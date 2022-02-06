Минкультуры говорит о нарушениях в работе Национального музея Грузии и обещает увольнения

В Минкультуры заявили о грубых нарушениях в работе Национального музея Грузии после публикации отчета Службы государственного аудита, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Этот отчет наглядно демонстрирует, что изменения, внесенные министерством культуры с апреля 2021 года, которые в том числе направлены на кадровые перестановки в Национальном музее, оптимизацию структуры, паспортизацию и инвентаризацию экспонатов, поиск и возврат экспонатов в музея, ремонт и реконструкцию зданий, оправданы и необходимы, и этот процесс должен продолжаться», - говорится в сообщении Минкультуры.

Госаудит опубликовала отчет о деятельности музейной сети 4 февраля. Мониторинг охватывает период с 2018 по 2020 год. Практически все нарушения, которые министерство определило, как грубые, касаются хранения и учета экспонатов. В частности, как заявляют в ведомстве, некоторые фонды музея не проводили описи экспонатов; в ряде случаев экспонаты размещались в ненадлежащих условиях, например, на чердаках или в подвалах, а некоторые фонды не были оборудованы исправной системой вентиляции и кондиционирования воздуха.

В Минкультуры также говорят о недостаточности механизмов контроля музейного имущества и бухгалтерского учета, что «увеличивает риски мошенничества, физического повреждения экспонатов». Ведомство также обращает внимание на то, что за отчетный период на различные выставочные площадки, в том числе за границей, из музейных учреждений вывезли 944 экспоната. Согласно отчету, из них своевременно возвращены были 584, а срок пребывания 360 продлен на год. Позже срок пребывания 321 экспоната был продлен еще на год.

Минкультуры также обвиняет администрацию музейной сети в «нецелесообразной и неправомерной» растрате государственных средств. Поводом послужили договоры об аренде, заключенные в предыдущие годы.

Тея Цулукиани, назначенная главой Минкультуры после девяти лет работы министром юстиции, неоднократно выступала с громкими обвинениями в адрес Национального музея Грузии и даже грозила началом уголовных дел. Одно из самых резонансных заявлений министра – об утрате экспонатов. В музее назвали эти обвинения беспочвенными.