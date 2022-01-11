Движения в «Нацдвижении»

В Грузии ломают голову, размышляя о кадровых изменениях в руководстве крупнейшей оппозиционной партии «Нацдвижение». По решению политсовета Ника Мелия сохраняет за собой пост председателя, но смещен с должности главы политсовета. Этот пост занял депутат Коба Накопия, которого называют «главной кассой партии». Цели «Нацдвижения» остаются неизменными – освобождение Михаила Саакашвили и досрочные парламентские выборы. Их политические противники эти кадровые перемены квалифицируют как внутрипартийный кризис в «Нацдвижении».

«Мы хотим, чтобы от перестановки мест слагаемых сумма изменилась», – сказал Ника Мелия накануне, сообщая о кадровых перестановках в партийном руководстве. Он сохранил за собой пост председателя «Нацдвижения», по совместительству будет курировать столичное отделение партии, а совмещаемый им ранее пост главы политсовета уступил Кобе Накопия. Тот до этого был генсеком, теперь эту должность займет Петре Цискаришвили.

«Все ради усиления партии», – убеждал Коба Накопия журналистов, призывая не искать в этих перестановках какой-либо подтекст, подковерные игры и прочие внутрипартийные интриги. И все-таки в объяснениях Накопия можно было прочесть, что партия недовольна управлением Ники Мелия:

«Ника Мелия, который стал председателем партии в декабре 2020-го, совмещал и должность главы политсовета. Это было временно. В политсовете очень много дел, работы, требуется много времени и правильный менеджмент. Поэтому решили и мне сказали: «Коба, может, ты перейдешь сюда, теперь будешь на этом фронте». Там же решили выдвинуть Петре (Цискаришвили на пост генсека), у которого очень хорошие качества организатора».

Петре Цискаришвили, в свою очередь, пришлось согласиться с журналистами: он и Накопия – отнюдь не новые лица в «Нацдвижении», а скорее ветераны, но теперь под их чутким руководством, выйдя в регионы, как к этому призывает из тюрьмы Михаил Саакашвили, очень скоро партия пополнится молодыми кадрами, новыми лицами. Однако для всех, новых и старых членов «Нацдвижения», цель остается прежней – добиться освобождения Михаила Саакашвили из заключения и назначения досрочных парламентских выборов.

И хотя признаков противостояния Михаил Саакашвили и Ника Мелия не подавали, недосказанность в их взаимоотношениях все-таки была заметна. На такие подозрения наводило и то, что Мелия, в отличие от того же Накопия, практически не наведывается в тюрьму к Саакашвили. И стиль правления у него другой. При нем представители партии стали смелее высказывать свое личное, отличное от партийного, мнение.

К примеру, сегодня депутат фракции «Нацдвижение» Роман Гоциридзе на своей странице Facebook публично раскритиковал парламентский бойкот своей партии.

«Расхожая отговорка о том, что «в рутине мы участия не принимаем», – выдумка лентяев. Мы должны быть везде в парламенте. Мы создали полный комфорт «Грузинской мечте» за последние годы. Вместо того чтобы министры перед приходом в парламент ночами не спали, их визит превратился в формальную прогулку», – пишет Роман Гоциридзе и там же добавляет, что все равно поступит так, как решит партия. Прежние председатели «Нацдвижения» такого публичного инакомыслия своих однопартийцев не допускали.

Видимо, такая степень свободы и демократичности Ники Мелия не по душе Михаилу Саакашвили, считает оппозиционный депутат «Гирчи» Герман Сабо:

«Михаил Саакашвили сейчас в тюрьме, и, нервничая, он многое представляет по-другому. Видимо, он переживает, что в случае если он надолго сядет в тюрьму, а его партия продолжит работу в парламенте и будет следовать другой повестке дня, его значимость уменьшится. Такими переменами он усилил свои позиции, искоренив все риски возникновения другой, отличной от его собственной, повестки дня в партии».

Другие оппозиционеры кадровые перестановки в «Нацдвижении» расценили как обычный внутрипартийный процесс. А в правящей «Грузинской мечте» – как доказательство своего предположения, что в «Нацдвижении» настал кризис и идет процесс саморазрушения. Глава парламентского комитета по вопросам процедур и правил Ираклий Кадагишвили обращает внимание на то, за что неустанно «Нацдвижение» критикует основателя правящей партии Бидзину Иванишвили – за российское происхождение его миллиардов. Такое «пятно», правда, более меньшего размера, Ираклий Кадагишвили обнаружил и в биографии нового председателя политсовета «Нацдвижения» Кобы Накопия:

«Решение политсовета («Нацдвижения») еще раз показало, что у них в партии проблемы с точки зрения системных вопросов, политической тактики и стратегии. А главой политсовета был избран человек, чья деятельность и генезис в политике были напрямую связаны с Россией».

Дело в том, что Коба Накопия, уроженец Гали, в 90-е годы прошлого века часть своего богатства сколотил в России. Он считается единственным задекларированным миллионером в рядах «Нацдвижения». Как полагается, с недвижимостью на Канарах, в России, в Грузии и компанией в офшоре на британских Виргинских островах. Депутат трех созывов парламента с 2008 года, Накопия считается золотой жилой бывшей партии власти, в прямом и переносном смысле оставаясь главным казначеем «Нацдвижения» и владея многие годы золотодобывающим и металлообрабатывающим предприятиями.

Кроме денег, предполагает политолог Вахтанг Дзабирадзе, Коба Накопия привлек внимание Михаила Саакашвили еще одним качеством:

«Он (Накопия), судя по его заявлениям, безоговорочный исполнитель указаний Саакашвили. Так же, как Цискаришвили, который всегда выделялся своей агрессивностью. Такими перестановками в партии стараются создать новый имидж партии, ожидания в рядах сторонников. Прогнозы о распаде «Нацдвижения» чрезмерно преувеличены. Эта партия сохранит контроль над своим электоратом, потому что это не связно с партийными кадрами – с Мелия или Накопия. Основной фактор, которым электорат привязан к «Нацдвижению», – это Саакашвили. Хоть он и в тюрьме, он остается не только лидером, но и генератором идей. И, видимо, скоро обнародует и обещанную программу экономического развития страны».

Тем не менее предлагаемую «Нацдвижением» и Михаилом Саакашвили повестку дня Вахтанг Дзабирадзе не считает выигрышной ни для самой партии, ни для Грузии в целом.