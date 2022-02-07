Инициативная группа выдвинула Владимира Пухаева кандидатом в президенты

Собрание инициативной группы в поддержку Владимира Пухаева состоялось сегодня, 7 февраля, в Цхинвали. За выдвижение своего кандидата на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия единогласно проголосовали свыше 100 участников мероприятия, регистрация продолжилась и во время собрания.

Председателем собрания был избран Игорь Алборов, а секретарем – Аннет Кулумбегова. По словам Алборова, Владимира Пухаева он знает с детства с самой положительной стороны. Он отметил, что Пухаев с красным дипломом окончил академию имени Фрунзе в Москве, а также выделил его незаурядные лидерские качества, пишет информагентство «Рес».

«Решение баллотироваться на пост президента я принял ради своего народа, своей Осетии. Наша республика должна процветать. Своей задачей я также ставлю улучшить жизнь тех, кто с оружием в руках отстаивал свою родину, им мы должны уделить достойное внимание», - сказал в свою очередь Владимир Пухаев.

Сегодня также прошло собрание инициативной группы по выдвижению на пост президента депутата югоосетинского парламента Гарри Мулдарова. Председателем собрания избрали Зазу Дриаева, а секретарем Жанну Кабисову. На собрании инициативной группы было зарегистрировано 110 человек, единогласно проголосовавших за выдвижение своего кандидата.

Председатель собрания Заза Дриаев назвал Мулдарова перспективным представителем молодежи. Кандидата на собрании поддержал и депутат Алан Алборов. Он тоже охарактеризовал Мулдарова как справедливого и честного человека.