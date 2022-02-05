Посол США призвала власти Грузии обеспечить справедливый суд над Саакашвили

Посол США в Тбилиси Келли Дегнан настоятельно призывает власти Грузии обеспечить справедливость суд над третьим президентом страны Михаилом Саакашвили. В эфире телеканала TV Pirveli дипломат подчеркнула, что общественность должна знать, легитимны ли обвинения, выдвинутые против него.

«Мы уважаем верховенство закона. Михаил Саакашвили был признан судом виновным. Не Соединенным Штатам определять качество судебного разбирательства. Дело передано в Европейский суд по правам человека, который и вынесет решение. Это соответствующее место для таких дел. Но по тем делам, который все еще находятся на этапе расследования, мы твердо призываем правительство обеспечить справедливость судебного разбирательства», - сказала Дегнан.

По словам американского дипломата, Саакашвили вернулся в Грузию в очень напряженное время – накануне выборов в органы местного самоуправления, «когда поляризация была очень глубокой».

Тем не менее, как отметила посол, «мы призвали правительство, как публично, так и в частных беседах», защищать права экс-президента и обеспечить достойное обращение с ним, обеспечить ему доступ к соответствующей медицинской помощи и справедливому суду, что является основным принципом Конвенции ООН по правам человека.

«Есть очень хороший базис для того, чтобы Михаил Саакашвили получал уважительное и достойное обращение», - добавила Келли Дегнан.