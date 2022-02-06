Жителей Грузии призвали не звонить в «112» без необходимости

Нецелевые звонки затрудняют работу Центра управления общественной безопасностью «112» МВД Грузии в период, когда число обращений граждан значительно увеличилось из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении службы, распространенном сегодня, 6 февраля.

«112» - единый центр для принятия вызовов полиции, скорой помощи и пожарной службы. Он же принимает звонки от людей с симптомами коронавируса. В последнее время граждане стали жаловаться, что дозвонится по единому номеру невозможно.

«С начала пандемии «112» активно участвует в процессе борьбы с коронавирусом и работает в особом режиме, чтобы каждый гражданин получал своевременные и высококвалифицированные услуги. В течение суток в Службе «112» фиксируется до 35% нецелевых звонков и звонков информационного характера, что затрудняет рабочий процесс», - говорится в сообщении.

В службе напоминают, что для оперативного реагирования на вызовы «112» разделили на три канала:

112 – скорая медицинская помощь;

112-1 – полиция и пожарно-спасательная служба;

112-2 – COVID-19.

Кроме того, в случае лабораторного подтверждения коронавируса, можно позвонить по номеру «112-2» или зарегистрироваться на специальном портале. После подтверждения в «112», данные передают семейным врачам для дальнейшего наблюдения.

Из-за нового штамма «омикрон» Грузия переживает взрывной рост заболеваемости коронавирусом. В стране с населением около 3,7 миллиона человек ежедневно фиксируется более 20 тысяч новых случаев заражения. При этом от последствий коронавируса ежедневно умирают в среднем по 30-40 человек.