Югоосетинская неделя: Джако целится в президента, депутаты – в ЦИК

Информационную неделю Южной Осетии сделал Аслан Гагиев, известный также под псевдонимом Джако, которого СМИ называют самым опасным российским криминальным авторитетом и киллером номер один. Суд над Гагиевым все еще продолжается в Ростове-на-Дону. Прямо в зале заседаний Южного окружного военного суда, видимо, в перерыве и по окончании судебного заседания он дал интервью североосетинскому изданию region15.info.

В этом интервью он рассказал о своем весомом вкладе в победу нынешнего президента Анатолия Бибилова на выборах 2017 года и попросил за это прощения у народа. Видеобеседа с Гагиевым распростилась в осетинском сегменте социальных сетей 3 февраля и с тех пор активно обсуждается.

По мнению политического редактора «Основы» Руслана Тотрова, очевидно, этот сюжет станет одной из тем на предвыборных дебатах. Вряд ли оппоненты Бибилова откажутся от такого аргумента, но, в принципе, он уже почти ничего не решает:

«История предельно странная: внезапно заговоривший криминальный авторитет, который, по сути, предстал вершителем судеб целого государства Алания. Понятно, что ни подтвердить, ни опровергнуть слова Аслана Гагиева решительным образом невозможно – для этого нет никаких документальных оснований. Мне интересно другое, я хочу акцентировать внимание слушателей на другом аспекте истории. Я весь день слышу консолидированный информационный шум, который сводится к тому, что теперь от репутации Бибилова камня на камне не осталось. Дескать, это последний гвоздь в импровизированную крышку политического гроба все еще президента Южной Осетии. Друзья мои, позвольте, слова Аслана Гагиева о том, что он привел к власти Анатолий Бибилова, а также все едкие и меткие междометия, которыми господин Джако наградил президента государства Алания, на самом деле никакого репутационного урона последнему не наносят. Анатолий Бибилов пал настолько низко политически, да и цивилизационно, что откровения Аслана Гагиева уже ничего не нарушат, потому что этот замок, простите мне высокопарность и эвфемизм, действительно был разрушен до основания задолго до того, как заговорил криминальный авторитет: дело Джабиева, по сути, конституционный переворот в парламенте, инициированный президентом, сдача Грузии исконных территорий. Вот это уничтожило политика Бибилова, а не сентенции Аслана Гагиева».

Официальный ответ на интервью Аслана Гагиева последовал в тот же день. Со специальным заявлением выступила пресс-секретарь президента Дина Гассиева:

«Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов никогда не имел и не имеет связей с Асланом Гагиевым. Анатолий Бибилов не знаком с Гагиевым и никогда с ним не встречался и не говорил даже по телефону… Никакого участия в выборной кампании Бибилова Гагиев не принимал. К власти действующего президента Республики Южная Осетия привел народ республики. А заявления о том, что кто-то привел к власти президента страны, – это оскорбление ее народа. Понятно, что Гагиев, которому грозит пожизненное по обвинению в многочисленных тяжких преступлениях, пытается урвать напоследок немного внимания со стороны СМИ и общества. И, в отличие от выборов 2017 года, он именно сейчас пытается влиять на политические процессы в Южной Осетии».

Я посмотрел все четыре части этого интервью в зале суда. В нем Аслан Гагиев предстает в разных ипостасях.

Перед нами крепкий, но уже немолодой горец. Он восхищается скромностью и благородством боксера Мурата Гассиева, качествами, которые, увы, стали редкостью в наше время. Он негодует по поводу убийства Инала Джабиева. Перед нами осетин, переживающий за судьбу своего народа. Аслан Гагиев не раскаивается, но и не делает из себя пример для подражания. Ему вообще не интересно обсуждать свои дела, он лишь с медицинской точностью констатирует – его жизнь закончилась.

И в то же время перед нами предводитель преступного синдиката «Джако». «Старший брат», без согласия или даже материального участия которого, кажется, не обходилось ни одно значимое событие в Осетии. И этот статус предполагает, что он не прощает несдержанных обязательств и не оставляет незакрытых счетов.

Именно на это похожа критика Аслана Гагиева в адрес президента Бибилова, судя по лексическому значению употребленных лагерных терминов. Его заявление о том, что он едва ли не назначил всех президентов после Кокойты, – это в общем-то вполне понятная метафора, но нет никаких сомнений в том, что он говорит правду о своем участии в избирательных кампаниях.

Конкретика начинается с момента посещения его эмиссаром Бибилова. На тот момент он был на свободе, а финансирование избирательной кампании начал, судя по хронологии событий, уже сидя в австрийской тюрьме, в ожидании экстрадиции.

По утверждениям источника, со ссылкой на человека из окружения Алана Гагиева, сиделец вложил в избирательную кампанию Бибилова девять миллионов долларов США и сто автомобилей «Нива» в виде товарного взноса.

Вопрос – зачем? Вряд ли это акт благотворительности. Но тогда что взамен? Кресло премьер-министра для протеже Гагиева? Это смешно. Пожалуй, единственно существенное, что мог бы предложить взамен Анатолий Бибилов, как и его предшественник Леонид Тибилов, звучит так:

«Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы» от 14 октября 2014 года. Договор ратифицирован Федеральным законом от 02.03.16 № 39-ФЗ, вступил в силу 21 апреля 2016 года.

Никаких подтверждений этому нет, но, кажется, это то немногое, если не единственное, что мог бы предложить со своей стороны политик за поддержу настолько значительную. Подчеркиваю: этот договор не предполагает ни досрочного освобождения, ни даже смягчения приговора, но возможность отбывать наказание в теплом климате, недалеко от дома.

Вопрос чисто теоретический: случись такое, мог бы Бибилов это устроить?

В начале срока, наверное, мог. Он тогда был в почете, ему стелили ковровые дорожки, его принимал Путин. Он многое сделал – распустил армию, завел в республику российских правоохранителей. Наверное, похлопочи он тогда, глядишь – и осужденные к длительным срокам подельники Гагиева уже сидели бы в цхинвальской тюрьме в ожидании, когда к ним присоединится старший брат после вынесения приговора.

А вот Бибилову второй половины президентского срока – это вряд ли бы удалась. Уже не те отношения с первопрестольной.

В рамках этой версии или любой другой, в которой речь идет о возможных договоренностях, такая быстрая реакция пресс-секретаря Гассиевой звучит как отрицание или разрыв каких-либо обязательств. Но предводитель синдиката как будто предвидел и это. Он обещает достать тех, кто его предал, перечисляет какие-то имена и ставит в конце списка скорее не точку, а многоточие.

Еще одно, завершающее к этой истории.

Что бросается в глаза – почти часовое интервью в зале заседаний Южного окружного военного суда, и не федеральному телеканалу, а региональному интернет-ресурсу. При этом непонятно, зачем все-таки ехала из Владикавказа в Ростов-на-Дону журналист. Если ее интересовало уголовное дело, то где вопросы по сути предъявленных обвинений? Получается, она заранее знала, о чем пойдет речь? Конечно, какой-то неожиданный поворот во время общения возможен, но все-таки хотя бы один вопрос из тех, с которыми она проехала шестьсот километров, должен был прозвучать?

Без них это интервью похоже на акцию, причем со стороны тех, кто может организовать часовое интервью в зале заседаний Южного окружного военного суда.

* * *

К другим новостям.

С 28 января по 1 февраля по меньшей мере тринадцать депутатов югоосетинского парламента направили письма председателю ЦИК Эмилии Гагиевой с указанием на несоответствия избирательному законодательству и другим нормативным актам инструкций ведомства, изданных в преддверии апрельских выборов президента. Народные избранники требуют исправить нарушения.

Речь идет об инструкции «О порядке выдвижения кандидата на должность президента РЮО инициативной группой избирателей и порядке регистрации уполномоченных представителей», опубликованной 22 января на официальном сайте ЦИК. К примеру, в документе ЦИК указано, что с 20 февраля 2022 года заканчивается срок подачи уведомлений от политических партий и инициативных групп.

Это противоречит положениям конституционного закона «О выборах президента» (п. 8 ст. 28): «Уполномоченными представителями политических партий, избирательных блоков и инициативных групп избирателей до 18 часов, не позднее чем за 35 дней до выборов в ЦИК, предоставляются следующие документы…» То есть возможность подать документы у инициативных групп сохраняется до 5 марта 2022 года. Получается, ЦИК самовольно сократил срок подачи документов на тринадцать суток.

Неправомерен, по мнению парламентариев, и ряд требований, связанных с необходимым перечнем документов. Например, предоставление нотариально заверенного протокола регистрации членов инициативной группы избирателей при проведении собрания для выдвижения кандидата: «Ни конституционный закон «Об основных гарантиях избирательных прав», ни конституционный закон «О выборах Президента РЮО» не устанавливают требование представления указанного протокола регистрации членов инициативной группы».

Парламентарии требуют устранить все несоответствия в кратчайшие сроки. Один из подписантов – депутат парламента от партии «Ныхас» Зита Бесаева, считает, что ЦИК обязан отреагировать на нарушения:

«Есть инструкции, которые недавно утвердил ЦИК в отношении кандидатов, которые будут выдвигаться от партий и от инициативных групп. В этих инструкциях есть некоторые несоответствия с законом о выборах президента и с законом об основных гарантиях. Поэтому мы среагировали на это и считаем правильным, чтобы ЦИК не превышал свои полномочия, а руководствовался законами. Потому что есть дополнения, которые не прописаны в этих законах. Несмотря на это, ЦИК решил самостоятельно отрегулировать эти вопросы, и инструкции вступают в противоречия с этими законами. Поэтому мы были обязаны на это среагировать. Это уже начало, когда мы видим, что есть нарушения в этой области, поэтому промолчать – это неправильно».

Обратить на это внимание, по словам депутата, должна и Генпрокуратура, хотя особой надежды на ведомство нет:

«К сожалению, и это еще раз приходится отмечать, что у нас прокуратура недостаточно хорошо осуществляет надзор за исполнением законов, несмотря на то, что бывают реагирования депутатов и обращения. И мы не видим, чтобы прокуратура принимала в этом активное участие. Поэтому особой надежды, наверное, нет, но в то же время депутаты парламента будут отстаивать, конечно, позиции и исполнение законов в любом случае».

Депутат Давид Санакоев, который также подписал обращение к Центральной избирательной комиссии, в беседе с «Эхом Кавказа» отметил, что как реакция ЦИК, так и ее отсутствие будут очень показательными:

«Инструкция ЦИК не может быть выше, чем закон. А требования закона очень четко прописаны, по крайне мере, по тем позициям, которые они там отражают. Поэтому посмотрим на реакцию ЦИК. Если ЦИК изменит все это в короткие сроки, значит, наверное, по недоразумению были допущены ошибки. Если же они начнут противостоять и захотят узаконить вот эти нарушения закона, тогда нужно будет предпринимать совершенно другие меры, так как это будет сигналом, что они пытаются провести выборы с нарушениями уже на первом этапе, даже до регистрации. То есть несколько нарушений, которые усложняют возможность провести нормальную предвыборную кампанию. Посмотрим на реакцию ЦИК. Если ЦИК сразу же начнет менять инструкции, то хорошо, если нет, тогда мы видим преднамеренные действия ЦИК по фальсификации каких-то материалов или по усложнению для отдельных кандидатов возможности регистрации и так далее. И будет соответствующая реакция, мы не допустим нарушения закона. В прокуратуру обратимся, к президенту, ко всем, к кому возможно, в том числе к избирателям. Если они хотят выборы без выборов, то пусть не реагируют».

Иными словами, мы наблюдаем, как новый состав Избиркома начинает прыгать по старым граблям. Как и прежде, его малопонятные и, главное, сомнительные с точки зрения права инициативы вновь грозят оставить выборы президента без признаков легитимности и законности.

Председатель ЦИК Эмилия Гагиева пока ответила в публичном пространстве со страниц информагентства «Рес»:

«В свою очередь, хочу отметить большую радость в связи с тем, что депутаты парламента, наконец, обратили пристальное внимание на избирательное законодательство хотя бы в разгар кампании по выборам президента республики…»

Шеф Избиркома выступила со встречными упреками – ЦИК более двух месяцев назад направил в парламент поправки к законам «О выборах президента» и «Об основных гарантиях избирательных прав», которые должны были убрать противоречия между этими законами. Депутаты тогда проигнорировали обращение ЦИК, поэтому теперь, указывает Эмилия Гагиева, избиркомовцы сами, как могут, выходят из положения.

Ответ не без лукавства. Например, ни в одном из законов не прописана необходимость нотариально заверять все документы, которые кандидат сдает в ЦИК. Это нововведение никаких противоречий не нивелирует, а, наоборот, создает новые.

Как пообещала Эмилия Гагиева, «ЦИК республики обязательно ответит на все обвинения в кратчайшие сроки».

Некоторые депутаты, с кем удалось обсудить ситуацию, памятуя о придирках ЦИК на парламентских выборах, считают, что дело перепиской с Эмилией Гагиевой не ограничится, уж лишком многое поставлено на карту. Она ничего не гарантирует, поэтому депутаты намерены привлечь к дискуссии и потребовать официальной реакции у Минюста и Генеральной прокуратуры. Возможны обращения в суд. Все для того, чтобы не только устранить противоречия с законом, но и зафиксировать правила, которые потом невозможно будет пересмотреть.

О своем намерении участвовать в выборах президента Южной Осетии уже заявили тринадцать граждан.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия