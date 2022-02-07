Когда Кадыров «съест» 1323-го?

Что может произойти с семьей, которую глава Чечни Рамзан Кадыров объявит своим врагом? Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев, который временно скрывался в Тбилиси, в интервью Эху Кавказа рассказал, как силовики выкрали его мать, держали в заточении брата, а также о том, как устроена жизнь в кадыровской Чечне.