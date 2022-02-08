В Абхазии позитивно восприняли заявление Александра Лукашенко

В МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали заявление Александра Лукашенко, не исключившего признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Абхазское ведомство позитивно оценило слова Лукашенко, которого Запад не признаёт легитимно избранным президентом Беларуси.

«Подобный шаг со стороны Минска подтвердил бы курс Президента А. Г. Лукашенко на выстраивание прочных союзнических отношений между Беларусью и Россией», – сказано в заявлении абхазского МИДа.

В Сухуми говорят, что Абхазия «открыта для полноформатного диалога с дружественными России государствами, разделяющими справедливые чаяния народа Абхазии».

«Развивая союзнические отношения с Россией, Абхазия была бы заинтересована в налаживании официальных контактов с Республикой Беларусь, которая является стратегическим союзником Российской Федерации, членом Союзного государства России и Беларуси, полноправным и активным участником Содружества независимых государств и Организации договора о коллективной безопасности.

Выражаем надежду, что Республика Беларусь, разделяющая базовые международно-правовые принципы, включая принцип равноправия и самоопределения народа, поддержит избранный народом Абхазии курс на формирование свободного независимого государства и последует примеру своего стратегического союзника – Российской Федерации», – сказано в заявлении ведомства.

Сегодня стало известно, что глава абхазского МИДа Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву.

По информации пресс-службы, в рамках поездки планируется провести ряд рабочих встреч с представителями федеральных ведомств Российской Федерации и другими официальными лицами.