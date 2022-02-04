Михаил Саакашвили потребовал обеспечить ему адекватное лечение

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе выступления на своем судебном процессе потребовал обеспечить ему адекватное медицинское лечение, подчеркнув, что в противном случае ему угрожает смерть.

«Уже пять недель ко мне не допускают врачей – в такой период, когда у меня очень сильная слабость, серьезные проблемы, связанные с гипертонией, тяжелая анемия и, исходя из этого, многие другие процессы. В то же время вы прекрасно знаете, что мое состояние ухудшается, я уже несколько раз терял сознание… Если у меня не будет возможности адекватного лечения, это, конечно же, закончится летально», – заявил экс-президент.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Саакашвили считает, что к нему не допускают врачей по прямому указанию основателя ныне правящей в стране партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзину Иванишвили. Он выразил уверенность в том, что в будущем международное правосудие подтвердит его заявления, одновременно установив факты бесчеловечного обращения с экс-президентом в тюрьме.

«Прокуратура Украины уже начала экстерриториальные процессы, и все люди, которые участвовали в моих пытках, я уверен, будут переданы в международный розыск», – сказал Саакашвили.

В ходе своего выступления экс-президент Грузии назвал судейский корпус «слугами Иванишвили», на что ему было сделано устное замечание за неуважение к суду.

Позже адвокаты Саакашвили попросили суд отреагировать на сказанное экс-президентом. Юристы хотели, чтобы суд своим решением обязал Специальную пенитенциарную службу Минюста допустить врача к заключенному. Судья Нино Чахнашвили ходатайство стороны защиты не удовлетворила.