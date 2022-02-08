Квителашвили идет пятым после короткой программы на Олимпийских играх

​В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона, продолжавшиеся дольше пяти часов. В основном они были посвящены ситуации вокруг Украины и затребованными Москвой гарантиям безопасности со стороны НАТО.

Владимир Путин назвал встречу полезной и содержательной, отметив, что некоторые идеи Эммануэля Макрона могут лечь в основу дальнейших совместных шагов по обеспечению гарантий, которые будут предприняты в ближайшие дни. Лидеры договорились созвониться после визита Макрона в Киев, поездка намечена на вторник.

Путин несколько раз подчеркнул, что вступление Украины в НАТО может в перспективе означать полномасштабную войну в Европе. По словам российского президента, альянс обозначает Россию как противника, а вступление Украины в НАТО и попытки вернуть контроль над Крымом автоматически втянут европейские страны в военный конфликт с Россией — ведь они вынуждены будут вступиться за союзника.

Президент Франции в свою очередь отметил, что взгляды Путина по отдельным вопросам отличаются от позиции стран ЕС. В частности Макрон считает политику "открытых дверей" НАТО необходимой для существования альянса. Кроме того, работа над новыми гарантиями безопасности не может вестись в условиях несоблюдения старых договоров, отметил Макрон.

По его словам, переговоры с Путиным не означают уже готовых договорённостей о чём либо, но президент Франции рад, что диалог вообще начался.

Макрон за последнюю неделю трижды говорил по телефону с Путиным как о ситуации вокруг Украины, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности. Во вторник французский лидер отправится с визитом в Киев.

Накануне с визитом в США прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидается, что на следующей неделе германский лидер посетит Киев, а потом – Москву.

Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти 4 страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.

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