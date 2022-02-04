Подсудимая оппозиция

Сразу три судебных процесса над оппозиционерами проходят в столице Грузии. И если процесс над Михаилом Саакашвили и Гиги Угулава продолжается с прошлого года, то депутату от ЕНД Давиду Киркитадзе обвинения по новым эпизодам выдвинуты впервые. Все обвиняемые назвали происходящее сведением политических счетов.

В Тбилисском городском суде сегодня рассматривалось дело о незаконном пересечении государственной границы Михаилом Саакашвили. Заседание прошло на фоне акции протеста, организованной сторонниками бывшего президента.

Обвиняемый покинул зал суда после короткого выступления, в котором он сделал обзор политических событий:

«После моего приезда в Грузию политические процессы полностью изменились. Как известно, местным выборам никогда не придавали значения в Грузии, и это изменилось. Посмотрите, мы вырвали из рук власти важный город Рустави, в скором времени отберем Батуми и Зугдиди. Политические процессы сдвинуты с мертвой точки, борьба всегда имеет смысл!»

Напомним, на днях представитель партии экс-премьера Георгия Гахария стал председателем сакребуло Рустави. Его поддержали представители «Национального движения». Судебный процесс возобновится во второй половине февраля.

Логикой сведения политических счетов с оппонентами в «Нацдвижении» объясняют возбуждение уголовного дела против кандидата в мэры Рустави Давида Киркитадзе.

«Это ответ «Грузинской мечты» на то, что произошло в Рустави. «Мечта» полностью потеряла поддержку в городе, оппозиция в сакребуло получила рычаги управления. Они долго думали над ответом и остановили свой выбор на политическом судилище. Что касается перспектив приостановления моего депутатского мандата, то от «Мечты» можно ждать самого худшего, и они пойдут на все с ненасытным желанием сохранения власти», – заявил Киркитадзе.

Дело возбуждено по статье 126 Уголовного кодекса – «Насилие». В случае подтверждения вины депутату парламента грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, 24 октября на предвыборный штаб Киркитадзе было совершено нападение, все подробности инцидента были засняты на видео. Трое пострадавших в ходе стычки допрошены в отделении полиции. В оппозиции убеждены, что нападение было организовано СГБ Грузии.

В «Грузинской мечте» удовлетворены ходом следствия. На специальном брифинге заместитель председателя парламента Георгий Вольский заявил, что все предельно ясно и без судебных разбирательств.

«Очевидно, что было совершено преступление, и за ним должно последовать определенное реагирование. Физическое насилие имело место с его стороны и раньше. Суд определит степень его вины, и может ли быть проявлено снова снисхождение Давиду Киркитадзе, напавшему на полицейского, разбив ногой окно автобуса, его освободили тогда от ответственности», – сказал Вольский, имея, вероятно, в виду события декабря 2018 года, когда в селе в 30 километрах от Телави в ходе противостояния с преградившими оппозиционерам дорогу правоохранителями Киркитадзе пытался проникнуть в полицейский автобус через окно, ударив ногой сидевшего за рулем сотрудника МВД.

Фигурантом третьего судебного процесса является бывший кандидат в мэры Поти Гиги Угулава, обвиняемый в избиении дзюдоиста Бадри Гавашелишвили 11 декабря 2019 года. Сегодня подсудимый потребовал представить на заседании материалы с подробностями инцидента. По его словам, если бы эти записи были представлены суду, суд вынес бы вердикт гораздо раньше. Сам Угулава считает судебный процесс клоунадой.

«Был допрошен эксперт, который подтвердил подлинность протокола инцидента и видеозаписи, которая четко показывает, что факт был инсценирован, заранее продуман, как Гавашелишвили провоцировал Угулава, после чего произошли конфронтация и инцидент», – заявил адвокат Георгий Гелхаури.

Очередной местью власти назвали происходящее в оппозиции. Подзабытые дела на полках прокуратуры были оживлены в отношении политических оппонентов – Гиги Угулава, Ники Мелия, Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Ираклия Окруашвили, Давида Киркитадзе