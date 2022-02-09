Новая песня о старом пиджаке

Сегодняшний судебный процесс над экс-президентом Михаилом Саакашвили по так называемому делу пиджаков прошел в атмосфере скандала и на фоне акции протеста. Свой творческий вклад внес и сам подсудимый.

Сегодняшнее судебное заседание началось со скандала. Депутат парламента Тако Чарквиани потребовала прекратить судилище над «реформатором-президентом», после чего ее выдворили из зала.

«Стыд и позор! Коррупционер-прокурор судит человека, который построил государственные институции. Я была противником Миши в течение девяти лет, но теперь страна попала в руки российских коррупционеров», – прокричала Тако Чарквиани.

Напомним, прокуратура обвиняет третьего президента в растрате девяти миллионов лари. Вместе с Михаилом Саакашвили на скамье подсудимых бывший глава специальной службы государственной охраны Грузии Темур Джанашия.

Как утверждает защита, только 720 тысяч лари были потрачены Саакашвили на «косметологию и ботокс», а 350 тысяч лари – на оплату президентского стилиста. Нет, отвечает сторона обвинения, массаж, приобретение картин, обучение сына, отдых в Таиланде и на спа-курортах – в итоге, как посчитали в прокуратуре, бесцельно было истрачено около девяти миллионов лари.

«Какова была настоятельная необходимость похудения (мэра Тбилиси) Гиги Угулава, которая обошлась стране в 114 тысяч лари?! Гостиничный сервис (певицы) Софо Нижарадзе, который обошелся государству в 5500 лари?! Поговорим об этом!» – предложил на судебном заседании прокурор Георгий Муджири.

В ответ Михаил Саакашвили продемонстрировал несколько фото, на которых, по его утверждению, изображены фешенебельные здания действующего премьера Ираклия Гарибашвили и других высокопоставленных чиновников.

«Сандра (Рулофс, бывшая супруга) вернулась в старую квартиру, купленную ее отцом. Моя мама живет в квартире моей бабушки, построенной в 90-е годы, которая была конфискована судом. Как и 20-летняя «Тойота» бабушки. Вот тут фотография дома прокурора Джарджи Циклаури. Я всю жизнь мечтал иметь дом в Гудаури, но у меня его нет», – заявил Саакашвили.

Сторона защиты требовала допросить действующего главу специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе, который возглавляет службу с февраля 2013 года, и на период его работы пришлось восемь месяцев президентства Михаила Саакашвили. Впрочем, последний от дачи показаний отказался, сославшись на то, что его показания могут в будущем использоваться против него самого.

«Вас не мучает совесть, господин Анзор? Вы точно знаете, что за все, в чем обвиняют вашего коллегу, его могут посадить на 9 лет... Неужели они не напомнят вашим детям и внукам, что вы посадили в тюрьму невиновного человека?» – обратился Михаил Саакашвили к Анзору Чубинидзе.

На заседании слово попросил бывший глава специальной службы Темур Джанашия:

«Я стараюсь подтвердить, что в мой период, а также до и после меня, в службе не было никаких незаконных действий. Мне сегодня стыдно, когда глава ССБ ведет себя подобным образом, отворачивается от правды, не поддерживает своего бывшего сотрудника», – заявил Темур Джанашия.

Согласно доводам стороны защиты, в 2013 году, во время правления «Грузинской мечты», Анзор Чубинидзе по факту оплатил расходы президента, которым еще оставался Михаил Саакашвили, на несколько миллионов лари, что сопоставимо с тратами, за которые судят Джанашия. Однако, как утверждает защита, официально из них задокументированы несколько сотен тысяч лари, остальные бумаги скрыты. Эти средства были потрачены на гостиничные услуги, питание, покупку билетов. По словам адвоката Беки Басилая, молчание Чубинидзе весьма показательно:

«Государственная служба охраны была обязаны осуществлять траты на содержание президента страны. Ничего противозаконного в этом нет. Вот документ, где Чубинидзе обязывает службу выделить 50 тысяч лари на обслуживание президента. Собственно, он мог доказать, что никаких преступлений Саакашвили и Джанашия не совершали».

Впрочем, согласно возражению прокуратуры, Чубинидзе не занимал свой пост, когда было совершено преступление. Следующее заседание суда состоится 1 марта.