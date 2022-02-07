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Когда Кадыров «съест» 1323-го?

Когда Кадыров «съест» 1323-го?
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Когда Кадыров «съест» 1323-го?

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Что может произойти с семьей, которую глава Чечни Рамзан Кадыров объявит своим врагом? Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев, который временно скрывался в Тбилиси, в интервью Эху Кавказа рассказал, как силовики выкрали его мать, держали в заточении брата, а также о том, как устроена жизнь в кадыровской Чечне.

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