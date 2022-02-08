Оппозиционное движение призвали стать единым и национальным

В оппозиции продолжается полемика на тему консолидации для победы над «Грузинской мечтой». Сегодня Гиги Угулава предложил противникам власти объединиться под эгидой «Нацдвижения» как самой крупной партии. Не у всех данная идея нашла понимание.

По мнению бывшего мэра Тбилиси, только консолидация оппозиции способна сдвинуть глыбу «Грузинской мечты», обладающей неограниченным финансовым и административным ресурсом.

«Национальное движение» сегодня представляет идейное наследие борьбы за независимость, оно противостоит «Грузинской мечте», которая представляет собой рудимент советской эпохи. ЕНД на сегодня является самой крупной партией, своеобразным зонтом, под которым должны собраться все противники режима. Должен быть создан работающий политсовет, в котором члены разных партий будут вести дискуссии о будущем Грузии. Это, разумеется, позволит привлечь на сторону оппозиции больше количество избирателей, недовольных сегодняшней властью».

Заявление Угулава прозвучало в то время, когда, по всей видимости, в рядах «Нацдвижения» наметился очевидный раскол, признак которого можно увидеть в недавней публикации телеканалом «Имеди» заявлений лидера ЕНД Ники Мелия. Съемка скрытой камерой зафиксировала, как Мелия категорически возражает против возвращения Саакашвили в Грузию, так как «зарубежные партнеры эту идею не поддержат».

Согласно записи, Мелия ведет беседу с одним из сторонников партии:

«Если вы скажете своему соседу, что ваша и наша главная идея – это «свобода для Миши», это не сработает. 50 процентов вины, что сегодня «Мечта» находился у руля, – это наша «заслуга», результат нашей беспомощности... Мы вышли играть в футбол против сильного соперника без разминки».

Сегодня в «Грузинской мечте» предрекли скорый крах своего главного противника. Призыв Угулава прокомментировал депутат правящей команды Созар Субари:

«Мы давно видим, что Ника Мелия идет одним путем, Саакашвили и некоторые его сторонники идут другим путем, это очень заметно по их заявлениям. Иногда они пытаются хоть как-то прикрыть друг друга, но чаще у них это очень плохо получается. Этот разлом уже виден невооруженным глазом, и, думаю, никакие призывы не спасут «Национальное движение», о котором, по всей видимости, скоро мы будем говорить в прошедшем времени», – заявил Субари.

У некоторых оппозиционеров инициативы Угулава также не нашли поддержки. Партия «Гирчи» категорически дистанцировалось от ЕНД, как и «Европейская Грузия». Бывший соратник Угулава Акакий Бобохидзе считает, что при полностью пропорциональной избирательной системе в 2024 году консолидация под единым зонтом, напротив, приведет к потере голосов:

«Все набранные голоса противников Иванишвили попадут в общую копилку оппозиции. Поэтому считаю, что искусственное объединение не пойдет на пользу общему делу. Например, кто-то собирается в пику Иванишвили голосовать за Георгия Гахария или за кого-нибудь еще. А участие этих сил в одной упряжке с «Нацдвижением» снова вернет их к «Грузинской мечте». Мы должны консолидировать своих избирателей, а не политиков».

По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, предложенное Угулава объединение существенно видоизменит электоральную базу «Национального движения», но никак не пойдет на пользу умеренному крылу оппозиции.

«Как это возможно – объединиться под эгидой «Национального движения» и сохранить? Если все объединятся под одним зонтиком и скажут, что наша цель – освободить Саакашвили, они потерпят поражение на выборах, большой философии здесь не нужно. Было бы лучше, если бы партии, оставшиеся за пределами двух главных сил, объединились отдельной группой. У них не будет проблем с проходными барьерами, к тому же они быстрее найдут общий язык», – резюмировал Вахтанг Дзабирадзе.