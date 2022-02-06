Анастасия Губанова принесла сборной Грузии по фигурному катанию 67,56 балла

Сегодня, 6 февраля, на Олимпиаде в Пекине возобновились стартовавшие 4 февраля командные соревнования по фигурному катанию. В первый день соревнований от сборной Грузии среди мужчин с короткой программой выступили Морис Квителашвили, в ритмичных танцах Ревия-Казакова, а в спортивных танцах Сафина-Берулава. После их выступления наша команда оказалась на 6 месте в общем зачете, сообщает Общественный вещатель Грузии.

Для участия в произвольной программе и продолжения борьбы грузинам нужно было попасть в пятерку лучших. Многое зависело от сегодняшнего выступления Анастасии Губановой. В женском индивидуальном первенстве она приложила максимум усилий для достижения цели, красиво и безошибочно откатала программу и получила от судей 67,56 балла. Среди женщин Анастасия заняла четвертое место и добавила в общий актив грузинской команды 7 очков.

Прямыми конкурентами грузин были Канада и Италия. Канада выступила лучше, Италия - нет, хотя в итоге равное количество очков - 22:22 набрали команды Грузии и Китая. Именно между этими двумя командами и решалось, какая из них займет пятое место и перейдет в финал. Для этого потребовалось пересчитать дополнительные параметры, по результатам чего Китай с 16 очками занял 5-е место и получил право участия в произвольной программе, а грузинская команда набрала 14 баллов и соответственно оказалась на 6-й позиции.