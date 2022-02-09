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Саакашвили спел гимн Украины на суде

Саакашвили спел гимн Украины на суде
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Саакашвили спел гимн Украины на суде

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На судебном процессе по делу о растрате госсредств экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спел гимн Украины.

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