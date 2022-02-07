Прохиндиада, или Закон против права

Наше законодательство – мечта любого прохиндея, так как большая часть нормативных документов несет в себе лазейки, недоговоренности, противоречит здравому смыслу и полностью оторвана от реальности, в которой мы живем. Чего только стоит наше пенсионное право, которое каким-то замысловатым путем, вопреки принципу равенства всех перед законом, выделяет отдельные группы людей – депутатов, таможенников, судей, прокуроров и так далее. Они потребляют ресурс всех остальных налогоплательщиков, тех самых, кто, проработав всю жизнь на родное государство, получает пенсию в размере 500 рублей. Или льготы по оплате электроэнергии, предоставляемые группе весьма обеспеченных чиновников и служащих в стране. Даже «новенький» закон о декларировании, принятый под нажимом общественности, почему-то бьет не по коррупционерам, а по бессребреникам и используется как инструмент зачистки пространства от неугодных специалистов.

На прошлой неделе из-за того, что с опозданием сдал декларацию, уволен директор районного ТВ Темир Курбанов. Профессионал, без которого не было бы ГалТВ, положивший несколько лет жизни на создание технических возможностей и коллектива, при зарплате около 10 000 рублей, самым дорогим имуществом которого является раздолбанный автомобиль, уволен в рамках борьбы против коррупции. И это не смешно – первая жертва закона или прецедент создан. На очереди еще несколько десятков таких же: к примеру, специалист с опытом работы, руководитель ветеринарной службы в том же Галском районе или руководитель детского реабилитационного центра и так далее. Не знаю уж где руководство района, рьяно взявшееся за исполнение закона о декларировании, найдет кадры такого же уровня, но очевидно, что что-то в этом законе не бьется с идеей инициаторов.

Показательно и то, что по какой-то закономерной случайности многие представители СМИ оказались в перечне чиновников, не сдавших декларации, – в основном это редактора национальных журналов и газет с мизерным бюджетом и полным отсутствием возможности что-то украсть. Скорее всего, они и не предполагали, что этот закон адресован им, так как декларировать им особенно нечего. Это я все к тому, что закон о декларировании, смысл которого борьба с коррупцией, стал инструментом в руках тех, кто намерен избавиться от профессионалов и порядочных людей, случайно оказавшихся в системе.

Но сейчас у нас выборы, которые запланированы на 12 марта, и я переключусь на странности выборного права, которое позволяет законодательно закрепленной прохиндиаде маршировать по нашей стране. По этому поводу не возмущался только ленивый, а на президентских выборах 2019 законодательство, содержащее двусмысленную трактовку, стало причиной серьезного политического кризиса. Побузили, договорились, а воз и ныне там. Периодически электорату подбрасывают кость в виде мелких и ничего не значащих поправок, но основа закона остается незыблемой. Хотя электорат давно созрел и не желает, чтобы его выбор ограничивали, к примеру, пропиской. И действительно – избираются депутаты республиканского уровня, а голосуют за них как за депутатов в муниципальные органы власти. Да и сами кандидаты, словно не осознавая свой статус, занимаются вкручиванием лампочек на остановках и латанием наших изуродованных дорог. Отказаться от этого принципа руководство страны, которое на выборах по полной программе использует административный ресурс, не желает. И это понятно – дай электорату волю, и ситуация выйдет из-под контроля, и вместо послушного парламента получится еще одна ветвь власти. По логике вещей электорат должен отказаться от участия в этой пародии на демократию, тем более что по первым предвыборным программам, которые раньше срока появились в социальной сети, очевидно, что часть выдвиженцев смутно представляет, с какими проблемами они столкнутся, а другая – откровенно направляется в парламент, чтобы лоббировать личные интересы. Будет еще третья, незначительная – она создаст видимость демократии, не имея возможности повлиять на принятие решений.

А теперь о курьезных деталях, которые выявились в процессе выдвижения кандидатов. Напомню, что выборы у нас по-прежнему происходят по мажоритарной системе, но наше выборное законодательство позволяет выдвигать кандидатов от партий – по одному в каждом из избирательных округов. Это могут быть члены партии, а могут быть и не члены партии.

Закон о выборах немногословен. В нем сообщается, что решение о выдвижении должно приниматься на партийных съездах – бумажка о проведении съезда, подписанная председателем партии и секретарем, – это все, что необходимо сообщить ЦИК. Не требуется предоставлять списки участников съезда, результаты голосования или хотя бы численность делегатов съезда.

И, конечно, партии всегда пользовались своим правом выдвижения кандидатов, но при этом старались соблюсти приличия: партийные мероприятия по выдвижению кандидатов бравировали своей многочисленностью, на них приглашались СМИ, представители Центральной избирательной комиссии оповещались о времени и месте проведения мероприятия. Кого уж там приглашали для достижения массовости на свои съезды – членов своей и родственных партий, соседей или родственников, – не важно. Так или иначе, перед местом проведения съезда в обозначенное время было много машин и много людей. Нынче случился какой-то шабаш, и о тайных сборищах свидетелей партийного выдвижения общественность узнает опосредованно – из сообщений самих партийных лидеров некоторым СМИ. Никакой другой активности замечено не было, но общественность даже и догадаться не могла, во что превратились на нынешних выборах такие выдвижения, если бы недавно в социальной сети не появилась любительская видеосъемка зала дома культуры, в котором партия «Народный фронт Абхазии» выдвигала своего кандидата. Судя по кадрам пустого зала, на мероприятии, обозначенном в информационном сообщении как съезд партии, присутствовало менее 10 человек. К сожалению, со всех остальных партийных «съездов» утечки видеоинформации не произошло, иначе бы мы понимали, что это видео, попавшее в соцсеть, не исключение и есть и другие партии, которые свои междусобойчики объявляли съездами. Чего только стоят противоречивые сообщения двух информационных агентств о массовом выдвижении кандидатов проправительственной партией «Амцахара». Здесь несложно заметить, что списки выдвиженцев менялись уже после «съезда», признаки которого так и не были замечены общественностью.

По логике выборного законодательства, которое оговаривает, что кандидат, выдвинутый инициативной группой, должен представить в ЦИК подписи 200 избирателей. Получается, что на съезде партии, выдвинувшей одного кандидата, должны были присутствовать как минимум 200 делегатов съезда, а у партии, выдвинувшей девять кандидатов, в работе съезда должны были принять участие как минимум 1 800 делегатов. Но наше законодательство не страдает никаким присутствием логики и мало озабочено принципом равенства людей перед законом. И от этой пародии выборов веет безумием. Поэтому тем, кто все еще намерен принять участие в выборах в парламент, стоит подумать не о самих выборах, а об их последствиях.

Сегодня в парламент выдвинулись люди, которые не скрывают, что идут лоббировать бизнес-интересы, представляющие угрозу для нашей страны в вопросах энергетики, демаркации границ, распродажи недвижимости, добычи нефти и так далее. И если в новом парламенте седьмого созыва они окажутся в большинстве, то мы потерям страну уже 12 марта.

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