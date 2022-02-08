В Цхинвали ввели новую форму осмотра коронавирусных больных

На новую форму осмотра больных с подозрением на коронавирус перешли в Цхинвали. Об этом сообщила руководитель амбулаторно-поликлинического медцентра Тамара Санакоева.

По её словам, 7 февраля был обследован 161 человек, из которых к 127 пациентам медицинские бригады выезжали на дом, а 34 человека были осмотрены в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники Республиканского многопрофильного медицинского центра.

«В первый день работы по новой системе не могли не возникнуть сложности. Некоторые из них мы предусмотрели, другие будем преодолевать, исходя из опыта первых дней. Мы предполагали, что несмотря на информационное освещение, определенная часть жителей республики, и, прежде всего, из сел, не знают еще о новой форме осмотра, поэтому в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники РММЦ принимали врач и медсестра. Заблаговременно повесили объявление на двери приемно-сортировочного отделения в здании старого роддома о том, что отделение закрыто и врачей можно вызывать на дом, и информация прошла в СМИ», – рассказала Санакоева.

Как пишет агентство «Рес», с 7 февраля у цхинвальцев появилась возможность делать ПЦР-тесты на коронавирус, вызвав медиков на дом. Как рассказали в Минздраве, такое решение было принято в связи с жалобами горожан на очереди в приемно-распределительном центре РММЦ, чтобы исключить необходимость находиться в одной очереди с потенциально инфицированными и в связи с большим количеством заболевших сотрудников. Были созданы шесть бригад, состоящих из врача и медсестры. После осмотра во время вызова на дом врач делает назначение на тест, который делается сразу.

Как пояснили в Минздраве, результаты теста будут сообщаться сотрудниками только в случае положительного теста. Если больному не позвонили в течение трех дней, значит тест отрицательный.