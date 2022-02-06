Когда Кадыров «съест» 1323-го? Интервью с Абубакаром Янгулбаевым (анонс)

Абубакар Янгулбаев – чеченский правозащитник, который был вынужден бежать из России. Какое-то время он скрывался в Грузии. Абубакар рассказал Эху Кавказа, как силовики выкрали его мать, держали в заточении брата, а также о том, как устроена жизнь в кадыровской Чечне. Полное интервью с Абубакаром Янгулбаевым смотрите завтра, 7 февраля на всех платформах Эха Кавказа.