Гиги Угулава предлагает объединить оппозицию под зонтиком «Нацдвижения»

Гиги Угулава выступил с инициативой превратить самую крупную оппозиционную партию Грузии «Единое национальное движение» в «партию-зонтик», которая объединит конкурирующие оппозиционные партии. Об этом бывший мэр Тбилиси заявил в эфире телекомпании «Пирвели».

«Партия-зонтик» - такой термин используется, например, в Америке, где существует множество фракций, конкурирующих друг с другом, и эта конкуренция является публичной, открытой. Эта реформа принесет «Национальному движению» еще больше избирателей и политически активных людей, тех, кто действительно хочет оставить Советский Союз в прошлом», - заявил Угулава.

По его словам, борьбы одного только «Национального движения» недостаточно.

«Национальное движение» должно стать «партией-зонтиком», чтобы многие политики или политические группы могли войти на этот корабль, но будут бороться за свою повестку дня, но не смогут сохранить свою идентичность. Это нужно сделать и, насколько я вижу, Ника Мелия делает это. Еще многое предстоит сделать. Должна появиться политическая составляющая», - считает Угулава.

Между тем лидер оппозиционной непарламентской партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия уже назвал предложение Угулава «абсурдным». По словам Бокерия, «Европейская Грузия» не может серьезно рассматривать эту идею.

«Политическое объединение должно основываться на ценностях, взглядах. Любой другой тип объединения либо обречен на провал сам по себе, либо принесет стране провал и катастрофу, ярким примером чего является «Грузинская мечта». Поэтому мы - «Европейская Грузия» - даже не рассматриваем эту идею всерьез. Мы не можем серьезно рассматривать эту абсурдную идею», - заявил Гига Бокерия.

Следует отметить, что Гиги Угулава ранее также был членом «Европейской Грузии», однако после выборов в парламент 2020 года покинул партию и вернулся в ряды «Национального движения».