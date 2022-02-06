Шторм, снег и ветер – в Аджарии борются с последствиями непогоды

Непогода создала проблемы в Аджарии – десятки высокогорных сел остались без электроэнергии из-за снегопада, а в черноморском городе Батуми шторм повредил набережную, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В субботу в горных районах высота снежного покрова превысила 50 сантиметров. На отдельных участках дорог движение транспорта было парализовано, некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Только в муниципалитете Шуахеви проблемы с подачей электроэнергии возникли в 15 селах.

В пресс-службе аджарского правительства сообщают, что к вечеру 5 февраля подача электроэнергии была полностью восстановлена, а подъездные пути к административным единицам расчищены. Спецтехника Департамента автомобильных дорог Аджарии продолжает работать на дорогах, которые соединяют населенные пункты.

С последствиями непогоды борются и в Батуми. Шторм повредил инфраструктуру Нового бульвара. Волны вынесли песок и гальку, размыта береговая линия. Осадки затруднили передвижение по улицам города.

«Работы по уборке улиц и береговой линии ведутся круглосуточно. В работах задействовано более 200 человек. Проезжую часть расчищает специальная техника. Параллельно происходит очистка тротуаров, водосточных решеток и дренажных каналов», - проинформировали в пресс-службе аджарского правительства.

По прогнозам синоптиков, непогода в Аджарии сохранится до 7 февраля. Ожидаются осадки. Если в Батуми – преимущественно в виде дождя, то в горах продолжит идти снег, а в высокогорье – метель.