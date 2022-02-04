Два года внутриковидной борьбы

В Грузии продолжает бушевать пандемия. С начала этого месяца число ежедневно выявляемых случаев не опускается ниже 20 тысяч в сутки. Центр по контролю над заболеваниями обнародовал очередной отчет, в котором рассматриваются тенденции, выявленные в ходе наблюдения за циклами пандемии.

Пандемия коронавируса стала причиной избыточной смертности в Грузии. Избыточная смертность – это временное увеличение смертности в стране по сравнению с ожидаемой. Так, согласно данным IDFI, в Грузии в 2021 году скончались 59 638 человек. Эта цифра рекордная за последние 28 лет. При этом в 2021 году жертвами COVID-19 в Грузии стали 11 298 человек.

«В 2020-м и 2021 году избыточная смертность различается в различных возрастных группах. По сравнению со средним числом летальных случаев в 2015-2019 годах, в 2020 году в возрастной группе до 60 лет избыточная смертность не фиксируется, а в группе от 60 лет – да, с октября месяца. В 2021 году избыточная смертность наблюдается с августа в группе до 60 лет и в группе от 60 лет в течение всего года», – говорится в отчете Национального центра по контролю над заболеваниями.

Избыточная смертность, вызванная пандемией, согласно документу, представляет собой один из самых важных вопросов, нуждающихся в глубинном изучении в координации с Минздравом.

Всего с начала пандемии по 1 января 2022 года в Грузии ковидом заболели около 937 тысяч человек. Из них более 37 тысяч – представители медперсонала. А это почти половина (47,8%) от общего числа всех сотрудников медучреждений. 143 человека скончались.

Как много людей переболели ковидом повторно? Согласно отчету центра, с начала пандемии по 31 декабря 2021 года было выявлено около 11 тысяч случаев возможного реинфицирования. Средний возраст пациентов, заразившихся ковидом во второй раз, – 36 лет. Самому маленькому пациенту при этом было четыре месяца, а самому старшему – 94 года.

«Средний промежуток между первым и вторым подтверждением (инфекции) составляет 291 день. Минимальный – 69, а максимальный – 589. Показатель возможного реинфицирования на 100 тысяч человек наиболее высок в группе женщин от 30 до 39 лет. Из описанных 10 997 случаев возможного реинфицирования COVID-19 в 52 случаях была зафиксирована смерть. Все – в группе старше 40 лет. Из всех случаев возможного реинфицирования иммунизацию в период между первым и повторным заражением прошли 1883 человека».

Из этих 1883 пациентов скончались четверо.

Всего за пандемию коронавирусом заразились и более 10 тысяч беременных. Так, в 2021 году на учете состояло около 63 тысяч женщин. Из них у 7326 подтвердился ковид. Глава перинатального центра клиники им. Гудушаури Паата Жоржолиани говорит, что, несмотря на то что в случае с «омикроном» болезнь по большей части протекает легко, он рекомендует всем беременным привиться. А тем, кто это уже сделал, – получить бустер-дозу. В высокой группе риске, по его словам, находятся беременные с хроническими заболеваниями.

«В третьем семестре могут возникнуть проблемы и у матери, и у плода. Среди беременных коронавирус вызывает осложнения в плане задержки роста плода и его развития. Также он протекает очень тяжело среди беременных с диабетом, и риски возрастают», – сказал врач.

Согласно данным Национального центра по контролю над заболеваниями, по 1 января включительно в Грузии в общей сложности было сделано более 2,5 миллионов прививок.

Анализ, проведенный эпидемиологами с начала вакцинации по 31 декабря 2021 года, указывает на то, что шанс заразиться ковидом среди невакцинированных лиц в 7,7 раз больше, чем среди привитых.

Новый штамм «омикрон», доминирующий сегодня в Грузии, частично изменил «правила игры». Впрочем, эпидемиологи сходятся во мнении, что бустер-доза для защиты необходима.

«Самый сильный сдерживающий фактор от «омикрона» – третья прививка. «Омикрону» присущ высокий показатель реинфицирования. Многими исследованиями установлено, что (бустер) защищает от инфицирования на более чем 80%, также высока защита и от госпитализации и смертности», – заявил глава центра Амиран Гамкрелидзе.

Согласно плану, утвержденному Советом по иммунизации, Грузия намерена привить 70% взрослого населения до июля этого года. План иммунизировать 60% граждан до конца 2021-го выполнить не удалось. На сегодня привиты около 42% взрослого населения Грузии.