова не только пустили в Тбилиси, но и усадили в кресло спикера парламента.
Бывшего судью Сайди Янгулбаева лишили неприкосновенности
Квалификационная коллегия судей Чечни лишила Сайди Янглубаева статуса судьи в отставке. Это снимает с бывшего судьи Верховного суда Чечни неприкосновенность и другие ограничения по привлечению к уголовной ответственности. Решение вступает в силу с 4 февраля и может быть оспорено в Высшей квалификационной коллегии судей.
Янгулбаев рассказал Кавказ.Реалии, что только вчера узнал о том, что его собираются лишить статуса судьи в отставке.
«Конечно, я этого не ожидал, поскольку никаких оснований для этого нет. В законодательстве расписаны конкретные случаи, при которых человек лишается этого статуса – например, получение иностранного гражданства или вида на жительства. У меня ничего этого нет», – отметил Янгулбаев.
Как утверждает бывший судья, теперь в его отношении могут сфабриковать любое уголовное дело. «Мне жалко судей, моих бывших коллег, которые выполняют любые капризы Кадырова», – заявил Сайди Янгулбаев. Он также уточнил, что будет обжаловать это решение в Высшей квалификационной коллегии судей России.
- 20 января сотрудники МВД Чечни, ворвались в квартиру родителей правозащитника Абубакара Янгулбаева в Нижнем Новгороде и насильно вывезли его мать Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового.
- 2 февраля в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых. По мнению чеченских властей, они стоят за критикующим правительство Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT. На митинге жгли, топтали и рвали портреты семьи Янгулбаевых, а также прямо угрожали им. По данным властей Чечни, собралось более 400 тысяч человек. По данным независимых наблюдателей, в 20 раз меньше.
Абхазский Центризбирком зарегистрировал еще две инициативные группы
Сегодня, 3 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала две инициативные группы по выдвижению кандидатами в депутаты:
- Евгения Конджария - по избирательному округу №11
- Реваза Бения - по избирательному округу №13.
По информации «Апсныпресс», всего с 21 января по 3 февраля зарегистрировано 112 инициативных групп и пять политических партий. Больше всего инициативных групп зарегистрировано по сухумскому избирательному округу №7 - девять. Среди выдвигаемых кандидатур – 17 депутатов действующего парламента шестого созыва (2017-2022).
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Российские власти запретили работу в стране немецкой медиакорпорации DW
Российские власти запретили вещание в стране немецкой медиакорпорации Deutsche Welle, лишили её корреспондентов аккредитации и закрыли корпункт в Москве. Это сделано в ответ на запрет вещания в Германии государственного российского телеканала RT.
Действия против медиакорпорации названы в сообщении российского МИД "первым этапом" ответа на запрет вещания. Власти признают медиакорпорацию СМИ-иностранным агентом, говорится в сообщении. Москва составит список немецких чиновников и работников общественных структур, которым будет запрещён въезд в Россию.
Германский медиарегулятор запретил вещание RT в Германии 1 февраля. У российского государственного канала не было лицензии на работу. Немецкое законодательство запрещает вещать на территории страны государственным СМИ других стран.
Российский канал пытался получить лицензию в Люксембурге, но там её выдать отказались сославшись на то, что большая часть сотрудников немецкоязычного RT работают в Германии. Вещание из Сербии по европейской лицензии немецкий регулятор запретил.
Вопрос о запрете на вещание обсуждался главой МИД России Сергеем Лавровым с главой немецкого МИД Анналеной Бербок. Она говорила, что немецкие власти не имеют отношения к решению регулятора, а запрет на вещание обусловлен законодательством.
Джо Байден заявил об убийстве главы «Исламского государства» спецназом США
Лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши убит в бою в Сирии, в провинции Идлиб, американским спецназом в ночь на четверг. Об этом заявил президент США Джо Байден.
"Ночью по моему указанию вооруженные силы США в северо-западной Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным", — говорится в заявлении президента. Там сказано, что все участвовавшие в операции американцы вернулись домой.
В заявлении также отмечается, что дальнейшие комментарии, связанные с операцией, последуют в течение дня.
Ранее, как отмечает Associated Press, министертво обороны США подтверждало информацию о рейде в Сирии, не называя его задачи.
Агентство ссылается на очевидцев столкновения, которые рассказали о 13 убитых, включая шестерых детей и четырёх женщин. Перестрелка продолжалась более двух часов. Американские военные прибыли на вертолетах, осадив дом в районе города Атма, близ границы с Турцией.
Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши возглавил "Исламское государство" спустя несколько дней после того, как в результате американского рейда в том же сирийском регионе в октябре 2019 года был убит предыдущий главарь боевиков Абу Бакр аль-Багдади.
Анатолий Бибилов: Южная Осетия никогда не будет частью Грузии
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня посетил участок де-факто границы близ села Цнелиси, где с 2019 года выставлен пост грузинской полиции.
Бибилов заявил, что вопрос «провокационного грузинского поста» нужно решать дипломатическим путем.
«Я еще раз хочу заявить, что военным путем решения этому вопросу нет. Потому что любое силовое решение – это война. Мы войны не хотим, вопрос незаконного поста на территории Республики Южная Осетия мы решаем на женевских переговорах и в МПРИ (Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты – ред.).
Я думаю, что какое-то решение в любом случае будет. Все прекрасно понимают и наши европейские партнеры, грузинская сторона сама прекрасно об этом знает, что этот пост стоит на территории Южной Осетии. Мы же пока обеспечили безопасность наших граждан. Сотрудники Пограничной службы все для этого делают», – сказал он.
Анатолий Бибилов подчеркнул, что «все остальное, кроме той части, где выставлен незаконный грузинский пост, контролируется пограничниками Республики Южная Осетия».
В комментарии, опубликованном в Instagram-аккаунте, Бибилов также написал, что отношения с Грузией остаются сложными.
«Грузинская сторона продолжает торпедировать переговоры по подписанию соглашения о неприменении силы. Не прекращая при этом попыток дискредитации нашей Республики. Говорил на встрече с военными и скажу сейчас: Южная Осетия – самодостаточная республика и никогда не будет частью Грузии. Все, как в известной песне: "Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим"», – сказал Бибилов.
- Ранее югоосетинские оппозиционеры заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Оппозиционеры не согласны и с заявлением Бибилова о том, что согласно декрету 1922 года села Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.) «могут оказаться на территории Грузии». Они попытались объявить импичмент Бибилову, но не смогли.
Власти не смогли найти организаторов митинга в Грозном
Управление Роспотребнадзора по Чечне не смогло найти организаторов провластного митинга в центре Грозного на который, по утверждению местного агентство, собралось 400 тысяч человек. Организаторы могли бы быть наказаны за нарушение правил карантина в пандемию, но наказывать оказалось некого. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
Митинг прошёл второго февраля. На него, по данным редакции Кавказ.Реалии, обязали прийти бюджетников. Митингующие несли типовые плакаты с перечёркнутыми фото семьи судьи, правозащитника и оппозиционного блогера Янгулбаевых, а затем демонстративно их ломали, били палками и топтали.
Мероприятие официально не было согласовано с властями, однако в нём приняли участие приближённые главы Чечни Рамзана Кадырова. Собравшиеся требовали от Путина привлечь к ответственности журналиста "Новой газеты" Елену Милашину, правозащитника Игоря Каляпина, а также прекратить деятельность в России "Новой газеты", телеканала "Дождь" каляпинского "Комитета против пыток".
Полиция не вмешивалась в ход мероприятия. По оценке собеседников Кавказ.Реалии в нём приняли участие до 30 тысяч человек, по другим оценкам — несколько тысяч.
Предполагаемый лидер банды киллеров заявил, что привел к власти Бибилова
Обвиняемый в создании преступной группировки и организации убийств Аслан Гагиев заявил, что он привел к власти президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.
«Я бы хотел извиниться перед своим народом. Я хочу извиниться за то, что привел к власти нынешнего президента. Привел его, будучи уверен в том, что он порядочный человек», – сказал Гагиев. Его комментарий из зала суда опубликовал портал region15.info.
Ранее, по словам Гагиева, по просьбе Дзамболата Тедеева (ныне – главный тренер мужской сборной России по вольной борьбе) он помог выиграть выборы Алле Джиоевой и Леониду Тибилову, а поддержать Анатолия Бибилова его попросила журналистка Элина Марзоева.
Гагиев обвиняет Бибилова в предательстве и говорит, что югоосетинский лидер свернул с курса на вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации.
Обвинения Гагиева прокомментировала пресс-секретарь югоосетинского президента Дина Гассиева.
«Анатолий Бибилов никогда не имел и не имеет связей с Асланом Гагиевым. Анатолий Бибилов не знаком с Гагиевым и никогда с ним не встречался и не говорил даже по телефону. Никакого участия в выборной кампании Бибилова Гагиев не принимал.
К власти действующего президента Республики Южная Осетия привел народ республики. А заявления о том, что кто-то привел к власти президента страны, это оскорбление ее народа.
Понятно, что Гагиев, которому грозит пожизненное по обвинению в многочисленных тяжких преступлениях, пытается урвать напоследок немного внимания со стороны СМИ и общества. И в отличие от выборов 2017 года, он именно сейчас пытается влиять на политические процессы в Южной Осетии», – заявила Гассиева.
По её словам, оскорбления в адрес Бибилова не останутся без внимания – «обязательно последует юридическая оценка и обращение в суд».
- Как сообщалось ранее, 5 октября 2021 года в Ростове-на-Дону начался судебный процесс по уголовному делу Аслана Гагиева, обвиняемого в организации преступного сообщества и заказных убийствах.
- В июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии. Он обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд, незаконном обороте оружия и шести убийствах в 2012-2013 годах. В частности, ему предъявлено обвинение в убийствах зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Обвиняемый не признал, что организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, подготовленной «Кавказским узлом».
- Во время первого же заседания Гагиев заявил, что готов давать признательные показания, и потребовал провести более полное расследование, чтобы привлечь к уголовной ответственности заказчиков преступлений, пишет Русская служба Би-би-си.
В Киеве назвали провокацией сведения об украинском дроне в Беларуси
В Киеве назвали "очередной провокацией" утверждения властей Беларуси о запуске из Украины на территорию Беларуси беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 24 января.
"На смену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона", - написал в твиттере официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Посла Украины в Минске Игоря Кизима 3 февраля вызвали в МИД Беларуси, где вручили протест из-за запуска беспилотника. Белорусские власти утверждают, что украинский летательный аппарат был запущен с территории Украины в целях разведдеятельности в районе полигона "Брестский". Это один из полигонов, где проводятся совместные белорусско-российские военные учения, отмечает "Интерфакс".
В четверг же в Беларусь прибыл министр обороны России Сергей Шойгу – в преддверии запланированных на этот месяц масштабных совместных манёвров "Союзная решимость-2022". Они пройдут с 10 до 20 февраля.
Авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с Шойгу сказал, что Беларусь готова при поддержке России создать центры по освоению новейшего вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны. "Полезут - получат! Вот и вся война", - добавил Лукашенко, комментируя предположения по поводу российского вторжения в Украину.
На прошлой неделе Лукашенко заявил о возможности войны в Европе в случае прямой агрессии против Беларуси или союзной ей России.
За действиями Москвы пристально следят на Западе в связи с продолжающей поступать информацией о наращивании российского военного присутствия вблизи границ Украины и растущих опасений по поводу возможного российского наступления. Украина и её союзники опасаются, что атака может быть предпринята и с территории Беларуси.
Госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг в беседе с журналистами в Брюсселе отметил, что Москва за последние дни направила в Беларусь около 30 тысяч своих солдат и передовую военную технику.
- В Белом доме не исключают, что российская операция может начаться в феврале. Также Вашингтон заявлял об имеющейся у него информации, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения в Украину.
- Москва планы вторжения неоднократно отрицала, обвиняя в создании напряженности в регионе США и НАТО. Сведения о подготовке провокаций в Кремле назвали голословными. При этом сама Москва утверждала, что бойцы некой американской ЧВК якобы готовят в Донбассе провокации с использованием химикатов, но доказательства представлены не были.
Уровень воды – ниже критического. Работу «Ингури ГЭС» могут ограничить
Работа Ингурской гидроэлектростанции может быть ограничена из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище. Об этом сообщил гендиректор «Ингури ГЭС» Леван Мебония.
По его словам, уровень воды в водохранилище сейчас составляет 415.5 метров над уровнем моря, он уже ниже контрольной отметки в 420 метров.
«Очень мало притока и уровень тоже минимальный. Есть опасения, что через два-три дня будем только определенные часы в сутки работать», – сказал Мебония в комментарии агентству RESPUBLICA.
Падение уровня воды в водохранилище руководитель «Ингури ГЭС» связал с высоким уровнем потребления электроэнергии.
«Осадки в этом году даже лучше, чем в прошлом. Но при этом очень высокий уровень потребления», – отметил он.
В компании «Черноморэнерго» подтвердили, что в связи со значительно выросшим потреблением электроэнергии, расход воды в Джварском водохранилище увеличился, и уровень её приблизился к критической отметке.
«Хотим напомнить, что наряду с поступаемой электроэнергией из Российской Федерации, Абхазия также получает её и со стороны Ингур ГЭС. Ингур ГЭС на данный момент подаёт электроэнергию в часть восточных районов Абхазии», – сказано в сообщении.
В компании говорят, что приняты все меры для недопущения перебоев в системе энергоснабжения Абхазии.
Как сообщалось ранее, в декабре в самопровозглашенную республику Абхазия начались поставки электроэнергии из России.
Родственники Янгулбаевых в Чечне публично отказались от них
Представители тейпа Келой, к которому принадлежит правозащитник Абубакар Янгулбаев, отказались от него и его близких и прокляли их. Публичные выступления родственников распространил официальный аккаунт в инстаграме телеканала ЧГТРК «Грозный».
По словам брата Сайди Янгулбаева, имя которого не называется, тейп опозорен действиями семьи перед всей республикой и всем чеченским народом из-за того, что «эти негодяи прокляты».
«Мы заявляем, что они не являются нашей частью. Если до сих пор они были нашей фамилией, то теперь мы будем мстить, мы не отказываемся от их убийства. Если мы их настигнем, мы выстрелим. Он [Сайди] был старшим в нашей семье, должен был заменить нам отца, но именно из-за него мы сегодня в такой ситуации. Я бы сегодня отдал многое за то, чтобы не говорить это», – говорит брат Янгулбаева. Он также попросил прощения у главы республики и у всего чеченского народа.
Другой брат, представившийся Сайди-Амином, обещает, что если настигнет своего племянника Ибрагима Янгулбаева, которого чеченские власти называют администратором оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, раньше других, то лично его убьёт.
«Я сделаю все, чтобы настигнуть его раньше. Но если вы меня опередите, я прощаю вам его кровь. Я порываю с ними», – говорит он.
Бывший муфтий Чечни Шахид-Хаджи Газабаев, также представитель тейпа Келой, отметил, что весь тейп виноват в действиях семьи Янгулбаевых.
«Никто нас не простит за то, что они были представителями тейпа Келой. Где бы они ни находились, в какой бы стране, в каком бы уголке мира, мы должны позаботиться о них», – утверждает он.
С проклятиями в адрес семьи выступил и брат арестованной в Грозном матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева – Заремы Мусаевой.
Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в их адрес, заявив, что «эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землей».
- Накануне в центре Грозного прошел митинг, призванный показать единство чеченцев против семьи Янгулбаевых. По мнению чеченских властей, члены семьи стоят за критикующим правительство Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT. На митинге жгли, топтали и рвали портреты семьи Янгулбаевых, а также прямо угрожали им. По данным властей Чечни, собралось более 400 тысяч человек. По данным независимых наблюдателей, в 20 раз меньше.
- 20 января сотрудники МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно вывезли мать правозащитника Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили уголовное дело – якобы Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового. Её арестовали на 2 месяца.
- Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, их отец федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев и сестра находятся за границей. Ибрагим объявлен в федеральный розыск и арестован заочно.
Пашинян: в армяно-грузинских отношениях есть новая динамика
В отношениях Армении и Грузии налаживается новая динамика, – заявил глава армянского правительства Никол Пашинян на встрече с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури. На встрече присутствовал также начальник полиции Армении Ваге Казарян.
«Несколько дней назад здесь был министр юстиции Грузии, с которым, к сожалению, я не смог встретиться из-за ковида. Начальник полиции Армении ранее был с визитом в Грузии. Мы подвели итоги минувшего года на заседании Армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Тбилиси. До этого у меня было несколько встреч с премьер-министром Грузии, моим другом Ираклием Гарибашвили. И я придаю важность тому, что наши правоохранительные системы налаживают тесное сотрудничество. Это важно в плане безопасности наших стран и защиты правопорядка», – сказал он.
Никол Пашинян попросил передать приветствия и пожелания здоровья премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, который заразился коронавирусом.
Вахтанг Гомелаури поблагодарил за прием и передал премьер-министру Армении теплые приветствия от премьер-министра Грузии.
«Армения является очень важным партнером, соседом и дружественной страной для Грузии. Я всегда подчеркиваю, что армяне и грузины – самые близкие народы, мы очень близки и своими традициями, и культурой, мы близки во всех отношениях. Что касается нашего сотрудничества, то скажу, что после первой встречи мы уже подружились с начальником полиции. Хочу выразить готовность к дальнейшему сотрудничеству. Знайте, что мы всегда готовы поддержать и также готовы прислушаться к вашему опыту, который достаточно велик. То, что вы предприняли, я имею в виду, в частности, патрульную службу, является очень важной программой. Желаю вам успешного ее завершения», – заявил Гомелаури.
По информации пресс-службы правительства Армении, собеседники обменялись мнениями об отраслевых реформах в Армении и Грузии, поделились информацией о результатах процесса реформирования патрульной службы. Двусторонне была подчеркнута важность обмена опытом и постоянных контактов в духе армяно-грузинских дружественных отношений.
В преддверии визита Путина в Пекин опубликована его статья о Китае
Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин написал статью "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее". Она опубликована на сайтах Кремля и китайского информационного агентства "Синьхуа", отмечает издание "Коммерсантъ".
Президент России говорит о настрое Москвы на сотрудничество с Пекином и намерении укреплять с Китаем деловые связи. Одной из стратегических задач России названо ускоренное развитие соседствующих с Китаем Сибири и Дальнего Востока. "Эти территории - ближайшие соседи КНР. И мы намерены активно развивать межрегиональные связи. Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты", - написал Путин.
Он также упоминает "близкие и совпадающие" подходы двух стран к решению как региональных, так и глобальных проблем. "Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер", - подчёркивает российский президент.
Владимир Путин анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Она пройдёт в пятницу, 4 февраля, до начала церемонии открытия в Пекине зимних Олимпийских игр. Путин намерен присутствовать на этой церемонии.
Россия и Китай укрепляют связи на фоне резкого обострения их отношений с Западом. Для Москвы среди главных причин напряженности – ситуация вокруг Украины. Между Пекином и странами Запада, прежде всего США, споры связаны с торговлей, статусом Гонконга, Тайваня, морскими притязаниями КНР, а также обвинениями в серьёзных нарушениях Пекином прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском районе.
В декабре США, а также Австралия, Канада и Великобритания сообщили, что не направят своих официальных представителей на Олимпиаду в Пекин, связав бойкот с протестом против нарушений прав уйгуров. Китай в ответ заявил, что подобный шаг противоречит духу Олимпийских игр, и назвал решение попыткой вмешаться в проведение состязаний "из идеологических предубеждений, основанных на слухах и лжи".
США больше не называют «неизбежной» эскалацию вокруг Украины
Белый дом перестал использовать слово «неизбежный» для оценки возможных планов России по вторжению на территорию Украины. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время она отметила, что в Вашингтоне "до сих пор не знают", принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину. Поэтому США считают, что это может произойти "в любое время", подчеркнула Псаки.
Ранее об этом же говорил в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода госсекретарь США Энтони Блинкен. Соединенные Штаты по-прежнему не знают, чего в конечном итоге пытается добиться Кремль, концентрируя войска у границ Украины, заявил Блинкен. Единственный человек, который может ответить на этот вопрос – "это президент Путин", отметил он. При этом глава Госдепартамента США подчеркнул, что Россию ждут "серьезные последствия", если она изберет "дорогу агрессии".
По оценкам стран Запада, у границ с Украиной сосредоточено более 100 тысяч российских военных. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что дипломатические усилия, предпринятые союзниками Киева, помогают предотвратить вторжение, однако "худший сценарий всё ещё не исключён". При этом, по словам Кулебы, Украина по-прежнему не наблюдает такой концентрации российских сил, которая свидетельствовала бы о близком вторжении.
Власти Украины, указывая на то, что конфликт с Россией продолжается уже с 2014 года, называют заявления о неминуемом вторжении преувеличением. Президент Украины Владимир Зеленский даже призвал западные СМИ не сеять панику в стране.
Москва отрицает планы вторжения. В Кремле заявляют, что перемещения российских войск в пределах России – её внутреннее дело.
Грузия просит ЕС отказаться от термина «Южная Осетия»
Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе обратился к ЕС с просьбой не использовать термин «Южная Осетия». Об этом он заявил на заседании комитета, на котором присутствовал постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер.
По словам Самхарадзе, Южная Осетия – термин времен Сталина, который не признается Конституцией Грузии. Депутат считает, что необходимо использовать название «Цхинвальский регион».
«Это – сталинский термин, созданный в 1922 году. Неприятно, когда Евросоюз или любое государство-партнер Грузии использует название времен Сталина», – сказал он.
С Самхарадзе согласилась и член оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Теона Акубардия.
Свен Миксер, в свою очередь, заявил, что замечание депутатов парламента Грузии «важно и должно быть принято во внимание».
Байден и Макрон обсудили ответ России из-за ситуации вокруг Украины
Президент Франции не исключил, что в ближайшее время посетит Москву
Президенты США и Франции - Джо Байден и Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы в среду договорились согласовывать свои действия в ответ на действия России, которая продолжает наращивать военную мощь у границ с Украиной.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, лидеры двух стран подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили координацию как в области дипломатии, так и по введению быстрых и серьёзных экономических санкций в случае вторжения России на территорию Украины.
Байден и Макрон также договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт с союзниками по НАТО и партнерами в ЕС при решении этих вопросов.
Вчера же перед разговором с Байденом Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. После беседы французский президент заявил, что в ходе разговора обсуждался прогресс, достигнутый на переговорах о ситуации в Украине в рамках "нормандского формата". Макрон добавил, что и он и Владимир Путин хотят продолжить диалог с целью выполнения Минских соглашений.
Французский президент также заявил, что он вновь созвонится с Путиным в четверг. В зависимости от "прогресса в переговорах" Макрон не исключил, что в ближайшее время он посетит Москву.
Жителя Гальского района задержали за разбои, совершенные в 2009-2010 гг.
В Абхазии задержан разыскиваемый по подозрению в совершении особо тяжких преступлений житель села Дихазурга (Абаакыт) Гальского района Гогита Гулуа.
Как сообщили в МВД самопровозглашенной республики Абхазия, Гулуа подозревается в совершении серии разбойных нападений, имевших место в период с 13 декабря 2009 года по 29 декабря 2010 года.
«В ходе предварительного следствия установлено, что 13 декабря 2009 года, примерно в 19 часов, в селе Шашиквара Галского района Гулуа Гогита Вальтерович совместно и по предварительному сговору с Бицадзе Т. Н., Дзандзава Д. В, Дзандзава А. С. и Читая О. Г. совершили разбойное нападение на жителя данного села, в результате чего из дома потерпевшего были похищены денежные средства, бытовая техника, личные вещи и 300 килограмм ореха - нападавшие скрылись на принадлежащем хозяину домовладения автомобиле «Газель».
В тот же день данная преступная группа совершила аналогичное преступление в отношении второго потерпевшего, так же жительницы села Шашиквара, из дома которой были похищены личные вещи, ювелирные изделия, бытовая и хозяйственная техника, а также денежные средства и 200 килограмм ореха. Похищенное преступники погрузили в ранее угнанный автомобиль и покинули место преступления.
14 января уже 2010 года примерно в половине десятого ночи вооруженная группа лиц в составе Гулуа Г. В., Дзиндзава Д. В., Бицадзе Т. Н., Дзиндзава А. С., Антия М. М. и Читая О. Г. совершили разбойное нападение на семью очередных потерпевших, завладев денежными средствами и ювелирными изделиями.
А 29 декабря того же года вышеназванные лица, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, под угрозой применения насилия похитили денежные средства, 150 килограмм ореха, хозяйственную, строительную и бытовую технику, личные вещи – вплоть до носимой нижней одежды, мобильные телефоны, автозапчасти и автомобиль ВАЗ-2106 из дома потерпевших в селе Реп Галского района», – сказано в заявлении.
По информации ведомства, фигуранты данных преступлений в разный период времени были привлечены к уголовной ответственности.
«Последний же, Гогита Гулуа, скрывался от следствия и суда вплоть до 21 января текущего года, когда в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками УУР МВД совместно с оперативным составом ОВД по Галскому району в одном из частных домовладений города Гал», – заявили в МВД.
По информации ведомства, Гогите Гулуа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование проводит прокуратура Гальского района.
В Грузии от коронавируса скончались еще 42 пациента
В Грузии за сутки выявили 23 664 новых случая коронавируса (днем ранее был установлен антирекорд – 26 320 случаев).
Накануне провели 77 584 теста: PCR-тестов – 29 612, экспресс–тестов на антиген – 47 972. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 30,05%, за последние 14 дней составляет 24,27%, за неделю – 27,36%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 15 102. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 42 пациента.
Выздоровели еще 8326 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 250 108, выздоровевших – 1 038 391.
В настоящее время в Грузии 196 589 активных случаев инфицирования, в клиниках – 5723 пациента, 1139 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5411 человек, всего использовано вакцин – 2 736 590.
Госдепартамент: El País опубликовала подлинный ответ США на требования РФ
Госдепартамент и министерство обороны США подтвердили, что испанское издание El País в среду действительно опубликовало копии подлинных ответов США и НАТО на российские требования так называемых гарантий безопасности.
Как именно документы, которые американская сторона просила Москву не публиковать, попали в испанскую прессу - не сообщается.
Документы были переданы российской стороне на прошлой неделе. Официального ответа Москвы пока не последовало, хотя президент России Владимир Путин, выступая во вторник, дал понять, что не удовлетворён ответами США и их союзников.
Россия в декабре предложила США и НАТО заключить два договора, назвав их юридически обязывающими гарантиями безопасности. В частности Москва потребовала от стран Запада отказаться от приёма Украины и Грузии в НАТО, свернуть с ними военное сотрудничество, а также демонтировать военную инфраструктуру НАТО в странах Центральной и Восточной Европы. Требования были выдвинуты на фоне увеличения российской вооружённой группировки у границ с Украиной.
- В ответе НАТО на эти требования говорится, что союз не угрожает России. При этом он подтверждает приверженность принципу "открытых дверей", в том числе и для Украины. Россия, по мнению НАТО, нарушила принципы и обязательства, которые она взяла на себя, аннексировав Крым и нарушив ряд других договорённостей. В НАТО предложили вести с Россией переговоры по вопросам, связанным со снижением рисков, прозрачностью и контролем над вооружениями. При этом союзники заявили, что России следует вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы (российские власти утверждают, что в Украине и Грузии нет войск РФ, а в Молдове они размещены как миротворцы).
- В ответе Соединённых Штатов говорится, что Вашингтон готов обсудить с Москвой взаимные обязательства о неразмещении на территории Украины наземных ракетных пусковых установок и вооружённых сил на постоянной основе. Также США готовы обсудить с союзниками возможность предоставить России право проверок неразмещения ракет "Томагавк" на пусковых установках в Польше и Румынии - в обмен на предоставление Россией гарантий подобных проверок на двух российских пусковых установках. Также США готовы обсуждать дальнейшие сокращения ядерного арсенала, меры по повышению доверия при проведении учений в Европе, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности.
В Москве ранее заявляли, что изучают предложения США и НАТО. Официальные российские лица заявляли, что готовы к диалогу по предложенным вопросам, но при этом называли их второстепенными в сравнении с требованием Москвы отказаться от расширения НАТО.
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