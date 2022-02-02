«Грузинская мечта» готова поспорить о бесчеловечном

Сегодня «Единое национальное движение» зарегистрировало инициативу о создании парламентской комиссии по расследованию бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили. Идею поддержали не все партии.

Для создания такой комиссии в основном и был прекращен «Нацдвижением» парламентский бойкот. У крупнейшей оппозиционной фракции 31 мандат, и то, что для одобрения инициативы необходимо не большинство, а треть голосов, или 50 мандатов, добавляет уверенности оппозиции.

Кроме «Грузинской мечты» в парламенте представлены 66 депутатов, однако их значительная часть дистанцируется от любого сотрудничества с «Нацдвижением». Два члена фракции «Граждане» и шесть представителей партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» не готовы голосовать за создание комиссии. Депутат Бека Лилуашвили считает, что нельзя понижать мандат комиссии ради второстепенных дел:

«Следственная комиссия является инструментом для выявления системных проблем, а не для актуализации повестки конкретного политика. Мы не поддержим эту инициативу, так как считаем, что деятельность такого органа должна быть направлена на решение насущных прав граждан».

«Гирчи» (четыре мандата) и «Стратегия Агмашенебели» (три мандата) с оговорками поддержали предложенный проект. Со своей стороны, партия «Лело» (три мандата) выступила с идеей создания других комиссий.

«Активизация «Нацдвижения» в парламенте позволяет обеспечить необходимое количество голосов, чтобы следственные комиссии начали работать. Существует несколько инициатив, в том числе комиссия по расследованию коррупции и комиссия по расследованию событий 5 июля. Таким образом, инициировано несколько следственных комиссий, и мы считаем, что парламент должен задействовать эти инструменты для выявления должностных лиц, причастных к совершению преступления», – заявил генсек партии «Лело» Бадри Джапаридзе.

В «Грузинской мечте» дали понять, что они против создания следственного органа, однако не исключают другого варианта развития событий. С заявлением по этому поводу выступил член большинства Гурам Мачарашвили.

«Радикальная оппозиция хочет использовать этот инструмент, чтобы как-то удержаться на политическом плаву. Мы не думаем, что комиссия необходима, однако, если они считают необходимым это сделать, у них есть для этого возможность. Если им удастся сформировать комиссию по расследованию дела Саакашвили, мы будем участвовать в ней, чтобы еще раз показать обществу правду», – заявил журналистам депутат.

В скором времени вопрос будет вынесен на голосование парламента. По словам наблюдателей, уже очевидно, что для утверждения инициативы ЕНД может не хватить всего пары голосов, если власть лишит депутатских полномочий трех оппозиционеров. Напомним, комитет по процедурным вопросам и правилам пока отложил рассмотрение вопроса о приостановлении депутатских мандатов лидеров «Дроа» Элене Хоштария, Лейбористкой партии Шалвы Нателашвили и «Лело» Бадри Джапаридзе.

В свою очередь, в «Нацдвижении» заявляют, что переговоры с несогласными оппозиционерами продолжаются, и есть шанс, что временная комиссия будет создана в ближайшее время.

«Главным результатом должны стать открытость следствия и установление ответственности всех лиц, действующих в этом деле от имени правительства», – заявила сегодня одна из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе.