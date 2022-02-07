В Абхазии вновь введены веерные отключения электроэнергии

Белорусский авторитарный руководитель Александр Лукашенко (США и ЕС не считают его легитимным президентом, обвиняя в фальсификациях на выборах) заявил, что в случае гипотетического наступления украинской армии на сепаратистов в Донбассе белорусская армия поведет себя «точно так же, как российская».

На вопрос российского телеведущего Владимира Соловьева: «То есть это будет совместно?» Лукашенко ответил «конечно». Он прямо не сказал, что Беларусь будет вместе с Россией воевать против Украины, однако его слова и их контекст допускают такую интерпретацию.

«Мы что, тут шутки шутим на южной границе?» - сказал также Лукашенко, имея в виду размещение в Беларуси, неподалеку от границы с Украиной, российских военных. Официально Минск и Москва заявляют о том, что военные прибывают для участия в совместных учениях, которые пройдут с 10 до 20 февраля.

США и их союзники считают, что Россия, собирая войска у границ с Украиной, могут готовить вооруженное вторжение в эту страну. Эти страны выражают обеспокоенность в связи с возможностью наступления также со стороны Беларуси - откуда до Киева ближе всего.

Россия категорически отрицает подготовку вторжения. Вместе с тем российские официальные лица, включая президента Владимира Путина, неоднократно давали понять, что Россия даст силовой ответ на возможное наступление Украины в Донбассе. Украина отрицает планы такого наступления. В Киеве и на Западе опасаются, что Россия может инсценировать агрессивные действия украинских войск, чтобы оправдать вторжение.

Отношения между Беларусью и Украиной существенно испортились после того, как Киев осудил режим Лукашенко за подавление массовых протестов в Минске в 2020 году.

В том же интервью Владимиру Соловьеву, отрывки из которого публикуются в воскресенье, Лукашенко высказал мнение, что спустя 15 лет Украина, как и Казахстан, могла бы присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Какими он видит пути достижения этой цели, он не сказал.

Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в страну. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц пишут агентство Reuters и Washington Post.

В Беларусь для участия в учениях прибывают российские войска и военная техника, включая ракетные комплексы «Искандер» и системы ПВО С-400.