Оппозиционному депутату Давиду Киркитадзе назначен залог в размере 5 000 лари

В отношении депутата парламента Грузии от оппозиционного «Единого национального движения» Давида Киркитадзе избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 000 лари (около 1 650 долларов). Соответствующее решение принял Руставский районный суд, пишет SOVA.

Прокуратура требовала залог в 10 000 тысяч лари, в то время как сторона защиты настаивала на том, чтобы Киркитадзе не была избрана мера пресечения. Сам фигурант дела судебное заседание покинул в знак протеста и не присутствовал на оглашении решения. Он назвал процесс постановочным, заявив, что не верит в справедливость грузинского суда.

Против депутата и еще троих лиц возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом у офиса ЕНД в Рустави. По версии следствия, 24 октября 2021 года они совершили нападение на лиц, протестующих против деятельности партии.

Три фигуранта дела проходят по статье о насилии, а Киркитадзе предъявлено обвинение по статье 126, прима-части 1, подпункту «С» Уголовного кодекса Грузии (Иное насилие, причинившие физические или психические страдания потерпевшему). Обвинение предусматривает до двух лет лишения свободы.

По словам адвоката Александра Мгеладзе, оппозиционный депутат не совершал преступления, и напротив, защищался. В свою очередь прокуратура утверждает, что Давид Киркитадзе не мог обороняться, поскольку никто не применял к нему физического насилия.