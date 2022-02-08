В Грузии выявили более 24 тысяч случаев коронавируса, 54 пациента скончались

Александр Лукашенко, которого Запад не признаёт легитимно избранным президентом Беларуси, заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Как только я пойму и президент [РФ] мне скажет, что в этом есть необходимость», – сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

Как пишет ТАСС, Лукашенко также задался вопросом: «В этом есть какая-то необходимость жизненная?»

В отношении признания Крыма частью России Лукашенко пояснил свою ранее заявленную позицию, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.

«Я обратился не только к олигархам, но и кое-кому, к своим гражданам, чтобы они занялись заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму», – сказал он.

В августе прошлого года Александр Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский президент назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».

Ранее Лукашенко говорил, что если Минск признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то «сразу возбудится Грузия, возбудятся страны, где есть территориальные претензии, сразу Запад вспушится» и что вряд ли это нужно самой России.

Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.