Руслан Тотров: «Меня повеселили инфо-мурзилки Анатолия Бибилова»

В осетинском сегменте соцсетей продолжается обсуждение скандального интервью криминального авторитета Аслана Гагиева. Подсудимый, которого российские СМИ называют киллером номер один, на прошлой неделе в интервью североосетинскому изданию region15.info заявил, что финансировал избирательную кампанию югоосетинского президента. Пресс-служба Анатолия Бибилова тут же назвала эти заявления ложными. Со своей версией происхождения скандального интервью выступили пропрезидентские силы в соцсетях.

Начало информационной недели в Южной Осетии сделал этот пост анонимного администратора интернет-группы «Ныхас»:

«Вернемся к «сенсационному» интервью Гагиева. Очень многие уверены, что это интервью – дело каких-то призрачных спецслужб и что Бибилов больше не угоден РФ и это дело заказали российские спецслужбы для его отстранения. Да, это дело заказали, и Джако не готовился к нему. 1 февраля на заседании суда во время перерыва к Гагиеву подошла журналистка и задала компрометирующий вопрос про президента РЮО. Зная об отношении Гагиева к Бибилову, а также нервную обстановку на суде, девушка и заказчик понимали, как он отреагирует. Вот и появилось это чудесное интервью, которое всполошило весь инет. На самом деле, все было банально и просто. А вот заказчиком я считаю Руслана Тотрова, который принимает активное участие в выборах президента Южной Осетии, а вот кого из кандидатов поддерживает, пока не ясно».

«Ныхас» – это закрытая группа, в которой состоят почти шестнадцать тысяч пользователей. Ресурс уже много лет осуществляет информационную поддержку президента Бибилова на условиях анонимности авторов. Публикации и обсуждения выходят в общедоступное пространство в виде скриншотов. Заявление админа группы в таком же виде разместили у себя телеграм-каналы «Площадь Свободы» и Rajdian, снабдив их своими комментариями.

Из них, говорит политический редактор «Основы» Руслан Тотров, он узнал, что это он организовал почти часовое интервью с Асланом Гагиевым в зале заседаний Южного окружного военного суда:

«Сколько бы ни храбрилась пресс-служба президента, надо понимать, что по всем невербальным признакам тряхануло президента и его команду очень сильно после заявления Аслана Гагиева.

– С чего вы так решили? Что об этом говорит?

– Последовавшее за этим заявлением неожиданное молчание от мачо-президента Бибилова. Я сразу вспоминаю, как отреагировал на выпад со стороны Гагиева депутат Государственной думы от Северной Осетии Зураб Макиев – вышел, встал перед камерой и все объяснил. Потому что здесь затронута репутация очень серьезно. Мы-то с вами понимаем, что ее нет как таковой у президента, но в его-то глазах она есть. А Бибилов молчит и будет продолжать молчать. Ну вот словами пресс-секретаря Дины Гассиевой они что-то сказали... Это одна часть, а вторая – то, что сегодня с утра меня повеселило дико абсурдное предположение инфо-мурзилок Анатолия Бибилова, будто это я заказал интервью с Асланом Гагиевым. У страха глаза велики. Паника в рядах Бибилова совершенно очевидна и закономерна. В конце концов, сколько бы они не хорохорились на публику, но вечером, положив голову на подушку и проваливаясь в тревожную дрему, они прекрасно понимают, что шансов выиграть выборы у Анатолия Бибилова чуть меньше, чем нисколько. Оттого и реагируют так нервно на любые раздражители и придумывают небылицы о происхождении тех или иных событий. Видите, теперь Тотров не дает им покоя. Я всемогущ, по их мнению, настолько, что на раз-два могу организовывать интервью с самим Джако, в котором он будет атаковать Бибилова. Чудесно, что я могу сказать».

Эта публикация в «Ныхас» немного похожа на попытку перевести скандал в другую плоскость. Создать встречную информационную волну: кто за этим стоит, в чем стратегическая задача организаторов провокации. И таким образом вывести из поля зрения сами заявления Гагиева.

Как это могло бы выглядеть, продемонстрировала в комментариях под публикацией об интервью пользователь «Фатима Турманон»:

«Речь не о Бибилове, в которого все уперлись в пылу конкурентной борьбы. Если верить Гагиеву, то он нам «поставил» всех президентов последних 20-ти лет... Получается, что мы на весь мир должны кричать о том, что 20 лет под криминальным управлением? В унисон информационной войне против Южной Осетии?.. Вот это все к чему сейчас? Смысл какой?»

Наверное, можно было придумать что-то более изящное, если бы товарищи, отвечающие за информационную поддержку, были внимательнее к комментариям. А так, все скатились к анонимному троллингу.

По мнению сопредседателя движения «Союз Алания-Россия» Роланда Келехсаева, это не лучший способ парировать информационные атаки:

«Из анонимных пользователей сейчас популярны, скажем так, скоморохи, такие как, например, «Цицерон Ксанти». Они сливают достоверные истории в юмористическом изложении, беззлобно и весело глумятся над событиями и их участниками. Это такая местная сатира, вариант советского киножурнала «Фитиль». Но вот злобствующие анонимы или, как их называют «боты», скорее раздражают общество, нежели влияют на его мнение. Все понимают, в чьих интересах эти ребята стараются. И, конечно, они совершенно не подходят для того, чтобы отвечать на какие-то обвинения в адрес политиков, государственных деятелей. Это явно не их уровень. Поэтому никакой пользы они не приносят – только вред».

Есть у местных наблюдателей и такое предположение по поводу неуклюжей реакции пропрезидентского информационного ресурса. Возможно, предполагают они, тех, кто на самом деле организовал это интервью, президенту лучше за усы не дергать, особенно во время избирательной кампании. Уж лучше троллить Тотрова.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия