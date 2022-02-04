Абхазская неделя: рецепт от пандемии и звонок президента

Пандемия и выборы – две главные темы недели. И это понятно: в Абхазии начались выборы в парламент и проходят они на фоне резкого ухудшения эпидемситуации.

В Центральной избирательной комиссии уже зарегистрировано более ста инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты и пять партий, которые также выдвигают своих кандидатов. На самом деле высокий спрос на депутатские места в Абхазии вещь обычная, рекордные 148 кандидатов были зарегистрированы в 2012 году. Нынешние выборы могут превзойти этот показатель. Пожалуй, самым необычным выдвижением стало выдвижение Лаши Сакания, который известен абхазской общественности тем, что, находясь в статусе помощника президента Бжания, используя свои должностные полномочия, незаконно ввез в Абхазию через грузино-абхазскую границу в августе 2020 года лидеров грузинской партии «Альянс патриотов Грузии». Свою скандальную известность бывший советник президента намерен использовать на выборах – он баллотируется по приграничному с Грузией округу Абхазии, в котором проживает в основном грузинское население. Есть и еще одна заслуживающая внимания история в биографии этого кандидата, который второй раз лишился должности помощника депутата парламента, когда в феврале прошлого года пытался незаконно провести в Абхазию, но теперь уже через российско-абхазскую границу, оборудование для добычи криптовалюты.

Напомню, что выборы в парламент Абхазии проходят по мажоритарной системе в 35 округах и в новый парламент выдвигается более 50% действующих депутатов нынешнего созыва.

Но от выборов к пандемии. После новогодних праздников в Абхазии значительно возрос уровень заболеваемости – на карантине медицинские и учебные учреждения, столичная администрация и даже посольство России в Абхазии. Высокие показатели смертности: в январе в больницах Абхазии от коронавирусной инфекции скончались 42 человека, всего от пандемии в Абхазии скончались 602 человека. В эту статистику не попадают граждане страны, которые скончались от пандемии за пределами страны, и те, кто не находился на лечении в стационаре, а лечился дома. Однако высокие показатели смертности и заболеваемости не смущают политиков, и действия власти направлены на оправдание проведения выборов в столь сложной эпидемситуации.

В феврале введены жесткие ограничения для людей, сдающих ПЦР-тесты на бесплатной основе. Если ранее в лабораториях тестировалось до 1 500 человек в день, то теперь до 500 человек. Усложнена и процедура сдачи ПЦР-тестов – они принимаются при наличии ярко выраженной симптоматики у пожилых людей и у беременных, все остальные должны получить направление врача и при сдаче теста у них должна быть повышенная температура. Есть подозрение, что таким образом власти пытаются занизить статистику заболеваемости COVID-19. «Все молодые люди, которые просто хотят знать, почему у них поднялась температура, – таким пациентам мы забор производить не будем», – сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик. На этой неделе она удивила общественность своим обращением, в котором содержится новый рецепт борьбы с пандемией – «не поддаваться панике, не читать никакие соцсети». Любопытная деталь – видеообращение Скорик было размещено на странице Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook.

Надо заметить, что и с вакциной в стране проблемы. Есть случаи, когда молодым людям в пунктах вакцинирования отказывают в прививке, заявляя, что молодой организм справится с заболеванием и без вакцинирования. Возникают проблемы и с госпитализацией заболевших – им предлагают лечиться самостоятельно в домашних условиях. Выгоды от такой постановки сразу две: снижение статистики и уменьшение расходов на борьбу с пандемией. И первое, и второе понятно, если смотреть на пандемию через призму выборов. Уже очевидно, что власть намерена провести их любой ценой, даже чрезвычайной ситуации.

Между тем рост заболеваемости COVID-19 отягощают и бытовые условия – постоянные отключения электричества и отсутствие воды. На этой неделе из-за перегруза в сети сгорела подстанция на Ткуарчальской ГРЭС. Жители районного центра и прилегающих к нему территорий остались без электричества. А энергетики продолжают «готовить» население к еще большим проблемам, сообщая, что уровень воды в Джварском водохранилище, от которого зависит работа ИнгурГЭС, упал до критического уровня.

Рукотворный энергокризис, организованный два года назад руководством республики, которое пыталось заработать на легализации майнинга, вызывает недовольство потребителей. Жители поселка Цандрыпш намерены предпринять отчаянный шаг: они объявили в социальной сети, что по причине отсутствия электричества откажутся принимать участие в выборах.

Тем временем, пока страна захлебывается от пандемии и энергетического кризиса, власти страны массово выезжают в Москву для проведения консультаций по вопросам гармонизации законодательства.

Вот уже второй месяц отсутствует в стране и президент. Две недели назад пресс-служба Аслана Бжания сообщила, что он был прооперирован где-то за пределами страны. Диагноз, конечно, не сообщается. По официальной информации, за это время он дважды позвонил в Абхазию: первый раз, чтобы поговорить с премьер-министром о текущей ситуации, а второй – 31 января. Сотрудники силовых ведомств доложили Аслану Бжания, как прошли российско-абхазские антитеррористические учения в Сухуме. Это был последний звонок от президента Абхазии на этой неделе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия